Voitures électriques : quels sont les modèles les plus attendus en 2024 ?

Après une année 2023 record, les constructeurs fourbissent leurs armes sur le segment de la voiture électrique. En effet, de nombreux nouveaux modèles sont attendus en 2024. On fait le point dans ce dossier.

Les ventes de voitures électriques ont explosé en 2023, bien souvent portées par le bonus écologique et les aides locales. Mais alors que les critères d'attribution de ces derniers ont beaucoup changé en 2024, de nombreuses nouveautés sont néanmoins attendues sur le segment. Et bonne nouvelle, il n'y en aura pas que pour les SUV et autres modèles surpuissants avec un prix d'appel d'un peu plus de 20 000 €.

Audi Q6 e-tron et Audi A6 e-tron, le début d'une nouvelle ère

Après un retard à l'allumage, l'Audi Q6 e-tron qui était attendue l'an dernier devrait enfin arriver sur nos routes dans les prochains mois. Il s'agit une fois encore d'un SUV électrique qui se positionne entre l'imposante Audi Q8 e-tron qui a bénéficié d'un facelift l'année dernière, et l'Audi Q4 e-tron. Au passage, notez que cette dernière profite d'une nouvelle version dotée d'une batterie de 77 kWh tout en étant toujours éligible au bonus écologique.

En ce qui concerne la Audi Q6 e-tron, le SUV électrique sera basé sur la même plateforme que la Porsche e-Macan qui accuse elle aussi du retard, et qui ne sera commercialisée que cette année. Les deux marques sont coutumières du fait comme l'ont prouvées les Audi e-tron GT et Porsche Taycan. L'Audi Q6 e-tron s'était légèrement dévoilée lors du salon de Munich en septembre 2023. Sans grande surprise, il s'agit d'un SUV qui reprend les lignes de l'Audi Q8 e-tron, et qui devrait aussi se décliner dans des versions Sportback et RS. Au final, c'est surtout dans l'habitacle que la nouvelle venue marque le début d'une nouvelle ère.

En effet, l'Audi Q6 e-tron sera le premier modèle à bénéficier d'un tout nouveau système d'infodivertissement. Celui-ci s'articule autour de l'incontournable Audi Virtual Cockpit de 11,9 pouces, qui forme désormais un grand écran incurvé avec la dalle tactile de 14,5 pouces du MMI. Le tout peut même être complété avec deux autres écrans, un afficheur tête haute devant le conducteur et un écran de 10,9 pouces pour le passager.

En revanche, Audi n'a pas encore communiqué d'informations sur les dessous techniques de la Q6 e-tron. Tout juste sait-on que le SUV devrait embarquer un moteur électrique dont la puissance est comprise entre 375 et 510 ch, et alimenté par une batterie conséquente de 100 kWh avec une architecture 800 V. Enfin, Audi lancera aussi l'Audi A6 e-tron mais sans avoir encore communiqué la moindre information sur sa première vraie berline. Il pourrait même s'agir d'un break à l'instar de la RS 6, mais il faudra encore patienter pour en savoir plus.

BMW iX2 et BMW i5 Touring, un SUV coupé et un break 100% électrique

BMW est l'une des marques européennes les plus actives sur l'électrique, tant sur le segment des voitures que du deux-roues (BMW CE-04 et bientôt BMW CE-02). Alors que l'année 2023 a été marquée par le lancement de la nouvelle BMW i5, la marque aux hélices va lancer une déclinaison Touring en 2024, et faire ainsi son entrée dans le club très restreint des breaks électriques.

