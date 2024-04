Voitures électriques : le bonus écologique pourrait bien être maintenu jusqu’en 2027

Le bonus écologique pourrait finalement perdurer quelques années supplémentaires. C'est en tout cas ce que laisse entendre le prochain contrat stratégique signé entre l'Etat et les représentants de la l'industrie automobile française.

Nos confrères du journal des Echos sont parvenus à récupérer un document de 41 pages riche en informations : à savoir le prochain contrat stratégique entre l'industrie automobile française et le gouvernement pour la période 2023-2027. L'occasion pour nous de découvrir les différents engagements pris entre les deux parties. Comme on pouvait s'y attendre, l'accent a été mis sur l'électrification du parc automobile hexagonal. Les objectifs de l'exécutif parlent d'eux-mêmes :

2 millions de véhicules électriques fabriqués en France à l'horizon 2030

Multiplier les ventes de véhicules 100 % électriques par quatre d'ici 2027 (soit près de 800 000 unités)

Multiplier les ventes d'utilitaires électriques par six d'ici 2027 (soit près de 100 000 exemplaires)

Face à ces enjeux importants, l'Etat s'est engagé à aider les constructeurs et la filière automobile. Pas à n'importe quel prix toutefois. En effet, certaines demandes de la PFA (la Plateforme automobile française) sont passées à la trappe, à l'image de la baisse des impôts de production et du coût du travail. Le projet d'établir des “Green Deal Zones”, qui consistent à une réduction des charges temporaires pour les entreprises de la filière, a été écarté également. Du moins jusqu'aux élections européennes.

L'Etat maintien le bonus éco et d'autres aides à l'achat

Néanmoins, l'Etat a voulu faire preuve de bonne foi en entérinant certaines aides à l'achat. Ainsi, on apprend que le bonus écologique, le suamortissement pour les professionnels et le leasing pour les voitures électriques seront maintenus. Il en va de même pour la prime à la conversion, toujours cumulable avec le bonus.

Contrairement à l'Allemagne qui a tué son bonus en décembre 2023, la France est donc décidée à promouvoir la mobilité électrique via ce mécanisme. Une nouvelle rassurante pour les constructeurs comme pour les automobilistes qui voudront passer sur un modèle watté. Reste maintenant à savoir si le montant de l'aide continuera à fondre comme neige au soleil dans les années à venir. Pour rappel, le plafond pour les ménages les plus aisés est passé en 2024 de 5 000 € à 4 000 €. En revanche, le “super-bonus” pour les bourses les plus modestes est resté à 7 000 €. Quant au bonus pour les modèles d'occasion, il a tout simplement disparu…

Source : Les Echos