Tesla Model 3 : prix, performances, autonomie, recharge, tout savoir sur la voiture électrique

Révélée le 31 mars 2016, la Model 3 de Tesla est devenue la voiture électrique la plus vendue d’Europe. Disponible en France depuis le 4 janvier 2019, elle enregistre des ventes records. Quelles sont les raisons de ce succès ? Quels sont ses caractéristiques, son prix, ses performances, son autonomie ? On fait le point dans notre dossier complet.



Après la Model S et la Model X (des véhicules réservés à une certaine élite) Tesla dévoilait le 31 mars 2016 la Model 3. La conférence de lancement, retransmise en direct, a fait sensation et bousculé l’industrie automobile. Tesla rendait ses véhicules 100% électriques, ultra-connectés et évolutifs, accessibles au grand public. Un an et demi plus tard, Elon Musk annonçait plus de 500 000 réservations.

En France, il aura fallu attendre le 4 janvier 2019 pour passer commande. Les premières livraisons ont eu lieu au cours du premier semestre de la même année. Mais qu’est-ce qui fait le succès de la Model 3 ? Quelles sont les technologies embarquées ? Combien coûte-t-elle ? Comment peut-on l’acheter ? Quelles sont ses performances, son autonomie ? Comment la recharger ?

Ces questions, nous nous les sommes aussi posées. Et nous avons trouvé des réponses. On vous épargne les quelques heures de recherche et on vous livre un dossier complet pour tout savoir sur la Tesla Model 3.

Prix et disponibilité en France

La Tesla Model 3 est disponible en France dans plusieurs versions. La Standard Plus est proposée à partir de 49 600 euros, la version Grande Autonomie à partir de 57 800 euros et le modèle le plus haut de gamme Performance à partir de 64 890 euros. De série, la Model 3 embarque déjà bon nombre de fonctions haut de gamme.

Ces tarifs ne tiennent pas compte du bonus écologique, dont les conditions ont évolué au 1er janvier 2020. Alors que les véhicules 100% électriques donnaient lieu à un bonus de 6000 euros, celui-ci est désormais plafonné. Si le prix d’achat dépasse les 45 000 euros TTC, le bonus tombe à 3 000 euros. Au-dessus des 60 000 euros, il est tout simplement supprimé.

Le véhicule, disponible sur le site internet de la marque, est proposé dans plusieurs formules. En parallèle de l’achat comptant, Tesla propose une offre de LOA (Location avec Option d’Achat). Le modèle Standard Plus est proposé à partir de 569 euros par mois pour un contrat de 60 mois ou 10 000 km/an avec un apport de 3 000 euros (hors bonus écologique, économie de carburant estimée de 175 euros par mois). Les modèles Grande Autonomie et Performance sont proposés respectivement à partir de 666 et 714 euros par mois pour les mêmes conditions.

En France, le constructeur propose également un crédit ballon (sorte de mix entre l’achat et la LOA). Dans les mêmes conditions que la LOA le modèle Standard Plus coûte 580 euros par mois, le Grande Autonomie 679 euros par mois et le Performance 728 euros par mois.

Notons que le géant américain fait régulièrement évoluer les prix de ses véhicules. Nous vous conseillons donc de vous rendre sur le site officiel qui propose un système de configuration très simple et qui vous donnera une idée plus précise des tarifs. À l’heure où nous écrivons ces lignes, comptez 1 à 2 mois de délais pour recevoir votre véhicule.

Quelles finitions ?

De série, les Model 3 intègrent le toit teinté, les rétroviseurs chauffants, plusieurs profils conducteurs et les rétroviseurs chauffants. Pas de finitions chez Tesla puisque chaque modèle dispose d’une configuration unique.

Néanmoins, le niveau de finitions reste très haut de gamme. Ainsi, de série, la Model 3 intègre phares à diodes, antibrouillards, rétroviseurs électriques dégivrants, toit panoramique. Le modèle Performance est légèrement rabaissé, dispose d’un aileron en fibre de carbone, de jantes de 20 pouces couplées à des pneus Michelin Sport 4S et son pédalier est en aluminium.

À l’intérieur, toutes les Model 3 présentent cinq sièges avant chauffants et électriques modulables en douze positions. L’habitacle tranche avec ce que l’on voit habituellement dans l’industrie. Les seuls éléments visibles sont le volant et l’écran tactile central de 15 pouces.

Véritable ordinateur de bord, il intègre un logiciel développé par Tesla particulièrement bien pensé (même Apple et Google pourraient le jalouser). Connecté en permanence au réseau 4G (un an offert), il regroupe le GPS, la connectivité Bluetooth, et la climatisation automatique bi-zone. On peut également accéder à Spotify.