L'autre nouveauté concerne le X2 qui se déclinera dans une version 100% électrique. Cette deuxième génération gagne en taille et adopte un design de SUV coupé. L'habitacle reprend le double écran Curved Display de la BMW X1 avec laquelle la future BMW iX2 partage sa base technique. La première version prendra le nom de BMW iX2 xDrive30 avec deux moteurs électriques, un sur chaque essieu pour une transmission intégrale. Ils offrent une puissance de 225 kW en mode propulsion, et peuvent délivrer jusqu'à 230 kW (soit 313 ch) pendant dix secondes avec un couple maximum de 494 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,6 secondes et l'autonomie jusqu'à 449 km. La BMW iX2 pourra recharger sa batterie de 64,8 kWh de capacité utile avec une puissance maximale de 130 kW sur une borne en courant continu, ou 11 kW sur une Wallbox en courant alternatif. La BMW iX2 est attendue en concession dès mars 2024 à partir de 59 150 €.

BYD Seal, la Tesla Model 3 en ligne de mire

Encore peu connue du grand public européen, BYD (pour “Build Your Dreams”, soit bâtissez vos rêves) est notamment fournisseur de batteries d'autres constructeurs de voitures électriques. Mais la marque chinoise veut aller plus loin et ambitionne de rencontrer le même succès que MG en Europe. Parmi les moult nouveautés qui ont été dévoilées au salon de Munich en septembre dernier, le constructeur pourra notamment compter sur la BYD Seal afin de venir se frotter à la Tesla Model 3.

Pour ce faire, la berline compacte peut s'appuyer sur une dotation particulièrement riche et une généreuse batterie de 82,5 kWh de capacité brute. Cette dernière alimente un moteur électrique arrière de 230 kW (313 ch) ou 530 ch pour la version à transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques. L'autonomie annoncée est de 570 km pour la version propulsion, et de 520 km pour le 4 x 4 . Soit un peu plus que la Tesla Model 3, qui peut néanmoins se targuer d'une meilleure efficience avec sa batterie de capacité moindre.

Côté recharge, la BYD Seal accepte 150 kW sur une borne rapide en courant continu, soit 37 minutes pour passer de 10 % à 80 % de capacité. Enfin, bien consciente de son manque de notoriété et confrontée à un réseau de distribution encore réduit, la marque propose une garantie de 6 ans ou 150 000 km, et même 8 ans et 200 000 km pour la batterie de la BYD Seal.

Citroën ë-C3, l'électrique plus abordable

Dévoilée en octobre dernier, la Citroën ë-C3 est une citadine électrique aux allures de SUV compact. Point fort de ce modèle : son rapport prestations/prix avec une autonomie de plus de 300 km sur une seule charge et une motorisation adaptée à un usage urbain avec 83 kW (113 ch). Deux versions sont attendues dès le printemps avec un tarif à partir de 23 300 €. Toutefois, suite aux nouvelles règles, la Citroën ë-C3, qui est fabriquée en Slovaquie, n'est plus éligible au bonus écologique. Une version positionnée à moins de 20 000 € devrait aussi être commercialisée en 2025.

Cupra Tavascan, un SUV coupé atypique

C'est en avril 2023 que nous avions découvert la Cupra Tavascan en marge du Grand Prix de Formule E de Berlin. Rappelons simplement que le SUV Coupé 100 % électrique sera proposé dans deux motorisations de 210 kW (286 ch) et 250 kW (340 ch), avec une autonomie annoncée jusqu'à 550 km grâce à la batterie de 77 kWh de capacité nette. La Cupra Tavascan devrait être commercialisée au printemps à un prix qu'on estime à partir de 53 000 €.

Ford Explorer, un clone technique de la Volkswagen ID.4

Après un report pour se conformer aux normes européennes, la Ford Explorer devrait arriver dans nos contrées cette année. Plus petit que la version hybride rechargeable de sept places qui est déjà commercialisée en Europe, le SUV électrique repose sur la plateforme MEB. Celle-là même sur laquelle sont basées les voitures électriques du Groupe Volkswagen.

