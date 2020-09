Pixel 5 : meilleur en autonomie, meilleur en photo, compatible 5G, Google dévoile son nouveau fleuron à 629 €

Google vient de présenter le Pixel 5. Une fois n'est pas coutume, le nouveau porte étendard de la marque n’est pas taillé pour aller se frotter aux meilleurs modèles du marché et ce n'est pas sa seule particularité. Le Pixel 5 fera cavalier seul cette année, Google ayant décidé de faire l’impasse sur la version XL.

Google vient donc de mettre fin à plusieurs mois de spéculations autour du Pixel 5. Lors de sa conférence virtuelle diffusée en direct ce mercredi 30 septembre, la firme a levé le voile sur son smartphone tant attendu, mais aussi sur d'autres produits. Le tout nouveau Chromecast sous Google TV est désormais officiel, tout comme le Nest Audio qui prend le realai du Google Home. Mais la star de la soirée, c'était évidemmment le Google Pixel 5 qui ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la gamme.

Le dernier né de la série surprend par son positionnement inhébituel. Le Pixel 5 a le corps d'un flagship, mais le cerveau d'un smartphone milieu de gamme. Il est en effet animé par un SoC Snapdragon 765G comme l'annonçaient les fuites depuis plusieurs mois. C'est évidement un point faible face à ses concurrents habituels, mais le Pixel 5 cède du terrain sur cet aspect pour en gagner sur un autre : celui du prix.

Pour ce qui est du design, Google se conforme enfin à la tendance des poinçons dans l'écran, à l'instar du Pixel 4a qui a été lancé un peu plus tôt cette année. Le smartphone dispose ainsi de bordures beaucoup plus fines. À l'arrière, on retrouve toujours un bloc carré pour les capteurs photo et un capteur d'empreintes digital à côté.

Google Pixel 5 : écran 6 pouces, SoC Snapdragon 765G et une batterie de 4080 mAh

Le Pixel 5 évoluant tout seul cette année, il dispose d'un écran à mi-chemin entre celui de ses deux préceesseurs. Le smartphone est équipé d'un écran OLED de 6 pouces. Pour rappel, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL avaient respectivement une dalle de 5,7 et de 6,3 pouces. L'écran du Pixel 5 dispose par ailleurs d'une fréquence de 90 Hz comme les précédents modèles de la série.

Ce taux de rafraîchissement permet d'avoir une bonne fluidité des images et des animations, notamment lors d'une session de jeu. Et pour optimiser l'autonomie, l'écran ajuste automatiquement sa fréquence entre 60 et 90 Hz selon le besoin. Idem pour la couleur et la luminosité qui s'adaptent au niveau d'éclairage ambiant grâce à la technologie Ambient EQ. Pour revenir au SoC Snapdragon 765G, il est gravé en 7 nm et est compatible 5G. Ses performances devraient être confortables pour la majorité des utilisateurs.

La puce est par ailleurs épaulée par 8 Go de mémoire vive et un stockage de 128 Go. La batterie est ce qui la concerne est d'une capacité environ 50% plus grande que celle du Pixel 4. On passe de 2800 mAh (seulement) à 4080 mAh. De quoi offrir une bien meilleure autonomie sachant que le SoC est un peu plus light cette année. Le smartphone est également compatible avec une recharge rapide de 18W.

On arrive enfin à la partie photo. C'est un point sur lequel on fait facilement confiance à Google qui a prouvé au fil des années qu'il disposait d'une parfaite maîtrise dans ce domaine. Sans proposer une ribamblelle de capteurs, la firme a toujours réussi à offrir un bloc photo de qualité. Cette année, elle se limite encore à deux capteurs : un module principal de 12,2 MP et un capteur grand-angle de 16 MP.

Google Pixel 5 : date de sortie et prix

Les précommandes du Google Pixel 5 démarrent dès aujourd'hui pour une sortie dès le 15 octobre 2020. Google Japon avait laissé fuiter le prix du Pixel 5 il y a quelques jours. Le smartphone est évidemment moins cher que ses prédécesseurs. Il est proposé au prix de 629 €, soit 140 € et 270 € de moins que les Pixel 4 et 4 XL qui coûtaient respectivement et 769 € et 899 €. Cerise sur le gateau, Google offre le casque Bose QC35 II pour toute précommande du Pixel 5. Une bonne nouvelle pour ceux qui envisagent se l'offrir.