Les options

Ensuite, chaque modèle dispose d’un pack intérieur. La version Standard Plus dispose du pack « Intérieur Premium partiel ». Il comprend :

Sièges avant chauffants, électriques et ajustables 12 positions

Sellerie et finition Premium

Système audio avec son immersif

Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et stations d’accueil pour 2 smartphones

Les deux autres versions disposent du pack « Intérieur Premium » qui comprend :

Sièges avant électriques réglables 12 positions

Sièges avant et arrière chauffants

Système audio haut de gamme – 14 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif

Connectivité Premium (1 an inclus) : Cartes satellite avec visualisation de la circulation en temps réel Musique et multimédia en streaming dans le véhicule Mises à jour à distance plus fréquentes via le réseau cellulaire Navigateur Internet Antibrouillards LED Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et stations d’accueil pour 2 smartphones Tapis de sol intérieur



Tesla propose ensuite plusieurs options. La couleur blanche nacrée de série peut être remplacée par du noir uni, du gris nuit métallisé, du bleu outremer métallisé. Ces coloris sont facturés 1050 euros. La version rouge largement mise en avant par la marque est proposée à 2 100 euros.

Pour bénéficier des jantes sport de 19 pouces, il faudra débourser 1120 euros (sauf pour la version Performance livrée de série avec des jantes de 20 pouces). Le crochet d’attelage (impossible à intégrer par la suite, non disponible sur la version Performance) est facturé 1070 euros et peut tracter jusqu’à 910 kg. Enfin, les sièges en cuir végétal noir peuvent être remplacés par le même cuir bicolore (noir/blanc) moyennant 1050 euros.

Autopilot et conduite autonome

L’option la plus chère est l’Autopilot. Si toutes les Tesla sont livrées avec les capteurs nécessaires au bon fonctionnement de la conduite autonome, il faut débourser 6 300 euros à l’achat pour en profiter. Il sera toujours possible d’intégrer l’Autopilot par la suite, mais l’option coûtera alors 8400 euros.

Attention Autopilot ne veut pas dire que la voiture est 100% autonome. Tesla insiste bien sur le fait que le conducteur doit toujours garder les mains sur le volant. D’ailleurs, le constructeur a intégré des systèmes d’alerte allant jusqu’à l’arrêt complet du véhicule si le conducteur ne tient pas le volant.

Tesla propose deux niveaux d’assistance à la conduite. Le premier (de série), baptisé pilotage automatique, maintient la trajectoire du véhicule et accélère et freine en fonction de la circulation.

Le second (facturé 6300 euros donc) permet au véhicule de dépasser sur autoroute, de stationner automatiquement ou de sortir la voiture de sa place de parking. Notons que l’Autopilot pourra à l’avenir transformer la Model 3 en véhicule 100% autonome via une simple mise à jour. Mais les législations interdisent pour le moment ce type de conduite.

La Model 3 sur le marché de l’occasion

Un an après sa sortie, rares sont les Model 3 vendues d’occasion. Trop récentes et surtout très prisées, elles décotent très peu. Ainsi, il est préférable d’investir un peu plus pour s’offrir un modèle neuf entièrement personnalisé.

De manière générale, les véhicules de Tesla perdent peu de valeur avec le temps. Une Model S des années 2000 se vend actuellement plus de 40 000 euros, soit bien plus que les berlines haut de gamme concurrentes.

Design de la Model 3

4,69 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de large. Les dimensions de la Model 3 la classent dans la famille des berlines. Si on devait la comparer à la concurrence, elle se rapprocherait d’une Mercedes Classe C.

Inspirée de la Model S, la Model 3 (lorsqu’on la regarde de face) a des airs de Porsche. Moins agressives, plus arrondies, ses lignes se veulent à la fois élégantes et épurées. Elle se distingue surtout avec son toit en verre, réalisé d’une seule pièce, qui part du pare-brise pour finir sa course à l’arrière du véhicule. Au-delà de l’esthétique, ce toit apporte un meilleur aérodynamisme et plus de lumière dans l’habitacle.

L’intérieur justement se distingue de tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant dans l’industrie automobile. Tesla casse les codes et joue la carte du minimalisme. L’habitacle ne s’encombre d’aucun élément si ce n’est le volant et l’énorme écran tactile de 15 pouces positionné au centre. Ces choix confèrent à la Model 3 un confort certain et un intérieur très spacieux. Cinq passagers adultes ne se sentiront pas à l’étroit.

En l’absence de moteur, la Model 3 dispose de deux coffres. À l’arrière, on dispose de 425 litres, à l’avant de 50 litres supplémentaires. Tesla propose même 70 litres de rangement de plus sous plancher.

