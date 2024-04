Le Cybertruck peut alimenter votre maison en énergie, à condition d’avoir gagné au loto

Le propriétaire d'un Cybertruck a demandé un devis pour une installation Powershare, la technologie de charge bidirectionnelle de Tesla, afin de pouvoir alimenter sa maison en énergie avec les batteries du pickup. Seulement, le montant l'a très rapidement refroidi.

Comme vous le savez peut-être, le Cybertruck est le premier véhicule de Tesla à embarquer une technologie inédite : la charge bidirectionnelle. Pour faire simple, ce dispositif permet d'alimenter en énergie sa maison ou n'importe quel appareil électrique via les batteries du pickup. Pour ce faire, il suffit de relier les appareils en question sur le port de charge du véhicule.

Notez que cette technologie n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve par exemple chez plusieurs concurrents comme la Nissan Leaf par exemple, ou encore le F-150 Lightning de Ford, le principal adversaire du Cybertruck. En 2022, un citoyen canadien a d'ailleurs été en mesure de fournir de l'électricité à son foyer durant deux jours lors de la tempête Elliot grâce à ce système.

Mine de rien, il s'agit pour Tesla d'un changement de politique conséquent concernant la charge bidirectionnelle. Durant des années, le constructeur était particulièrement hostile à cette technologie. Encore en 2021, utiliser les batteries de sa Tesla pour alimenter sa maison était purement et simplement interdit par les conditions générales de la firme. Les contrevenants pouvaient d'ailleurs perdre la garantie de leur véhicule.

La charge directionnelle, une technologie qui peut coûter cher

Mais ce n'est plus le cas désormais. La pratique étant maintenant encouragée par Tesla, ce propriétaire américain d'un Cybertruck a décidé de faire un devis auprès de Treehouse, un installateur agréé, pour équiper sa maison avec un système Powershare (ndrl : la technologie de charge bidirectionnelle du constructeur).

Et autant dire que sa surprise fut grande devant le montant du devis : 64 275 $ au total ! La note comprend notamment l'installation de deux Powerwalls (les chargeurs muraux Tesla) et d'une passerelle pour 30 457 $, d'un chargeur mural universel pour près de 3 000 $, tandis que l'attribution des permis nécessaires aux travaux est facturée 2 500 $. Ce qui a retenu l'attention de l'utilisateur, c'est surtout les 24 000 $ demandés pour modifier l'installation électrique de sa maison afin d'en augmenter sa consommation.

Des abus de la part des installateurs ?

Incompréhension totale pour Joe Tegtmeyer, qui vient justement d'améliorer les systèmes électriques de sa propriété pour installer des panneaux solaires : “J'avais pensé que Powershare pourrait être une option viable pour moi, d'autant plus que j'avais déjà un énorme système de panneaux solaires et toutes les mises à niveaux électriques associées, y compris un tout nouveau panneau de disjoncteurs principal et un nouveau câblage robuste inclus dans le cadre de l'installation de mon système de panneaux photovoltaïques. J'avais pensé que cela faciliterait l'installation de Powershare, mais apparemment, ce n'est pas le cas”, explique-t-il.

Bien entendu, M. Tegtmeyer a gentiment refusé le devis de cette société. Il ne lui reste plus qu'à se tourner vers un autre prestataire agréé… Mais malheureusement, la tâche s'annonce compliquée. En effet, ils sont encore très peu nombreux à avoir reçu l'approbation de Tesla pour installer des Powershare. Et si l'on en croit ce devis, les rares sociétés validées par le constructeur en profitent justement pour faire exploser les prix. Lorsque les installateurs tiers ont été autorisés à installer des Powerwall il y a quelques années, on a vu fleurir dans les premiers temps des devis complètement fous également.

