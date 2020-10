Pixel 5, 4a 5G : découvrez les premières photos prises avec les smartphones

Google dévoile des photos prises avec les capteurs des Pixel 5 et Pixel 4a. L'occasion de se rendre compte des capacités photo des smartphones et de voir ce que la marque a amélioré sur cette génération.

La conférence Google de lancement des Pixel 5, Pixel 4a 5G, Nest Audio et Chromecast avec Google TV était inhabituellement courte. Google est notamment passé très rapidement sur les capacités photo et vidéo de ses smartphones. La firme s'est heureusement depuis rattrapée en dévoilant plusieurs images capturées avec les nouveaux Pixel. Les deux modèles partagent exactement les mêmes capteurs photo et le même traitement d'image via leur puce Snapdragon 765G.

Night Sight s'active ainsi désormais automatiquement comme sur iPhone. Ce mode débouche sur des clichés de nuit particulièrement lumineux. Google a visiblement beaucoup travaillé sur la colorimétrie pour un résultat nettement plus naturel.

L'une des grandes nouveautés sur les deux smartphones, c'est l'arrivée du mode “HDR+ avec fixage” (HDR+ with bracketing). Concrètement il s'agit d'un nouvel algorithme de prise d'image pour rendre des détails précis aussi bien dans les parties sombres que claires pour un résultat plus équilibré.

Google montre également la qualité de son nouveau grand angle (107°) et le champ qu'il permet de capturer – on est agréablement surpris par le peu de déformation introduite par le capteur :

Le smartphone montre également d'excellentes aptitudes dans les portraits avec là encore une combinaison des améliorations évoquées ci-dessus, notamment le HDR+, ainsi qu'un détourage très précis pour construire l'effet Bokeh en arrière-plan.

Le Pixel 5 a beau être totalement dépourvu de zoom optique, Google sait faire l'impossible avec une pointe d'algorithmes et de machine learning. La preuve avec le zoom numérique des Pixel 5 et Pixel 4a 5G, effectivement très convainquant sur cette image :

L'originalité cette année, c'est que la plupart de ces nouvelles aptitudes en photo seront ajoutées aux Pixel plus anciens via une mise à jour. Bien sûr, le résultat devrait différer à cause des différences de capteurs.

Et bien sûr, seul les Pixel 5 et Pixel 4a 5G proposeront de prendre des images en grand angle, vu que ce sont les seuls modèles à embarquer le capteur adéquat. Il faudra par ailleurs mener nos propres tests : les photos fournies par les constructeurs sont en général prises par des photographes professionnels dans le but de déboucher sur un résultat le plus esthétique possible.

Source : 9to5Google