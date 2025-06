Samsung va faire payer des fonctions Galaxy AI de ses smartphones

Galaxy AI est devenu un fer de lance justifiant l'achat d'un smartphone Samsung. Mais toutes les fonctions ne vont pas rester gratuites pour longtemps.

La fête est finie. Pour le lancement de Galaxy AI, Samsung a donné accès aux fonctionnalités d'IA de ses smartphones compatibles gratuitement. Le temps qu'elles soient devenues indispensables pour les utilisateurs, alors plus susceptibles de payer pour en bénéficier. Le constructeur sud-coréen avait annoncé que Galaxy AI serait disponible sans payer jusqu'à 2025, voici que la date fatidique de l'arrêt de la gratuité approche à grands pas.

Selon la publication coréenne DealSite, Samsung pourrait dévoiler le calendrier et les modalités de transition vers un service payant lors de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. L'événement devrait se tenir le 9 juillet 2025. La marque y présentera ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, ainsi que les montres connectées Galaxy Watch 8 et de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds.

Galaxy AI ne va pas rester 100 % gratuit

En interne, Samsung serait en train de préparer son offrante payante pour Galaxy AI. Le fabricant doit se coordonner en amont pour respecter les différentes réglementations de chaque pays ainsi que ses accords avec les opérateurs télécom. Il s'agit aussi d'informer sur ce changement avec un préavis suffisant afin d'éviter toute confusion et toute réaction négative des consommateurs.

Galaxy AI s'est intégré en profondeur dans One UI, la surcouche de Samsung. Rendre toutes les fonctions d'IA payantes pourrait casser une partie des capacités basiques des smartphones du constructeur. Il est donc probable que l'ensemble de Galaxy AI ne passe pas à un modèle payant. On peut penser que la plupart des options basées sur l'IA resteront gratuites. D'autres, plus avancées et nécessitant une forte puissance de calcul, pourraient quant à elles devenir payantes. Ce pourrait être le cas de la génération de vidéos.

On peut par exemple imaginer qu'il faudra payer pour les fonctions utilisant des modèles d'IA via le cloud, tandis que celles exploitant un modèle intégré en local restent gratuites. Il serait difficile de justifier le bridage des smartphones pour une tâche qui peut être réalisée directement sur l'appareil, sans connexion internet.