À bord, la Ford Explorer s'inspirera également de la Ford Mach-E avec là encore un grand écran vertical de 15 pouces, qui est cette fois orientable. En revanche, Ford est encore avare en informations techniques. La Ford Explorer pourrait reprendre les caractéristiques techniques de la Volkswagen ID.4 avec deux versions à un ou deux moteurs électriques, et deux capacités de batterie. Fabriquée en Allemagne, la Ford Explorer pourrait bénéficier du bonus écologique d'autant que son prix devrait démarrer aux alentours de 45 000 €.

Jeep Recon, un vrai franchisseur électrique

Le spécialiste du tout-terrain voit sa gamme se resserrer en Europe avec le passage à l'électrique. Un nouveau modèle est attendu aux côtés de la Jeep Avenger, qui a remporté le titre de voiture de l'année en 2023 et qui peut encore bénéficier du bonus écologique en 2024.

Construite sur la plateforme STLA Large de Stellantis, la Jeep Recon est un gros 4×4 électrique au design très cubique, comme souvent chez le constructeur. Ce dernier n'a pas encore communiqué de détails techniques au-delà de la puissance de 600 ch et une autonomie de plus de 600 km. “De quoi faire l'aller-retour dans le Rubicon Trail, l’un des sentiers les plus difficiles des États-Unis”, si l'on en croit le porte-parole de la marque. En attendant plus d'informations, la Jeep Recon est attendue cette année aux États-Unis, mais aussi en Europe.

Kia EV5, un concurrent de taille pour les Peugeot e-5008 et Tesla Model Y

Après l'énorme EV9, Kia s'apprête à lancer une déclinaison avec l'EV5. S'il est plus petit que son grand frère, le SUV 100% électrique reste imposant avec ses 4,62 mètres de long. Toujours construite sur la plateforme modulaire E-GMP du groupe Hyundai, il sera commercialisé avec deux motorisations et deux batteries différentes.

D'une part, on trouve un unique moteur avant, qui développe 218 ch et 310 Nm de couple, ou une transmission intégrale avec un moteur supplémentaire de 95 ch sur l’essieu arrière, afin d'offrir une puissance combinée de 313 ch et un couple maximal de 480 Nm.

D'autre part, la Kia EV5 pourra être équipée d'une batterie de 64,2 kWh (uniquement sur la traction) ou de 88,1 kWh, lui permettant de parcourir entre 400 et 550 km. L'épuration est de rigueur à bord, Kia ayant choisi de supprimer la plupart des boutons physiques, afin de regrouper les commandes dans le système d'infodivertissement de 12,3 pouces. Et comme chez Hyundai, Kia compte parmi les rares constructeurs à proposer tant le V2L (Vehicle-to-Load) que le V2G (Vehicle-to-Grid).

Pour mémoire, le premier permet d'utiliser la batterie haute tension pour alimenter n'importe quel appareil, tandis que le second réinjecte l'électricité dans le réseau. Positionnée en face de la Peugeot e-5008 et de la Tesla Model Y, la Kia EV5 devrait être commercialisée à un tarif compris entre 40 000 et 50 000 €. Ceci étant, il est peu probable que cette nouvelle voiture électrique du constructeur sud-coréen soit éligible au bonus.

Lancia Ypsilon, la marque italienne fait son retour avec une citadine 100% électrique

Disparue des radars depuis plusieurs années maintenant, Lancia va faire son grand retour et annonce une nouvelle ère. Celle-ci débutera avec le lancement de la Lancia Ypsilon, sa première voiture électrique. Malgré quelques fuites, la marque a lancé une campagne de teasing depuis plusieurs mois, dévoilant quelques éléments stylistiques comme des feux arrière ronds et à LED. Sans grande surprise, la Lancia Ypsilon sera basée sur la plateforme technique e-CMP de Stellantis, qui est notamment utilisée pour la Peugeot e-208 à laquelle elle pourrait fortement ressembler.

Côté motorisation, la voiture sera équipée d'un bloc électrique qui développe 156 ch et qui est alimenté par une batterie de 54 kWh pour parcourir jusqu'à 400 km environ. Produite en Espagne, elle devrait normalement être éligible au bonus écologique. La Lancia Ypsilon devrait être officiellement annoncée en février 2024.

