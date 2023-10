Essai Zeekr X Privilege : une compacte électrique qui mérite votre attention

La nouvelle marque automobile chinoise Zeekr pose ses pions en Europe. Dès l’an prochain, arriveront en France plusieurs de ses modèles, dont cette X. Cousine des Polestar 4 ou Smart #3, elle entend se faire une place sur le marché des SUV compact premium. Crédible ?

Test réalisé par Driss Abdi et Alexandre Lenoir

Il y a encore peu, il était rare de découvrir une nouvelle marque automobile. C’est aujourd’hui devenu presque banal. Grâce aux “plateformes électriques” développées par les constructeurs, certains groupes n'hésitent plus à diversifier leurs marques autant que nécessaire. C'est précisément ce que fait le groupe chinois Geely, qui a non seulement absorbé Volvo et Polestar, mais s'est également associé à Smart, a acquis Lotus, et a créé les marques Lynk&Co et Zeekr.

Cette dernière, qui a déjà mis plus de 150 000 voitures à la route en deux ans d’existence est positionnée comme une marque haut de gamme. Alors que sept nouveaux modèles sont attendus dans les 36 prochains mois, elle fera son entrée sur le marché français en 2024 avec au moins deux voitures. Et notamment la Zeekr X que nous avons eu la chance de tester en avant-première dans sa version Privilege.

La Zeekr X en détail

Avec ses 4,43 m de long, la Zeekr X s'inscrit dans la catégorie des compactes, se situant à mi-chemin entre les berlines et les SUV, avec une hauteur de 1,57 mètres. Elle partage avec les Volvo EX30, Smart #1 et Smart #3, ainsi que Polestar 4 la plateforme électrique SEA (pour Sustainable Experience Architecture) du groupe automobile chinois Geely. Il est intéressant de noter que ce véhicule a été conçu à Göteborg, en Suède, renforçant ainsi ses racines européennes.

Le design de la Zeekr X a été confié au designer allemant Stefan Sielaff. Lequel a principalement travaillé chez Audi où il a notamment contribué aux modèles A1 et A7. Sa créativité s'exprime pleinement dans la conception de la Zeekr X. D’ailleurs, on décèle de-ci delà de nombreuses sources d’inspiration parmi d'autres véhicules du marché mondial, mais aussi dans le catalogue maison. Ainsi, les feux positionnés en longueur sur le capot semblent tout droit arrivés de la Lynk&Co 001. Cependant, dans l'ensemble, la Zeekr X présente un design distinctif des autres véhicules. De profil, on remarque la multitude de panneaux qui composent les flancs, ainsi que leurs embossages géométriques très marqués. À l'arrière, la ligne de toit qui s'abaisse nettement sur le hayon affine en douceur la forme générale du véhicule.

La Zeekr X se déclinera dans deux versions, Long Range et Privilege. Les deux modèles sont propulsés par la même batterie NMC de 400 volts, qui affiche une capacité brute de 69 kWh. La version Long Range est une propulsion simple, équipée d'un moteur électrique de 200 kW (272 ch). À l’inverse de la version Privilege qui dispose de quatre roues motrices alimentées par deux moteurs. La voiture affiche ainsi une puissance totale de 428 chevaux.

Bon point, alors que la plupart des modèles du segment doivent se contenter d’un chargeur embarqué de 11 kW, la recharge en courant alternatif peut ici atteindre jusqu'à 22 kW. Un plein demandera alors quatre heures. Pour les plus pressés, la Zeekr X accepte une puissance de charge de 150 kW sur les bornes rapides DC en courant continu. Dès lors, la batterie verra sa capacité passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. Le constructeur annonce une autonomie de 425 km pour la version Privilege, qui est par ailleurs équipée d’une pompe à chaleur. Notez enfin que la Zeekr X est l’un des rares modèles aujourd’hui à proposer la charge V2L. Il sera donc possible d’utiliser sa batterie pour recharger des appareils via le port moyennant un adaptateur, et même une autre voiture électrique si l’envie vous en prend.

À bord de la Zeekr X

Mais c'est probablement l'intérieur du véhicule qui surprend le plus. Non pas que Zeekr ait révolutionné les conventions de l'habitacle automobile, mais plutôt pour la qualité perçue. En effet, celle-ci va bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une marque chinoise.

