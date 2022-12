Kia donne un avant-goût du EV9, son 1er SUV 100% électrique

Après avoir rencontré le succès en 2022 avec l'EV6, Kia vient de passer la vitesse supérieure dans la promotion de l'EV9, son tout premier SUV 100% électrique. En effet, la marque vient de donner un avant-goût de son véhicule à venir en 2023.

Comme de nombreux constructeurs, la marque sud-coréenne Kia a pris à son tour le virage de l'électrique. Pour l'instant, son offre se résume à un seul véhicule : la Kia EV6. Mais en 2023, le catalogue 100% électrique du constructeur va s'étoffer avec l'arrivée de son tout premier SUV vert, l'EV9.

Déjà présent sur ce segment avec les Kia Sportage et Seltos, la filiale de Hyundai compte bien venir concurrencer la Tesla Model X sur son terrain. Pour l'heure, les informations concernant l'EV9 se font rares. On sait qu'il s'agira du second modèle électrique de Kia et qu'il sera lui aussi basé sur la plateforme E-GMP du groupe Hyundai Motor (tout comme l'EV6 de Kia ou la IONIQ 5 de Hyundai).

Quant à ses caractéristiques techniques, on sait pour l'instant que l'EV9 sera capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, tandis qu'elle affichera une autonomie généreuse de 540 km avec une charge complète. Ce sont les seules informations à notre disposition concernant la fiche technique.

Kia compte lever bientôt le voile sur l'EV9

Mais comme en atteste une publication sur le compte indien de Kia, l'attente devrait bientôt arriver à son terme. En effet, le constructeur compte présenter l'EV9 “très bientôt” et nous invite à “se préparer pour être inspiré”. Comme dit plus haut, le nouveau SUV électrique de Kia devrait faire ses débuts lors du premier semestre 2023.

Sachez qu'en France, la marque se porte plutôt bien. En novembre 2022, Kia a vendu 4 1110 unités en novembre 2022, soit une hausse de 1,3 % en glissement annuel. Sur l'année, le Kia Sportage reste le modèle le plus prisé avec 12 050 immatriculations, ce qui témoigne de l'intérêt des utilisateurs pour les SUV du constructeur. De son côté, la berline électrique EV6 a vu ses ventes tripler en 2022, avec 73 167 unités écoulées à l'international. De quoi augurer une belle carrière pour l'EV9 ? La question reste entière, surtout que nous ne connaissons pas encore le prix du prochain SUV de Kia.

Source : Electrek