Mercedes EQA et EQB, un restylage pour aller plus loin en attendant le Mercedes Classe G

On aurait aimé vous parler de la nouvelle Mercedes AMG-GT, mais son V8 bi turbo est forcément hors sujet ici. L'actualité électrique de la marque à l'étoile en 2024 débutera avec le restylage des Mercedes EQA et Mercedes EQB. Côté style, les évolutions se feront par petites touches tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Outre ses cinq places, la Mercedes EQB disposera pour la première fois d'un dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque. Une option qui sera facturée 100 € seulement. Plus onéreux, le système audio surround Burmester bénéficiera de la technologie Dolby Atmos pour une écoute plus immersive. Sous le capot, des optimisations permettront de gagner en autonomie.

Toujours équipée d'un moteur de 140 kW (190 ch), la Mercedes EQA 250+ devrait pouvoir parcourir jusqu'à 560 km avec toujours la même batterie de 70,5 kWh. Pour sa part, la Mercedes EQB 250+, avec la même configuration moteur, pourra quant à elle parcourir jusqu'à 535 km sur une seule charge.

Enfin, alors que le Concept CLA a été présenté en avant-première au CES de Las Vegas, le salon a accueilli surtout un prototype camouflé de la Classe G électrique. Née en 1979, le véhivule abandonne son V8 bi turbo pour pas moins de quatre moteurs électriques, soit un par roue ! Une configuration étonnante qui lui permettra notamment de tourner sur lui-même. La Mercedes Classe G devrait être lancée en fin d'année, ce qui nous laissera du temps pour en savoir plus sur sa fiche technique qui s'annonce aussi exceptionnelle que son prix.

MG Cyberster, un gros cab électrique

Les cabriolets électriques sont encore rares. La Fiat 500e mise à part, les amateurs de conduite en silence, cheveux au vent, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais les choses pourraient changer dès l'été 2024 avec le lancement du MG Cyberster, qui volera la politesse au Roadster de Tesla qui se fait toujours désirer.

Dévoilé pour la première fois en Europe au Festival Of Speed de Goodwood l'été dernier, c'est un cabriolet impressionnant tant par ses dimensions que par ses portes à élytre de série. Le constructeur chinois a communiqué quelques rares informations techniques, notamment la motorisation du MG Cyberster qui se déclinera dans deux versions : une deux roues motrices de plus de 300 ch et une transmission intégrale de plus 500 ch pour passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement. Côté autonomie, la voiture sera censée être capable de parcourir plus de 500 km entre deux charges, et son tarif devrait débuter à partir de 60 000 euros. On devrait en savoir plus à l'approche de l'été, avec un lancement qui coïncidera avec le centenaire de MG.

Mini Cooper et Mini Countryman, le plein de nouveautés

On ne dirait pas à première vue, mais pour sa cinquième génération, la célèbre Mini Cooper fait le plein de nouveautés. Extérieurement, les changements les plus flagrants se trouvent à l'arrière avec des ailes galbées et une signature lumineuse, dont les feux arrière triangulaires sont désormais personnalisables.

C'est à bord que les nouveautés sont les plus apparentes, avec une planche de bord qui se veut plus épurée et qui accueille le nouveau système d'infodivertissement. Celui-ci s'articule autour d'un écran OLED tactile de 240 cm de diamètre qui conserve la forme ronde chère à la marque. Les boutons disparaissent, notamment pour les commandes de climatisation, mais la commande vocale “Hey Mini !” devrait permettre de s'en passer. Et comme dans les Tesla Model 3, Mini a tiré une croix sur l'instrumentation derrière le volant, qui est remplacée par un affichage tête haute de série. La nouvelle Mini Cooper inaugure d'abord une toute nouvelle plateforme technique avec deux déclinaisons de 184 ch/305 km pour la Mini Cooper E, et 218 ch/402 km pour la Cooper SE.

