27 ans après le lancement du premier Scenic et en amont de sa commercialisation, Renault présent son futur Scenic électrique au salon automobile 2023 de Lyon. Un seul mot d’ordre : développement durable.

C'est à Lyon, où se tient le salon automobile 2023, que nous avons pu découvrir la version électrique d'un modèle emblématique de Renault. Grande vedette du stand de la marque au losange, le nouveau Scenic, désormais affublé du suffixe E-Tech Electric doit incarner le plongeon de Renault dans l’ère du développement durable. Mais, le saviez-vous, au départ Scenic est l’acronyme de « Safety Concept Embodied in a New Innovative Car » ? Autrement dit, ce qui nous laisse aujourd’hui en tête l’image un peu sépia d’un monospace ringard se voulait une voiture d’avant-garde. Pour ses 27 ans, celui qui fut l’un des premiers monospaces compacts du marché remet en jeu ce précepte, en le déclinant au mode écoresponsable.

Recyclée et recyclable

Pour commencer, le Renault Scenic E-Tech sera fabriquée au total à partir de 24 % de matériaux recyclés et est conçue pour être recyclable à au moins 90 %. Bien sûr et comme son nom l’indique, il ne sera proposé qu’en versions 100 % électriques, avec principalement deux combinaisons moteur-batterie. La première associera une batterie de 60 kWh avec un moteur de 125 kW (soit 167 chevaux), tandis que la seconde sera proposée avec une batterie de 87 kWh et un moteur de 160 kW (soit 220 chevaux). On imagine que la signature Esprit Alpine, qui sera pour la première fois déclinée sur un véhicule électrique, sera associée à cette motorisation. L’autonomie maximale annoncée sur la version à grosse batterie est de 620 km.

Mégane augmentée

À l’intérieur, si la planche de bord est calquée sur celle de la Mégane E-Tech, l’agencement sera quant à lui un peu différent. À l’arrière, notamment, les passagers bénéficieront de deux vraies places et, entre elles, un « smart armrest » (littéralement accoudoir intelligent) qui, une fois déployé, permettra de poser ses écrans, recharger ses appareils, etc. En revanche, ceux qui appréciaient la modularité légendaire du Scenic devront se contenter d’une banquette fixe. Un inconvénient qui, selon Renault, est compensé par un empattement de 2,78 m qui devrait laisser à la fois de la place aux passagers et à leurs bagages. Le coffre revendique effectivement un volume appréciable de 545 litres.

Côté interface, Renault reconduit l’Open R-Link de la Mégane, en avançant plus de 50 applications (planification, loisir, multimédia…). Le Renault Scenic E-Tech Electric sera fabriqué en France, à l’usine Renault de Douai, et lancé en 2025. La gamme tarifaire n’a pas encore été dévoilée.

