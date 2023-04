Essai Audi Q8 e-tron : une batterie XXL pour le plus grand SUV électrique de la marque

Lancée en 2018, la première Audi 100 % électrique s'offre un léger restylage. Le SUV profite de l'occasion pour adopter le préfixe Q8, et surtout pour intégrer une énorme batterie. Est-ce suffisant pour changer la donne sur un marché de plus en plus concurrentiel ? Nous avons pris le volant de l'Audi Q8 e-tron et vous livrons toutes nos impressions et toutes nos conclusions.

Annoncé en 2018, l'Audi e-tron a fait ses premiers tours de roue en 2019. Cinq ans plus tard, le constructeur d'Ingolstadt a eu le temps d'étoffer tranquillement son catalogue de voitures 100 % électriques, du SUV Q4 e-tron à l'impressionnante berline sportive e-tron GT, cousine germaine de la Porsche Taycan. Il était donc temps de revenir sur celle par qui tout a commencé.

En quête de changements

Premier changement, l'Audi e-tron s'appelle désormais Audi Q8 e-tron. Cela n'a l'air de rien dit comme ça, mais ce simple ajout permet de mieux identifier le modèle ainsi que son positionnement tout en haut de la gamme de SUV électriques de la marque. Pour rappel, celle-ci compte aujourd'hui 8 véhicules 100 % électriques, et proposera même 20 modèles d'ici 2026. Autre information importante, l'Audi Q8 e-tron n'est pas une simple déclinaison à batterie du SUV thermique Audi Q8, les deux modèles étant complètement différents tant dans leur style que par leur motorisation.

Au premier coup d'œil, bien malin qui pourra pointer les changements esthétiques de l'Audi Q8 e-tron par rapport à la première Audi e-tron. Pourtant, en y regardant de plus près, on constate quelques petites modifications au niveau de la face avant, qui accueille un logo élargi et surtout un bandeau LED à l'instar d'autres modèles Audi. De l'aveu même du constructeur, tout le travail s'est concentré sur l'amélioration l'autonomie de l'Audi Q8 e-tron, notamment au niveau de la gestion des flux d'air tant au-dessus qu'en dessous du véhicule. Des volets actifs sont intégrés sur la calandre, et les entrées d'air bénéficient de nouvelles ouïes à l'avant. À cela s'ajoutent aussi de nouvelles jantes aéro. Au final, malgré sa taille, le plus grand SUV de la marque voit son taux de pénétration dans l'air (ou cx) qui était déjà de 0,28 seulement, passer à 0,27 désormais. Et même de 0,24 pour l'Audi Q8 e-tron Sportback que nous avons à l'essai.

Pas mal pour un engin qui affiche des dimensions de 4,915 mètres de long, 1,937 mètre de large et 1,633 mètre de haut. Et comme mentionné ci-dessus, le SUV électrique se décline dans une version Sportback haute de 1,619 mètre, mais aussi en SQ8 e-tron et SQ8 Sportback e-tron pour ceux qui veulent encore plus de sportivité. Ces dernières sont deux millimètres plus basses et 39 millimètres plus larges. Dans tous les cas, l'Audi Q8 e-tron profite d'un empattement de 2,928 mètres, qui profite pleinement à l'habitabilité.

De quoi offrir encore plus d’espace pour les jambes à l’arrière et un espace conséquent dans le coffre. Ce dernier affiche une capacité de 569 litres, qui se voit réduite à 528 litres sur la version Sportback en raison de sa ligne de toit plongeante. Très bon point contrairement à ses concurrents allemands premium, Audi a eu la bonne idée de proposer un coffre avant de 62 litres sur la Q8 e-tron. Pas de quoi loger un bagage cabine, mais suffisant pour ranger les câbles qui seront ainsi plus accessibles lorsque le véhicule est chargé avec des valises.

Si l'aspect extérieur de l'Audi Q8 e-tron évolue à peine, la présentation intérieure n'a pas changé en cinq ans. Une éternité ou presque même dans le domaine de l’automobile qui flirte de plus en plus avec celui de la tech. À tel point qu'on pourrait presque la qualifier de datée tant les choses ont évolué sur le marché de la voiture électrique en 2023, avec des propositions plus séduisantes à même niveau de prix chez la concurrence. Et que dire de l'Audi Q4 e-tron qui est vendu pratiquement deux fois moins cher et qui dispose pourtant de pratiquement le même habitacle ?

Bref, on en attendait quand même plus de la part du SUV haut de gamme dont la finition fait cohabiter des matériaux très basiques avec d'autres plus adaptés au segment premium, comme du placage de bois (frêne granuleux ou sycomore), de l'aluminium et même de la fibre de carbone pour les versions S line et édition S line. De plus, à côté du bois de noyer marron clair qui fait son apparition, Audi ne pouvait passer à côté des matériaux durables qui deviennent incontournables dans l'industrie automobile. Pour l'Audi Q8 e-tron, il s'agira d'un dérivé partiel de bouteilles en PET recyclé.