Cette dernière devrait couvrir le 0 à 100 km/h en 6 secondes 7 grâce à la batterie de 54,2 kWh (7 secondes 3 et 40,7 kWh pour la version Cooper E). L'autonomie annoncée pourra atteindre 300 ou 400 km en fonction de la version, et la recharge demandera 30 minutes pour retrouver 80% de la capacité avec une puissance de charge de 75 kW pour la Mini Cooper E, et 95 kW pour la Mini Cooper SE. La voiture devrait être commercialisée au premier semestre 2024.

La Mini Countryman aura elle aussi droit à une nouvelle version en 2024, et même deux. D'une part la Mini Countryman E, une traction de 204 ch sur la base de sa cousine la BMW iX1, et d'autre part la Mini Countryman SE quatre roues motrices de 313 ch.

Opel Grandland 2024, de l'électrique rien que de l'électrique

Alors que la marque de Rüsselsheim a annoncé ne proposer que des véhicules 100% électriques en Europe d’ici 2028, Opel commercialisera aussi une version électrique de chaque modèle thermique en 2024. À commencer par l'Opel Crossland, mais encore et surtout le successeur 100% électrique du SUV Opel Grandland. Cousin germain de la Peugeot 3008, il abandonne les déclinaisons thermiques et repose sur la plateforme STLA de Stellantis. Toutefois, le constructeur n'a pas encore communiqué sur ce nouveau modèle, qui devrait néanmoins être commercialisé dans le courant de l'année.

Peugeot e-3008, jusqu'à 700 km d'autonomie

Après l'ouverture des commandes en décembre 2023, la très attendue Peugeot e-3008 devrait arriver sur nos routes dans les prochaines semaines. Et bonne nouvelle, le SUV qui est proposé pour la première fois dans une déclinaison 100% électrique pourra prétendre au bonus écologique. À condition bien sûr que son prix, qui n'a pas encore été communiqué, ne dépasse pas les 47 000 €.

Extérieurement, la nouvelle Peugeot e-3008 évolue pour adopter une calandre encore plus imposante, qui prend place en dessous de feux tout en finesse. De profil, la ligne est désormais plus sportive avec la carrosserie Fastback avec son béquet flottant. À bord, la Peugeot e-3008 inaugure un tout nouveau Peugeot i-Cockpit qui accueille un écran panoramique HD flottant et incurvé de 21 pouces dans la version GT. Probablement constitué par deux dalles, celui-ci est surélevé par rapport à la planche de bord.

Le volant à double méplat est toujours aussi petit, et il accueille des commandes tactiles repensées. Enfin, les i-Toggles proposent des raccourcis qui sont personnalisables. La toute première Peugeot 3008 tout électrique sera elle aussi basée sur la plateforme STLA du groupe Stellantis. Si l'on en croit le site web du constructeur, la Peugeot e-3008 sera déclinée dans plusieurs versions qui sont en attente d'homologation : une deux roues motrices de 155 kW (210 ch), puis par la suite une quatre roues motrices avec un moteur par essieu pour délivrer une puissance cumulée de 235 kW (320 ch).

Peugeot annonce une autonomie jusqu'à 525 km, non sans préciser qu'une déclinaison grande autonomie sera proposée avec un moteur électrique intermédiaire de 170 kW (230 ch) et une imposante batterie de 98 kWh, qui autoriserait le SUV à parcourir jusqu’à 700 km sur une seule charge. À propos de recharge, il faudra pour le moment se contenter d'une valeur de 100 km récupérés en 10 minutes sur une borne en courant continu de plus de 100 kW.