Fabriquée en faux cuir (les matières animales sont ici proscrites) comme c’est aujourd’hui la tendance, la sellerie de la Zeekr X présente un contraste de matériaux intéressant avec certaines commandes fréquemment utilisées. Comme par exemple l’aluminium pour celles des vitres ou du volant, qui semblent fondues dans la masse. Ce sens du détail va même jusqu’aux crochets qui permettent d’accrocher sa veste.

Une autre forme de contraste, entre les tons clairs de la sellerie et les teintes plus sombres du haut de la planche de bord, vient renforcer cette sensation de qualité premium. Si on n’échappe pas aux plastiques durs, la Zeekr X souligne encore sa différence avec la feutrine qui parsème l’habitacle, du pavillon de toit aux montants en passant par les pare-soleil, les poignées de maintien ou encore le boitier de rangement dédié aux lunettes de soleil. Pour ne rien gâcher, la sellerie est en outre chauffante et ventilée. Chose rare sur le segment, notamment sur le récent facelift de la Tesla Model 3, qui a semble-t-il fortement inspiré Zeekr comme nous le verrons plus loin. Quoiqu’il en soit, l’ensemble offre d’emblée un grand confort.

Le volant, de forme presque carrée, n'entrave en rien la lisibilité de l'instrumentation numérique qui s’articule au sein d’un écran de 8,8 pouces. De son côté, et comme nous venons de le mentionner, l'interface du grand écran central d’infodivertissement de 14,6 pouces ne se gêne pas pour emprunter des éléments à l’ancienne version du système de la Tesla Model 3. Ce qui est particulièrement visible dans certaines rubriques telles que la sélection du mode d’accélération et de la direction assistée.

Après tout, autant s'inspirer de ce qui a déjà fait ses preuves avec une interface claire et facile à utiliser. Les principales rubriques sont ainsi accessibles depuis un bandeau, qui reste affiché en permanence en bas de l’écran tactile. Les sous-menus sont riches de paramètres mais tout est suffisamment explicite à grand renfort de visuels et d’explications. Une fois n’est pas coutume, ces dernières bénéficient d’une traduction soignée et nous n’aurons pas l’occasion de nous moquer cette fois.

Par ailleurs, si Zeekr n’est pas allé jusqu’à proposer un mode coussin-péteur, le constructeur a toutefois cédé à quelques cris d’animaux qui peuvent être diffusés à l’extérieur de l’auto. Législation européenne oblige, cette fonctionnalité est néanmoins bridée pour ne fonctionner que lorsque la voiture est à l’arrêt. Autre fonctionnalité sans grande utilité et que ne renierait pas Tesla, le Theater Mode va automatiquement incliner les sièges avant pour regarder un film pendant qu’on recharge la voiture. Un message d’alerte avertit tout de même les occupants de libérer l’espace à l’arrière.

En outre, le constructeur n’a pas lésiné sur les ports USB. Deux de type C sont intégrés à l’avant dont un de 27 W et un de 60 W pour la charge rapide d’un smartphone. Le cas échéant, on pourra glisser ce dernier dans un espace de recharge sans fil qui est intégré dans l’appui coude central. Les places arrière jouent la carte de la polyvalence avec un port USB C et un port USB A.

Là où la Zeekr X marque clairement sa différence avec la Tesla Model 3, c’est dans la prise en charge de CarPlay qui est toujours aux abonnés absents dans l’américaine. L’intégration du système d’Apple profite pleinement de la dalle tactile de 14,6 pouces, surtout lors de l’utilisation du GPS. Pour autant, on pourra préférer celui de la voiture afin de bénéficier du planificateur d’itinéraire. Là encore, Zeekr s’est largement inspiré de celui de Tesla et on ne s’en plaindra pas à l’usage. Celui-ci propose même différents parcours tout en indiquant l’autonomie restante à destination. Indispensable pour voyager sereinement en électrique.

D’autre part, un impressionnant affichage tête haute géant équivalent à un écran de 24 pouces est projeté sur le pare-brise de la Zeekr X. Il complète les informations de conduite et de voyage pour le conducteur, même si celles-ci sont redondantes. Notez que comme chez les marques concurrentes, il n’est pas possible d’afficher la navigation depuis CarPlay dans le système d’affichage tête haute.