Pas de changement non plus au niveau du système d'infodivertissement et de l'instrumentation 100 % numériques. Modulable à souhait grâce aux boutons qui sont intégrés sur le volant, le Digital Cockpit s'avère très pratique pour afficher des informations comme l'état du véhicule ou même la navigation. Celui-ci peut aussi être associé à un affichage tête haute, tandis que l'écran d'infodivertissement s'articule autour d'une dalle tactile de 12 pouces. Une diagonale qui semble un peu petite, comparée aux standards actuels. Placé sous les buses d'aération, l'écran affiche une interface qui est épurée et toujours efficace, mais moins agréable visuellement que ce que proposent certains concurrents.

En revanche, l'Audi Q8 e-tron peut toujours s'appuyer sur ses technologies et notamment la navigation prédictive. Celle-ci permet d'optimiser l'autonomie de la voiture en fonction de nombreux paramètres tels que la topologie, et d'adapter la vitesse et la régénération d'énergie par exemple à l'approche d'un rond-point. Le constructeur recommande donc d'utiliser le système de navigation autant que faire se peut, y compris sur un parcours que l'on connaît par cœur comme celui entre son domicile et le bureau.

Un troisième écran est proposé de série comme sur le premier e-tron. Situé sous la dalle qui est dédiée au système d'infodivertissement, il regroupe notamment les commandes de climatisation. Cependant, son intégration impose de baisser le regard lorsque l'on conduit. Chaque pression s'accompagne d'un retour haptique censé imiter les boutons physiques, mais il est impossible de manipuler cet écran à l'aveugle.

Enfin, l'Audi Q8 e-tron propose toujours ses rétroviseurs extérieurs à caméra en option. Offrant un style futuriste aux SUV électriques, ils sont certes plus jolis que ceux de la Hyundai Ioniq 6, mais moins discrets que ceux de la Honda e, par exemple. Néanmoins, s'ils ont l'avantage d'améliorer encore le Cx du véhicule et de clignoter en rouge si un véhicule se trouve à proximité au moment de changer de file, l'intégration des écrans dans l'habitacle reste encore problématique. En effet, plutôt que de regarder dans l'axe du rétroviseur, on se prend à les chercher avant de réaliser qu'il faut baisser le regard au niveau de la poignée de la portière. Peut-être que le conducteur prendra l'habitude avec le temps, mais dans tous les cas il devra aussi composer avec les reflets et une perception biaisée des distances. Pas l'idéal pour une option qui fait forcément fantasmer le technophile, mais qui est facturée près de 2 000 € pour une expérience bancale.

Une plus grosse batterie pour plus d'autonomie avec l'Audi Q8 e-tron ?

A l'époque de sa commercialisation, l'Audi e-tron ne nous avait pas impressionné du côté de son autonomie, loin de là. La faute notamment à une consommation trop élevée. Audi se devait donc de revoir sa copie, surtout que le paysage de la voiture électrique a bien changé en cinq ans. Outre les quelques améliorations aérodynamiques, les ingénieurs ont choisi d'intégrer une nouvelle batterie dans l'Audi Q8 e-tron dans ses déclinaisons S et 55. Et quelle batterie ! Avec 106 kWh de capacité utile, c'est l'une des plus grosses disponibles dans le monde actuellement. Pour mémoire, l'Audi e-tron était équipé d'un pack de 86 kWh “seulement”. Le constructeur conserve néanmoins une petite batterie de 89 kWh utiles (contre 64 kWh auparavant) sur la version Audi Q8 e-tron 50 qui constituera l'entrée de gamme.

Forcément, l'autonomie annoncée de la voiture est en forte augmentation, quelle que soit la version :

+44 % pour l'Audi Q8 e-tron 50 qui pourra théoriquement parcourir jusqu'à 468 km;

+32 % pour l'Audi Q8 e-tron 55 avec une autonomie annoncée jusqu'à 552 km;

+32 % également pour la prochaine Audi SQ8 e-tron qui promet jusqu'à 513 km d'autonomie.

Outre l'augmentation de la capacité de la batterie, Audi a aussi revu la puissance de charge à la hausse. 150 kW au lieu de 120 kW auparavant pour le modèle d'entrée de gamme Audi Q8 e-tron 50, et de 170 kW au lieu de 150 kW pour les deux autres versions. Ainsi équipée, notre Audi Q8 e-tron 55 pourra faire le plein de watts en 31 minutes pour passer de 10 % à 80 % de capacité. Le SUV électrique est toujours équipé de deux trappes de recharge de part et d'autre du capot. Une dédiée à la recharge rapide sur les bornes en courant continu, et une pour la recharge en courant alternatif en branchant la voiture électrique sur une prise domestique ou une Wallbox. Dans ce dernier cas, le chargeur embarqué accepte une puissance de 11 kW de série. Il est aussi possible de bénéficier d'une puissance de charge de 22 kW en option.