Porsche Macan électrique

Alors même que Porsche lançait sa première voiture électrique avec la Porsche Taycan, Audi faisait de même avec l'Audi e-tron GT. Il faut dire que ces deux modèles des marques du Groupe Volkswagen partagent la même plateforme technique. Et ce au même titre que les futures Porsche Macan électrique et Audi Q6 e-tron. Deux nouveaux SUV électriques qui sont là encore très proches techniquement, et qui accusent d'ailleurs le même retard au démarrage. Elle aussi attendue l'an dernier, la Porsche Macan électrique devrait donc normalement arriver dans les prochains mois. Ce faisant, elle viendra remplacer son homologue thermique qui représentait le best-seller de la marque, et dont la commercialisation cessera définitivement cette année. Esthétiquement très proche de ce dernier, la Porsche Macan électrique voit surtout sa signature lumineuse évoluer.

Dans l'habitacle, l'éclairage d'ambiance s'associe aux multiples écrans pour créer une ambiance moderne : une dalle incurvée de 12,6 pouces pour l'instrumentation, une autre plate de 10,9 pouces pour l'infodivertissement, et un écran de 10,9 pouces là encore en face du passager, qui sera proposé en option comme sur la Porsche Taycan. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la Porsche Macan électrique ne reposera pas sur la plateforme de la Porsche Taycan, mais sur la nouvelle architecture PPE.

De quoi proposer plusieurs déclinaisons du SUV électrique qui sera d'abord commercialisé dans deux motorisations annonçant une puissance maximale de 450 kW (plus de 600 ch) et quatre roues motrices. Et pour s'assurer une autonomie jusqu'à 500 km, Porsche lui a greffé une grosse batterie de 100 kWh bruts, qui accepte une puissance de charge de 270 kW en pic grâce à l'architecture 800W (comme sur la Porsche Taycan). De quoi recharger la Porsche Macan électrique de 10% à 80% en 22 minutes. En revanche, le constructeur n'a toujours pas jugé utile de proposer un chargeur embarqué de 22 kW pour les recharges sur les bornes en courant alternatif. Dommage.

Grosse actualité chez Renault sur le front de l'électrique en 2024. En effet, c'est normalement cette année que sera enfin lancée la tant attendue Renault R5 électrique, qui prendra la relève de la Renault Zoé. Après avoir dévoilé le concept, le constructeur français devrait donner plus de détails lors du salon de Genève qui ouvrira ses portes fin février 2024. Conçue pour offrir une voiture électrique plus abordable (on parle désormais de 25 000 € tout de même), la Renault R5 électrique sera normalement proposée dans deux versions. Leurs caractéristiques techniques ne sont pas connues, mais il se dit qu'elles seront proches de celles de la Citroën ë-C3 face à laquelle elle sera en concurrence directe.

Autre modèle attendu cette année, la Renault Scenic de cinquième génération sera inédite en étant uniquement commercialisée avec une motorisation électrique. D'ailleurs, son style ne trompe pas en se démarquant énormément de la version précédente. Dans l'habitacle, le constructeur a repris la formule de la Renault Mégane avec un écran de 12 pouces en mode paysage pour l'instrumentation derrière le volant, et un écran tactile de même taille, mais en position verticale pour l'infodivertissement. Le tout sera encore une fois animé par Android Automotive, qui avait fini de nous convaincre sur la Renault Mégane.

Par ailleurs, deux déclinaisons seront commercialisées, avec d'une part la Renault Scenic Evolution de 125 kW (170 ch) associée à une batterie de 60 kWh, et d'autre part la Renault Scenic Techno de 160 kW (220 ch) et une batterie de 87 kWh. Les autonomies annoncées sont de 430 km et 625 km respectivement. Les tarifs viennent d'ailleurs d'être annoncés : 39 990 € pour la première, et 46 990 € pour la seconde. Notez que ces deux versions de la Renault Scenic sont éligibles au bonus écologique de 5 000 €, les rendant ainsi très compétitifs eut égard aux prestations annoncées.

