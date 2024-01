Les Volkswagen ID.4 et ID.5 font le plein de nouveautés en 2024 et baissent de prix !

Pour bien démarrer l'année 2024, Volkswagen vient d'annoncer du nouveau concernant ses SUV électriques phares : les ID.4 et les ID. 5. En effet, les deux modèles se voient doter d'équipements supplémentaires, tandis que le ticket d'entrée baisse. Une bonne nouvelle pour les consommateurs.

Alors que Volkswagen a commencé à lever le voile sur l'ID. 2, sa future voiture électrique abordable à moins de 25 000 euros, le constructeur allemand vient d'annoncer du nouveau concernant les deux SUV électriques phares de sa gamme : l'ID. 4 et l'ID. 5.

En effet, les deux modèles profitent de quelques améliorations notables en 2024, que ce soit au niveau des équipements à bord, de l'autonomie ou encore de la motorisation. Certaines sont d'ailleurs directement issues de l'ID. 7. Pour cause, les SUV bénéficient du nouveau moteur AP550 de la dernière berline wattée de VW. Résultat, la puissance grimpe sur l'ensemble des modèles.

Gain de puissance et meilleure autonomie

Les ID.4 et ID. 5 Pure avec batterie de 52 kWh passent à 170 chevaux. Même constat sur les versions Pro, avec une puissance décuplée passant de 174 à 286 ch. On parle ici d'un gain de 75% par rapport aux précédentes versions. Le couple parle de lui même : de 310 Nm, il grimpe à 545 Nm. Concernant les déclinaisons GTX, elles profitent également du moteur AP550, ce qui leur permet de gagner en vélocité (340 ch au lieu de 299 précédemment).

Les deux SUV s'équipent également d'une nouvelle batterie de 77 kWh. De quoi leur permettre de grappiller des kilomètres supplémentaires. Dorénavant, l'ID.4 Pro affiche 550 km d'autonomie en cycle mixte WLTP, soit un gain de 17 km. Sur l'ID. 5 Pro, les utilisateurs bénéficient de 556 km, soit 11 km de plus. Les capacités de recharge montent en puissance également. L'ID. 4 dans sa version Pure peut maintenant accepter une puissance de charge de 115 kWh contre 110 kWh. Quant aux modèles 4Motion, la charge grimpe à 175 kWh (contre 135 kWh sur les anciennes versions). Le préconditionnement de la batterie fait aussi son entrée.

Dans l'habitacle, les deux SUV accueillent également du nouveau, à l'image de cet écran central aux diagonales plus généreuses (12,9 pouces contre 12 pouces). A ce sujet, l'interface a été revue pour être plus ergonomique, notamment avec des raccourcis personnalisables. Les curseurs tactiles sont rétroéclairés désormais. En option, les utilisateurs peuvent maintenant opter pour un système audio Harman Kardon 480 flambant neuf.

Des prix revus à la baisse, et pas qu'un peu !

Comme dit plus haut, Volkswagen en a également profité pour revoir à la baisse le ticket d'entrée des deux SUV électriques :

ID. 4 Pure 52 kWh 170 ch : 43 990 €

ID. 4 Pro 77 kWh 286 ch : 45 990 €

ID. 4 Pro 4Motion 77 kWh 286 ch : 47 990 €

En finition Life Max, il faudra mettre sur la table respectivement 45 990 €, 46 990 € et 48 990 €. Mine de rien, c'est ici que l'on voit les efforts consentis par Volkswagen pour faire fondre les prix. Pour cause, l'ID. 4 Pure en finition Life Max coûtait 11 370 € de plus. Concernant la version GTX 77 kWh 340 ch, le prix de départ est fixé à 63 000 €.

Concernant l'ID. 5, les tarifs ne bougent pas sur le modèle de base. Ce n'est pas le cas en revanche pour la version Pro 77 kWh 286 ch qui passe à 50 500 € en ID. et 51 500 € en Life Max. Concluons avec la variante GTX, proposée à partir de 65 400 € dès 2024.