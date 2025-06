Cette nouveauté en bêta peut dès maintenant prolonger l’autonomie de votre iPhone, à condition qu’il soit dans cette liste

iOS 26 contient une fonctionnalité dopée à l'IA qui prolonge l'autonomie de la batterie des iPhone. Une nouveauté toutefois réservée à une shortlist de modèles récents.

iOS 26 est clairement l'une des mises à jour majeures les plus profondes depuis iOS 7. Le nouveau système d'exploitation des iPhone propose, en plus d'un nouveau design (discutable ?) une série assez longue de nouveautés assez intéressantes pour les utilisateurs. Il y a par exemple le cas du Screen Call qui devrait vous éviter la plupart des appels de démarchage téléphonique.

Mais durant la présentation de iOS 26, une autre annonce a également retenu l'attention. Apple implémente dans sa mise à jour un nouveau mode de gestion de la batterie. Celui-ci, baptisé Adaptive Power utilise une IA pour ajuster dynamiquement l'allocation d'énergie au fil de l'utilisation. Le résultat? Très concrètement, en faisant une simple mise à jour certains iPhone ont droit à une autonomie en nette hausse.

Votre iPhone a-t-il droit à cette option d'iOS 26 pour prolonger son autonomie ?

iOS 26 étant compatible avec tous les iPhone depuis l'iPhone 11, on se demandait, depuis l'annonce, si Apple proposerait cette nouveauté sur l'ensemble des modèles. Hélas, c'est un peu la douche froide : seule une poignée d'iPhone particulièrement récents font partie de ce club pour l'instant assez fermée. Voici la liste complète des appareils compatibles avec le nouveau mode Adaptive Power :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

De ce que l'on comprend, la fonctionnalité tourne en local et dépend d'un design sur silicium propres aux puces A17 Pro et A18 Series. La puce A17 Pro étant déjà connue pour être nettement plus performante et complète que la puce A16 Bionic des iPhone 15 plus basiques. Quant aux gains exacts d'autonomie pour chaque modèle de la liste, c'est encore l'inconnu. Même si on imagine que des early adopters de iOS 26, encore en bêta, devraient rapidement déterminer ce point.

Si votre iPhone fait partie de la liste des modèles compatibles avec le nouveau mode “Adaptive Power” – et que vous n'avez pas peur d'installer dès maintenant la bêta de iOS 26 – il vous faudra vous-même l'activer. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Réglages puis aller dans Batterie où vous trouverez l'option à activer.