En revanche, Renault qui pouvait se targuer de proposer un chargeur embarqué de 22 kW sur sa petite Renault Zoé fait un pas en arrière. Un grand pas en arrière même avec seulement 7 kW de puissance sur les bornes triphasées en courant alternatif, alors que la norme est plutôt de 11 kW. La Renault Scenic pourra bien entendu prendre la route des vacances d'autant qu'elle accepte une puissance de 130 kW en pic sur les bornes en courant continu sur la finition Evolution avec sa batterie de 60 kWh, et de 150 kW en pic sur la version Techno de 87 kWh. Passer de 15 % à 80 % demandera ainsi une pause de 38 minutes.

Rolls-Royce Spectre, le luxe électrisant

Le secteur du luxe n'est pas épargné par la transition énergétique que connait l'industrie automobile. Rolls-Royce s'apprête ainsi à sauter le pas avec la prochaine Rolls-Royce Spectre. Une voiture électrique hors du commun qui troquera donc sa motorisation thermique pour deux moteurs, qui sont chacun placés sur les essieux pour une transmission intégrale. Le constructeur annonce une puissance cumulée de 584 ch, qui ne seront pas de trop pour mouvoir une masse qui s'annonce dantesque. Surtout avec l'intégration d'une imposante batterie de 102 kWh.

Pour autant, il y a bel et bien un point sur lequel la Rolls-Royce Spectre se fera très modeste, c'est sur celui de l'autonomie. En effet, celle-ci devrait pouvoir parcourir jusqu'à 418 km seulement, mais dans un confort sans pareil. Le tout à partir de 393 000 € tout de même.

Volkswagen ID.4, ID.5 et ID.7, des améliorations et de nouvelles déclinaisons

Après avoir lancé sa première berline électrique avec la Volkswagen ID.7 en fin d'année, le constructeur allemand prépare déjà trois déclinaisons. D'abord une Volkswagen ID.7 Tourer que nous avions pu découvrir en statique lors des essais. Il s'agira du premier break 100% électrique de la marque allemande reposant toujours sur la fameuse plateforme MEB. Si les motorisations et l'autonomie (jusqu'à 620 km) sont identiques à celles de la berline, le coffre offrira logiquement un volume bien supérieur avec 545 litres, et même 1 714 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Par ailleurs, la Volkswagen ID.7 sera également déclinée dans une version Pro S au premier semestre 2024. Dotée d'une généreuse batterie de 86 kWh, elle pourra parcourir jusqu'à 700 km sur une seule charge. Et les amateurs de sportivité ne devraient pas non plus être en reste, avec le lancement prévu de la Volkswagen ID.7 GTX plus sportive et dotée de quatre roues motrices.

Enfin, les Volkswagen ID.4 et Volkswagen ID.5 ont droit à une refonte de gamme avec l'arrivée de nouveaux moteurs et une baisse de prix comme nous l'avions détaillé.

Toyota, un mystérieux SUV compact pour la fin d'année

Chez Toyota, l'actualité électrique de 2024 est pour le moment connue sous le nom de Toyota Urban SUV. Comme son nom l'indique, il s'agira d'un SUV qui se positionnera en dessous de l'actuelle Toyota bZ4X avec laquelle il partage la même plateforme e-TNGA. Il se retrouvera donc en face des Peugeot e-2008 et Renault Mégane E-Tech notamment. Aucune information technique n'a été communiquée par le constructeur qui n'a pas non plus dévoilé l'habitacle de son SUV compact. Tout juste sait-on qu'il sera disponible en deux et quatre roues motrices, et équipé d'une batterie de 71,4 kWh qui devrait lui permettre de parcourir environ 500 km. La Toyota Urban SUV pourrait arriver en fin d'année ou début 2025.

Zeekr X, une marque prometteuse

On termine ce long panorama des voitures électriques attendu cette année avec Zeeker, qui devrait lancer sa Zeekr X au deuxième semestre 2024. Un modèle que nous avons testé il y a peu dans sa version de présérie.