Enfin, il n'y aucun changement à noter au niveau des puissances annoncées qui restent généreuses : 340 ch pour l'Audi Q8 e-tron 50, 408 ch pour l'Audi Q8 e-tron 55 et 503 ch pour l'Audi SQ8 e-tron.

Au volant de l'Audi Q8 e-tron 55

Ce n'est pas une surprise, l'Audi Q8 e-tron 55 offre toujours le même agrément de conduite, bien aidée par une filtration efficace des bruits de roulement et aérodynamiques. L'amortissement pneumatique participe pleinement au confort du SUV qui peut même s'aventurer en dehors des sentiers battus avec son mode Off-road qui surélève le châssis, sans pour autant aller jusqu'au franchissement. Il n'empêche, nous avons pu emmener notre Audi Q8 e-tron 55 sur un parcours de terre et de sable.

De retour sur route, le SUV électrique sait se montrer suffisamment dynamique grâce à un train avant précis et aux mouvements de caisse contenus. Les 408 ch qui sont délivrés par les deux moteurs (un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière pour une transmission intégrale) permettent de faire fi du poids de mammouth, l'Audi Q8 e-tron 55 accusant plus de 2,58 tonnes sur la balance. En revanche, les accélérations sont progressives, sans jamais faire violence aux occupants contrairement à d'autres véhicules électriques plus légers. Pour autant, il ne faut que 5,6 secondes pour faire passer le SUV électrique de 0 à 100 km/h.

Et quid de l'autonomie annoncée ? S'il progresse dans ce domaine, l'Audi Q8 e-tron 55 doit toujours concilier avec une consommation élevée. Avec 25 kWh/100 km relevés durant une partie de notre essai (l'autre ayant notamment été réalisée sur un parcours off-road, avec des accélérations qui ne sont pas représentatives d'un usage normal), il est peu probable d'atteindre les valeurs promises par le constructeur. Comptez plutôt sur 400 km en gardant le pied léger sur l'accélérateur. Ce qui suffit largement pour les longs trajets soit dit en passant. À condition bien sûr de ne pas rechigner à faire des pauses d'une demi-heure toutes les deux heures environ.

Des tarifs revus à la hausse pour l'Audi Q8 e-tron

Il n'y a pas que la batterie de l'Audi Q8 e-tron qui augmente. Les prix de cette version restylée évoluent à la hausse. L'Audi Q8 e-tron 50 S Line démarre à 86 700 €, quand notre version Audi Q8 e-tron 55 dotée de la nouvelle batterie de 104 kWh est affichée à partir de 96 200 €. Les versions Sportback sont affichées à partir de 89 300 € et 98 800 € respectivement. Des tarifs qui bien évidemment privent la voiture électrique de bonus écologique.

Si les véhicules sont bien équipés de série, moult options sont également proposées. Et notamment le pack Assistance Route qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec assistant de conduite dans les embouteillages, l'avertissement de franchissement de ligne et l'assistant d'efficience (2 550 €). Petite mesquinerie au passage avec les 600 € demandés pour les ports USB Type C. Enfin, les technophiles jetteront forcément un oeil intéressé aux rétroviseurs extérieurs virtuels malgré les défauts cités plus haut (1 910 €), ou encore à l'affichage tête-haute (1 650 €).

Enfin, l'Audi Q8 e-tron s'accompagne de l'offre Audi Charging. Ce badge donne accès à plus de 400 000 points de charge dans 27 pays européens. Trois formules tarifaires sont proposées : basic et Plus pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et Pro qui est réservé aux modèles 100 % électriques. Ce dernier est offert la première année pour l'achat de l'Audi Q8 e-tron.

La formule Basic, qui est gratuite, permet de bénéficier d'un coût de 0,12 €/min sur un point de recharge en courant alternatif, ou encore de 0,60 €/min pour de la recharge en courant continu. Comptez 0,69 €/kWh sur les bornes rapides Ionity (avec le Plug & Charge quand celui-ci est disponible).

Plus avantageuse, la formule Plus est facturée 7,99 €/mois. Elle fait passer les tarifs précédents à 0,08 €/min et 0,42 €/min sur les points de charge en courant alternatif et continu respectivement. En revanche le prix aux stations Ionity ne change pas à 0,69 €/kWh.

Les gros rouleurs auront donc tout intérêt de souscrire à l'offre Pro au-delà de la première année offerte. Facturée 14,99 €/mois, celle-ci fait passer la minute à 0,07 € et 0,35 € sur les bornes AC et DC, et surtout à 0,36 €/kWh chez Ionity.