Enfin, la Model 3 se distingue par ses avancées technologiques. Véritable véhicule connecté, il peut se contrôler via l’application Tesla depuis n’importe quel smartphone ou tablette iOS et Android. Tout ou presque est automatisé et apporte un confort de conduite résolument haut de gamme.

Performances de la Model 3

Les performances de la Model 3 dépendront évidemment du modèle choisi. Toutefois, on peut souligner les excellentes performances du véhicule même dans son modèle standard. Voici le détail des performances pour chaque version :

Standard Plus : 202 kW soit 275 ch, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes

202 kW soit 275 ch, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes Grande Autonomie : 258 kW soit 351 ch, 0 à 100 km/h en 4,6 secondes

: 258 kW soit 351 ch, 0 à 100 km/h en 4,6 secondes Performance : 340 kW soit 462 ch, 0 à 100 km/h en 3,4 secondes

Batteries, autonomie et recharge

Tesla a pensé toute la structure de ses véhicules à partir des batteries. Positionnées sous le plancher, au centre, elles favorisent la bonne tenue de route. Tous les modèles ne disposent pas des mêmes capacités ni de la même autonomie. Les valeurs suivantes ont été homologuées selon la norme WLTP, plus proches de la réalité que les anciens cycles NEDC (2018 et 2019) :

Standard Plus : batterie de 50 kWh, autonomie de 409 km

batterie de 50 kWh, autonomie de 409 km Grande Autonomie : batterie de 75 kWh, Dual Motor, autonomie de 560 km

batterie de 75 kWh, Dual Motor, autonomie de 560 km Performance : batterie de 75 kWh, Dual Motor, autonomie de 530 km.

Tesla propose un système de récupération d’énergie. À chaque ralentissement ou freinage, l’énergie récupérée est envoyée dans la batterie. Cela n’a l’air de rien mais le gain d’énergie reste intéressant dans une utilisation quotidienne.

La recharge selon Tesla : Supercharger et réseau domestique

Le frein majeur à l’achat d’un véhicule électrique repose sur les contraintes liées à la recharge. Tesla propose une solution complète basée sur trois grandes méthodes.

D’abord, la Model 3 peut se brancher à un réseau domestique sur une prise de courant classique. Le constructeur fournit un adaptateur rangé dans le coffre arrière du véhicule. Cette méthode se révèle intéressante pour les trajets quotidiens puisqu’en 7h (une nuit), la Model 3 gagne 150 km d’autonomie. Cela vous paraît peu ? C’est en réalité bien plus que la moyenne des déplacements quotidiens des Français. Dans l’Hexagone on parcourt 54 km par jour en moyenne.

Vous parcourez de longues distances ? Tesla a implanté un réseau de Superchargers sur les grands axes européens. Ces bornes rechargent entièrement une Model 3 en moins d’une heure (80% en 30 minutes, 300 km en 15 minutes). Chaque semaine, le réseau s’agrandit et recouvre déjà une bonne partie du territoire. La marque développe de plus en plus de partenariats avec des hôtels, maisons d’hôtes et autres points de chute des grands voyageurs et y implante des bornes de recharge.

Enfin, Tesla répertorie sur son GPS tous les autres points de recharge. Des hôtels aux parkings, on trouve un peu partout en France des stations pour véhicules électriques. Notons que les nouveaux immeubles résidentiels doivent intégrer un certain nombre de places de parking avec bornes de recharge.

Sécurité et fiabilité de la Model 3

Contrairement aux Model S et X qui ont déjà eu le temps de faire leurs preuves, la Model 3 est encore trop jeune pour que l’on puisse se prononcer sur sa fiabilité. Néanmoins, son statut de véhicule 100% électrique lui donne une longueur d’avance par rapport à des modèles thermiques. Généralement, les voitures électriques se montrent plus fiables que leurs rivales.

Les seuls problèmes de la Model 3 pourraient venir de son électronique. Ultra-connectée, elle pourrait faire l’objet de défaillances liées à ses technologies embarquées. Reste que Tesla dispose d’un service après-vente de grande qualité et surtout, la plupart des défaillances peuvent se corriger via une mise à jour à distance.

Côté sécurité, la Model 3 se classe première sur tous les tests les plus connus. Avec sa batterie à la base du châssis, la structure de la Model 3 baisse le centre de gravité, assure une meilleure tenue de route et réduit considérablement les risques de tonneaux. Les versions Grande Autonomie et Performance et leur Dual Motor assurent une conduite plus sûre. Chaque roue étant gérée indépendamment des autres, les risques de dérapage ou de perte de contrôle sont réduits.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la Model 3 de Tesla à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le constructeur fait régulièrement évoluer son offre et certaines informations peuvent changer au fil du temps. Nous mettrons donc ce dossier à jour régulièrement.