L'ambiance intérieure est rehaussée par un éclairage LED qui traverse la planche de bord de la Zeekr X. Les contre-portes, elles aussi rétroéclairées la nuit, arborent une sorte de pixel-art qui représente la skyline de Shanghai. Simple mais efficace en soirée.

Côté ambiance sonore, il y a de quoi se faire plaisir avec un système audio signé Yamaha. La marque japonaise signe ici sa première incursion dans l'industrie automobile, et les haut-parleurs participent pleinement au design de la Zeekr X, tant dans leur forme que dans leur finition métallique. Enfin, la grande surface vitrée du toit apporte une belle luminosité à l'intérieur, sans éblouir ni surchauffer l’habitacle grâce au traitement du verre. Dans l'ensemble, la Zeekr X confirme encore ici tout le soin apporté à sa conception.

Rien à redire au niveau de l’habitabilité de la Zeekr X. À l'arrière, l'espace pour les jambes des passagers est plus que convenable, offrant un confort suffisant pour deux adultes de grande taille. Cependant, la capacité du coffre est limitée à 362 litres. Un volume identique quelle que soit la version choisie, et qui est un peu petit eu égard à la catégorie du véhicule. Pour une voiture qui semble conçue pour voyager loin, c’est un peu dommage. Reste un espace supplémentaire qui est le bienvenu sous le plancher du coffre. Idéal pour ranger les câbles de recharge, qu’on pourra aussi préférer conserver dans le frunk à l’avant. Bien que ce dernier soit petit, il a l’avantage d’être facilement accessible quand le coffre arrière est plein.

Au volant de la Zeekr X

Avant de prendre le volant de notre modèle d’essai, il nous est précisé que le processus d’homologation de l’informatique de bord n’étant pas achevée, nous ne pourrons compter sur la plupart des aides à la conduite prévues. Nous ne nous étendrons donc pas sur les capacités de conduite autonome, mais il convient de souligner l’impressionnant arsenal technologique développé pour cela : pas moins de 17 radars (courte et longue distance) et 5 caméras assureront les 19 dispositifs d’aide à la conduite de la voiture.

Point de frustration en revanche pour ce qui concerne les performances dynamiques et les sensations procurées par notre Zeekr X version Privilege la plus haut de gamme. Ses quatre roues motrices sont chargées de transmettre les 428 chevaux et 543 Nm de couple à la route. Sur l’exercice du 0 à 100 km/h, Zeekr affirme que la X l’achève en 3,8 petites secondes seulement. Naturellement, notre impatience nous a poussés à le vérifier, ce qui n’est pas chose des plus faciles en Suède, où se sont déroulés ces essais. Il n'y a aucun doute : l'accélération est fulgurante, et il vaudra mieux éviter de trop solliciter la pédale de droite avec une famille à bord, sous peine de provoquer un malaise général. Au passage, on aurait aimé un supplément de moelleux au niveau de l’appui-tête, qui sera très souvent mis à contribution par les amateurs de départs arrêtés canons.

Et ne croyez pas que la version Long Range de la Zeekr X soit en reste. Malgré une puissance presque deux fois inférieure transmise aux seules roues arrière, elle offre des performances solides. En témoigne son temps déjà très respectable de 5,6 secondes pour le même exercice du 0 à 100 km/h.

Quant à la suspension, pensée pour procurer avant tout du confort, elle reste rigoureuse dans le contrôle du roulis de la voiture, ce qui permet de s'amuser un peu une fois maîtrisé le freinage. Plutôt facile à doser pour une électrique, le passage du régénératif au mécanique se fait de façon fluide. La direction, elle, offre dans l'ensemble de bonnes sensations, même si sa démultiplication importante n’incite pas à enchaîner les changements d’appuis de façon trop rapide. Quant à la consommation de la Zeekr X, nous avons relevé une consommation moyenne de 18 kWh/100 km durant notre parcours au long duquel nous n’avons pas cherché l’écoconduite. Une valeur qui permet d’approcher l’autonomie annoncée dès lors qu’on évite de naviguer à plus de 110 km/h de vitesse de croisière.