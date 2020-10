Google assure que le détecteur de gestes Soli n’est pas mort

Google n'a pas enterré le projet Soli. Apparu sur les Pixel 4 en 2019, le détecteur de gestes est pourtant absent du nouveau Pixel 5. D'après Rick Osterloh, l'homme en charge de la division hardware de Google, le capteur radar fera son retour sur d'autres produits conçus par Google dans les années à venir.

Ce 30 septembre 2020, Google a présenté le Pixel 5. Orienté milieu de gamme, le smartphone fait l'impasse sur le système de navigation révolutionnaire à distance hérité du projet Soli. Baptisée Motion Sense, cette technologie était pourtant intégrée aux Pixel 4 et Pixel 4 XL sortis l'an dernier.

Grâce à un capteur de gestes logé dans la bordure supérieure, vous pouvez contrôler certaines fonctions de vos smartphones en faisant des gestes avec vos mains. Vous pouvez ainsi couper le son d'une alarme ou d'un appel audio d'un simple mouvement de la main. Vous pouvez donc activer et contrôler le Pixel 4 sans devoir toucher son écran tactile. Comme on vous le disait dans notre test du Pixel 4, cette technologie n'est pas parvenue à nous convaincre. Selon nous, Google n'a pas exploité suffisamment Motion Sense.

Le radar Soli était trop cher pour le Pixel 5, explique Google

Interrogé par nos confrères de The Verge, Rick Osterloh assure que l'absence de Motion Sense sur le Pixel 5 ne signifie pas que le projet Soli soit mort et enterré. Le cadre affirme que le radar Soli “sera utilisé à l'avenir”. L'homme ne précise pas que la technologie sera proposée sur un futur smartphone. On peut imaginer que le radar Soli soit intégré à des objets connectés, comme une enceinte ou un thermostat par exemple. D'après une entrée récente dans la base de données de la FCC, Google envisage d'ajouter le détecteur de gestes de Soli à un thermostat Nest.

Alors, pourquoi avoir privé le Pixel 5 du radar ? D'après Rick Osterloh, les capteurs nécessaires au fonctionnement de Motion Sense sont tout simplement trop chers. Avec son Pixel 5, Google s'est efforcé de réduire les coûts de production au maximum afin de s'imposer sur le milieu de gamme. En France, le Pixel 5 sera vendu à 629 euros, soit 150€ de moins que son prédécesseur, le Pixel 4.

