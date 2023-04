Cupra dévoile la Tavascan, un SUV coupé 100 % électrique très prometteur

Cupra a profité du grand prix de Formule E de Berlin pour dévoiler sa deuxième voiture 100 % électrique, la Cupra Tavascan. Un SUV coupé qui mise sur la sportivité chère à la marque espagnole.

Tous les voyants sont au vert pour Cupra qui enchaine les succès. La toute jeune marque créée par Seat il y a cinq ans, vient d'annoncer un nouveau trimestre record avec plus de 46 500 unités vendues. Et au final, les 300 000 voitures livrées depuis son lancement lui permettent de devenir le constructeur qui connait la plus forte croissance en Europe. En attendant la suite, Cupra ayant lancé la commercialisation de ses modèles sur de nouveaux marchés comme l'Australie par exemple. De quoi stimuler la rentabilité de sa maison mère qui en avait bien besoin.

Cupra n'a donc pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et c'est dans ce contexte que la marque dévoile un nouveau modèle avec la Cupra Tavascan. Présentée dans le cadre d'un grand évènement organisé à Berlin, en marge du Grand Prix de Formule E dans lequel elle est engagée, il s'agit du deuxième modèle 100 % électrique à son catalogue après la Cupra Born.

A lire aussi : voitures électriques, les 12 modèles les plus attendus en 2023

Un SUV coupé fidèle au concept car de 2019

Comme cette dernière qui partage sa plateforme MEB et de nombreux éléments avec la Volkswagen ID.3, la Cupra Tavascan s'appuie sur la même base technique que les Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron et autres Skoda Enyaq. Pour autant, la marque espagnole tente ne fois encore de se différencier en misant, comme souvent, sur un design qui se veut plus sportif. Pour ce faire, le SUV coupé ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau au concept Tavascan, qui avait été dévoilé en 2019 au salon IAA de Francfort et qui avait fait sensation.

Avec des dimensions de 4 644 mm de long, 1 861 mm de large, 1 597 mm de haut et un empattement de 2 766 mm, la Cupra Tavascan inaugure un toit nouveau style qui sera décliné sur les futures voitures électrifiées de la marque. La face avant est caractérisée par la signature lumineuse en triangle, et un logo illuminé comme c'est la tendance actuellement. Plus encore que la Cupra Formentor, la Tavascan affiche une ligne sculpturale et sportive. Elle ne passera pas inaperçue avec ses faux airs de Lamborghini Urus.

On retrouve également le fameux nez de requin inauguré sur la Cupra Born, et le concept de visière de casque qui génère un effet panoramique au niveau du pare-brise et des montants A noirs poli. Ce dernier avait d'ailleurs déjà été vu sur la Cupra UrbanRebel Concept ou encore sur la Cupra Tavascan XE qui est engagée dans le championnat Extreme E 100 % électrique. La ligne de caisse est relativement haute et les lignes tendues.

Par ailleurs, la Cupra Tavascan est montée sur des jantes en alliage usiné et forgé de 19, 20 ou 21 pouces. Forcément pour une voiture électrique, elle est aussi équipée d'enjoliveurs aérodynamiques pour diriger le flux d'air et réduire les turbulences dans un souci d'optimisation de l'efficience.

À l'arrière, le diffuseur et l'éclairage du SUV coupé permettent de renforcer la sensation de largeur, avec une fois encore la signature lumineuse à trois triangles et le logo éclairé. D'ailleurs Cupra joue d'ailleurs à fond la carte de l'éclairage LED, que l'on retrouve jusque dans les poignées de porte, et à foison dans l'habitacle.

Ce dernier impressionne. Il conserve le concept de colonne vertébrale du show car de 2019. Cette pièce structurelle centrale vient soutenir les éléments flottants tout en offrant un design que ne renierait pas Gaudi. Autre élément de design original, les buses d'aération sont presque invisibles grâce à leur extrême finesse. L'ensemble détonne par rapport aux autres SUv du Groupe Volkswagen qui paraissent bien sages, pour ne pas dire ennuyeux en matière de design intérieur. Cupra oblige, on retrouve différents éléments en cuivre, tandis que le tableau de bord est illuminé par des LED qui ajoutent une touche d'élégance et de modernité.

Sportivité oblige, la Cupra Tavascan est équipée de sièges baquet de série. Les amateurs pourront même aller encore plus loin avec des sièges Cup Bucket en option. Et qui dit voiture électrique dit développement durable. Le constructeur annonce avoir utilisé des matériaux tels que du textile avec jusqu'à 90 % de polyester recyclé, ou encore de la microfibre recyclée jusqu'à 50 %. Enfin, l'habitacle est habillé de tissu mesh paramétrique en 3D qui enrichit la qualité perçue de la voiture.

