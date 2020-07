Pixel 5 XL : Google miserait sur un lecteur d’empreintes au dos et une encoche

Le Pixel 5 XL vient d’apparaître pour la première fois sur la toile. Plusieurs mois avant la sortie, un rendu conçu par un fabricant de coques est venu lever le voile sur le design du smartphone grand format. Contre toute attente, Google préparerait le retour de l’encoche et du capteur d'empreintes digitales au dos.

Ce 30 juin, un rendu montrant un Pixel 5 XL recouvert d’une coque de protection a été mis en ligne sur le site de SlashLeaks. L’image montre un smartphone recouvert d’un vaste écran surmonté d’une petite encoche à la place du discret poinçon façon Pixel 4 ou Pixel 4a. L’encoche est plus réduite que celle du Pixel 3 XL.

Plus étonnant, on aperçoit un lecteur d'empreintes digitales au dos. Les derniers haut de gamme de Google, les Pixel 4, font pourtant l’impasse sur cette technologie et optent pour une reconnaissance faciale 3D, Face Unlock. Avec le Pixel 5 XL, la marque a visiblement décidé de revenir deux ans en arrière. De même, on notera la présence d’un port jack, absent des Pixel 4. On vous invite néanmoins à prendre cette fuite avec du recul.

Pixel 5 XL: Google prépare un smartphone milieu de gamme, ça se confirme

Comme le voulaient plusieurs rumeurs, les Pixel 5 et Pixel 5 XL se rapprocheraient davantage du milieu de gamme que du haut de gamme. Google abandonnerait d’ailleurs Motion Sense et miserait sur un chipset réservé aux appareils milieu de gamme, le Snapdragon 768G, à la place du Snapdragon 865.

En amputant ses futurs flagships de nombreuses fonctionnalités, Google chercherait à réduire les coûts de production afin de proposer les smartphones à prix cassé. Aux dernières nouvelles, Mountain View espèrerait bien repositionner la gamme des Pixel sur le marché suite à l’échec des derniers Pixel.

Plutôt que de viser le premium, la marque souhaiterait plutôt faire des Pixel 5 une alternative abordable aux smartphones les plus coûteux du marché. Le design aperçu dans cette nouvelle fuite tend d’ailleurs à confirmer le positionnement des Pixel 5. Pour rappel, Google aurait décidé de reporter le lancement des Pixel 5. Il n’est pas impossible que les nouveaux Pixel débarquent à la fin de cette année ou au début de l’année 2021. Que pensez-vous de la décision de Google ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.