Conduite autonome : le système de Ford fait l’objet d’une enquête après deux accidents mortels

Après l'Autopilot de Tesla, c'est au tour de BlueCruise, le système de conduite autonome de Ford, d'être au centre d'une enquête officielle de la NHTSA. La technologie était activée lors de deux accidents qui a fait plusieurs victimes.

Comme vous le savez peut-être, Tesla n'est pas le seul constructeur à proposer des systèmes de conduite assistée ou autonome dans ses voitures électriques. C'est également le cas de Ford avec sa technologie BlueCruise. Or, nous venons d'apprendre que le système de la marque américaine fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale menée par la NHTSA, l'agence américaine en charge de la sécurité routière.

L'institution aurait décidé de mener des investigations poussées sur le logiciel avancé d'aide à la conduite à la suite de plusieurs accidents mortels durant lesquels il était activé. Ces deux crashs ont eu lieu en 2024 à San Antonio et Philadelphie et sont actuellement au centre d'une enquête du National Transportation Safety Bord.

La NHTSA enquête sur le système BlueCruise de Ford

D'après les premiers éléments partagés dans le rapport de la NHTSA, il est indiqué que les véhicules impliqués, à savoir des Mustang Mach-E, ont heurté à chaque fois des véhicules stationnés sur les bandes d'arrêt d'urgence. Ce détail nous rappelle forcément les nombreux incidents qui ont concerné l'Autopilot de Tesla. En 2021, la NHTSA avait choisi d'ouvrir une enquête sur le système du constructeur après plusieurs collisions avec des véhicules d'urgence stationnés sur l'autoroute.

Pour les néophytes, certaines voitures de la marque à l'ovale bleu comme la Mustang Mach-E ou encore le F-150 Lightning sont équipés du Co-Pilot360 Active, un ensemble de technologies d'aides à la conduite. BlueCruise en fait évidemment partie. Le système utilise une combinaison de radars et de caméras pour détecter et suivre la position et la vitesse des autres véhicules sur la route. Et comme il s'agit seulement d'un système de conduite autonome de niveau 2, le constructeur doit s'assurer d'intégrer des processus pour surveiller l'attention du conducteur. Une caméra infrarouge installée sur la colonne de direction est chargée de le faire en analysant le regard et la position de la tête de l'utilisateur.

On imagine que la NHTSA va se pencher particulièrement sur cet aspect. Pour rappel, l'agence avait justement reproché à Tesla de ne pas avoir instauré de systèmes suffisamment efficaces pour garantir l'engagement des conducteurs lorsque l'Autopilot était activé. La marque avait été contrainte de rappeler 2 millions de véhicules pour renforcer ses système d'alerte. Dernièrement, la NHTSA a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête pour évaluer justement l'efficacité des correctifs apportés par le constructeur. En parallèle, Tesla n'a pas été reconnu responsable des différents accidents qui impliquaient l'Autopilot.

Source : The Verge