Le Cybertruck va faire un tour de France, voici où et quand vous pourrez le voir

Le Cybertruck de Tesla, peut être le véhicule électrique qui fait le plus parler de lui, entame une tournée à travers l’Europe, dont la France. Les passionnés d'automobile et de technologie pourront bientôt découvrir de près ce pick-up futuriste. Voici un aperçu des villes et des dates où il sera exposé.

Dévoilé en 2019, le Cybertruck de Tesla est rapidement devenu un symbole de l'innovation dans l'industrie automobile. Avec ses lignes angulaires et son design avant-gardiste, ce véhicule attire l'attention partout où il va. En dépit de son absence sur les routes européennes pour des raisons réglementaires, les résidents de plusieurs villes françaises auront la chance de l'admirer lors de la tournée “Cyber Odyssey”.

Alors qu’il avait reçu des applaudissements lors de sa première présentation en Europe dans l’usine Tesla de Berlin, une tournée débutera à Paris lors du salon VivaTech, du 22 au 25 mai, où le Cybertruck sera présenté pour la première fois en France. La visite continuera dans des villes telles que Lyon, Mulhouse, et Bordeaux, offrant à chacun la chance de voir de près le pick-up électrique et de découvrir par la même occasion la gamme du constructeur. On s’en doute, l’entreprise fait surement ça pour vous attirer voir ses autres voitures, mais qui n’a pas envie de voir ce 4×4 électrique de plus prêt ?

Voici où et quand vous pourrez voir le Cybertruck en France

Le Cybertruck fera 7 arrêts lors de sa tournée en France, voici la liste détaillée :

Paris , VivaTech : 22–25 mai 2024

, VivaTech : 22–25 mai 2024 Station F, Paris : 26–29 mai 2024

: 26–29 mai 2024 Mulhouse , Musée National de l'Automobile : 30 mai 2024

, Musée National de l'Automobile : 30 mai 2024 Lyon , Centre Tesla Lyon Saint-Priest : 1–3 juin 2024

, Centre Tesla Lyon Saint-Priest : 1–3 juin 2024 Bordeaux , Château La Garde : 10–12 juin 2024

, Château La Garde : 10–12 juin 2024 La Rochelle – Aytré, Store Tesla : 13–14 juin 2024

– Aytré, Store Tesla : 13–14 juin 2024 Saint Ouen sur Seine, Tesla Store : 14–18 juin 2024

Chaque étape de cette tournée offre une expérience unique aux visiteurs. Non seulement ils pourront admirer le Cybertruck, bien sûr, sans le conduire, mais ils auront également l'opportunité de tester d'autres modèles de chez Tesla comme la Model S et la Model X. L’entreprise a tout prévu pour séduire le public, des gourmandises et boissons seront disponibles. A noter qu’une inscription préalable est recommandée pour ceux souhaitant participer à ces événements. Alors oui, c’est un gros coup marketing, mais cette tournée promet d'être un événement incontournable pour les amateurs de technologie et d'innovation automobile.