Côté système d'infodivertissement, il faudra encore attendre pour disposer des mêmes écrans latéraux escamotables autour du digital cockpit que ceux de la Cupra UrbanRebel Concept. La Cupra Tavascan sera néanmoins équipée du plus grand écran flottant jamais intégré jusqu'à présent dans un véhicule de la marque. D'une diagonale de 15 pouces, celui-ci offre suffisamment de place pour afficher la nouvelle interface homme-machine. Elle se veut plus intuitive que celle des derniers modèles de Seat et de Cupra mais il faudra encore attendre pour en avoir le cœur net. Quoiqu'il en soit, ce grand écran ravira les technophiles qui lorgnaient sur celui de Tesla par exemple.

Un deuxième écran de 5,3 pouces est intégré derrière le volant pour l'instrumentation numérique. Il est également possible d'ajouter un système d'affichage tête haute avec réalité augmentée si deux écrans ne sont pas suffisants pour le client. Bien entendu CarPlay et Android Auto n’ont pas été oubliés, et une Touch Bar rétroéclairée fait son apparition. Cette dernière offre un accès direct aux commandes de climatisation plutôt que de passer par l’écran principal d’infodivertissement ou par la commande vocale qui est aussi disponible sur la Cupra Tavascan.

En ce qui concerne les aspects pratiques, la Cupra Tavascan est équipée d'un hayon électrique qui peut s'actionner à l'aide de la pédale virtuelle, et qui donne accès à un coffre de 540 litres. Enfin, plutôt que de rouler en silence, il sera possible de profiter d'un système audio fort de 12 haut-parleurs conçu en partenariat avec Sennheiser.

D'autre part, voiture électrique oblige, la Cupra Tavascan est aussi connectée grâce à l'application mobile My CUPRA App. De façon classique, cette dernière permet de contrôler la climatisation à distance, de gérer la charge de la batterie et de verrouiller et déverrouiller la voiture à distance.

Deux motorisations au choix pour la Cupra Tavascan

La Cupra Tavascan sera déclinée dans deux versions de 210 kW (286 ch) et 250 kW (340 ch). Cette dernière baptisée VZ (Veloz en espagnol, c'est à dire rapide) est dotée d'une transmission intégrale grâce à ses deux moteurs : un moteur arrière de 210 kW et un moteur avant de 80 kW. Jusqu'à 30 % de la puissance peuvent être envoyés aux roues avant lorsque le véhicule a besoin de plus de motricité. Côté couple, Cupra annonce 545 Nm pour le moteur arrière, et 134 Nm pour le moteur avant. Côté performances, cette Cupra Tavascan VZ peut passer de 0 à 50 km/h en 2,4 secondes, et de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Sans surprise, plusieurs modes de conduite sont disponibles : Range qui privilégie l'autonomie, Comfort, Performance, CUPRA, Individual et Traction, ce dernier étant réservé à la version à transmission intégrale.

À propos d'énergie, la Cupra Tavascan est équipée d'une batterie qui affiche une capacité nette de 77 kWh. Le constructeur annonce ainsi une autonomie WLTP d'environ 550 km. La voiture électrique pourra récupérer 100 km d'autonomie en 7 minutes sur une borne de recharge en courant continu, et passer de 10 % à 80 % de capacité en moins d'une demi-heure avec une puissance d'au moins 135 kW. Par ailleurs, le chargeur embarqué accepte une puissance de 11 kW.

Un mot enfin sur les aides à la conduite qui sont forcément incontournables sur un tel véhicule. Outre les habituels régulateurs de vitesse adaptatifs prédictifs, aide au maintien dans la voie, Travel Assist pour une conduite semi-autonome avec l'aide au changement de voie, reconnaissance des panneaux de signalisation et autres Front Assist avec aide à l'évitement, la Cupra Tavascan inaugure un nouveau système Car2x. Celui-ci permet aux véhicules de communiquer entre eux et de partager des informations (circulation, véhicules en panne, accidents, etc.), de sorte à envisager les situations critiques suffisamment à l'avance.

Bonne nouvelle pour les allergiques aux créneaux férus de technologies. La Cupra Tavascan est équipée de la fonction Assisted Parking qui permet d'effectuer des manœuvres à distance en utilisant son smartphone. Dans le même ordre d’idée, Trained Parking pourra garer la voiture tout seul lorsque celle-ci se trouve à 50 mètres d’un emplacement qui aura été préalablement mémorisé.

Deuxième modèle électrique de la marque après la Cupra Born qui avait été lancée l'an dernier, la Cupra Tavascan sera commercialisée début 2024 avec un objectif de 70 000 exemplaires vendus. Elle sera suivie par la Cupra Terramar qui devrait elle aussi arriver l’année prochaine, et produite dans l'usine du Groupe Volkswagen à Anhui en Chine.