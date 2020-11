Pixel 5 : Google corrige un bug qui bloque aléatoirement le pourcentage de batterie restante

Certains utilisateurs de Pixel 5 rapportaient que le pourcentage batterie de leur smartphone se bloquait de manière aléatoire – leur empêchant de savoir réellement de quelle autonomie restante ils pouvaient disposer. Google reconnaît le problème, et est sur le point de publier un correctif. Apparemment, le bug est purement logiciel – et n'implique rien de sérieux quant à la santé de la batterie batterie ou l'autonomie réelle des smartphones concernés.

Si vous possédez un Pixel 5 vous avez peut-être remarqué que l'indicateur de batterie fait parfois des siennes. Un utilisateur explique sur les forums de Google : “j'ai utilisé le Pixel 5 pendant à peine deux jours et aujourd'hui j'ai observé que mon pourcentage de batterie s'est bloqué pendant la charge à 67% et le fait de le débrancher et le rebrancher ainsi qu'un redémarrage a remis les choses en place. Plus tard, à pleine charge, l'indicateur était bloqué à 100%. Après plusieurs redémarrages, il a recommencé à afficher la bonne valeur. Ça n'arrête pas d'arriver de temps à autres”, déplore-t-il.

Google a très vite réagi. Un membre des équipes produit explique ainsi que Google “est au courant du problème et un correctif sera déployé au plus vite dans une future mise à jour Andorid”. Le responsable se montre néanmoins rassurant sur la nature du problème. Le bug est purement logiciel, et ne révèle donc pas un problème plus grave sur certains Pixel 5 comme une batterie ou électronique défectueuse. “Votre batterie se recharge bien, mais l'indicateur se bloque. Si vous redémarrez votre smartphone et le branchez de nouveau sur le chargeur, le niveau de batterie devrait rapidement correspondre au chiffre attendu”, poursuit le responsable Google.

Nombre de ceux qui peuvent comme nous tester le Pixel 5 au quotidien semblent touchées par le problème. Avec à chaque fois la jauge se bloque sur un chiffre différent. Un autre utilisateur explique ainsi : “chez moi cela arrive moins lors de la décharge que pendant la charge. Aujourd'hui par exemple, je l'ai branché vers 19%. Lorsque j'ai vérifié un peu plus tard il était à 29% puis je suis allé me balader, laissant le téléphone sur son chargeur. De retour 30 minutes plus tard le smartphone était à 35%… comment ? Même après l'avoir débranché le chiffre restait le même. Puis j'ai redémarré le smartphone et il indiquait 92%. Il y a à l'évidence quelque chose qui ne tourne pas rond”.