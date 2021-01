Tesla Model Y : prix, date de sortie, autonomie, ce qu’il faut savoir sur le SUV électrique

Le SUV électrique Tesla Model Y a été présenté officiellement par Elon Musk. Très inspiré de la Model 3, il se décline en quatre variantes : une standard disponible à partir de 39 000 dollars (pour l'instant indisponible) et d'autres portées soit sur l'autonomie (dès 63 000 €) soit sur les performances (dès 70 000 €). Voici tout ce qu'il faut savoir.

Tesla a présenté son nouveau SUV Model Y le 15 mars 2019 aux États-Unis. Elon Musk en a profité pour faire le show, annonçant un véhicule qui vient conclure le projet S3XY (pour Model S, 3 X et Y). Ce petit nouveau reprend de nombreuses caractéristiques de la Model 3 mais avec des dimensions différentes et un design retravaillé. Découvrons cela plus en détails.

Autonomie, performances et sécurité : la fiche technique des Tesla Model Y

Sans surprise, le SUV Tesla Model Y se décline en plusieurs versions, permettant aux clients de choisir de privilégier le rapport qualité-prix, les performances ou l'autonomie.

Tesla Model Y Standard

Autonomie 370 kilomètres

0 à 96 km/h en 5,9 secondes

Vitesse max jusqu'à 190 km/h

Tesla Model Y Grande Autonomie

Autonomie 480 kilomètres

0 à 96 km/h en 5,5 secondes

Vitesse max jusqu'à 210 km/h

Tesla Model Y Performance

Autonomie 450 kilomètres

0 à 96 km/h en 3,5 secondes

Vitesse max jusqu'à 240 km/h

Côté fonctionnalités, pas de surprises. On retrouve bien entendu l'AutoPilot en option pour la conduite autonome. Le Model Y est équipé de 12 capteurs à ultrasons pour détecter les véhicules à proximité, prévenir de collisions potentielles et aider au stationnement. Il dispose aussi d'un radar à l'avant doté d'une portée de 160 mètres.

Le gros avantage du Model Y par rapport à la Model 3 est l'agencement intérieur et l'espace disponible. On se retrouve avec un espace de chargement de 1840 litres (coffres avant+arrière), sauf si on décide d'ajouter une rangée de sièges (rabattables) permettant d'asseoir confortablement 7 individus. Pour le reste, rien de vraiment neuf en termes d'options et de possibilités.

Lire aussi : Tesla annonce un mode chien sur ses voitures électriques

Les Model Y fabriquées en Europe devraient bénéficier des dernières technologies de batteries officialisées par Tesla. Notez enfin que la Tesla Model Y fait partie des véhicules les plus sûrs du marché avec une note NHTSA de cinq étoiles.

Prix et date de sortie

Tesla propose plusieurs Model Y en Europe.. Le SUV sera disponible dans plus de versions, dont une de base disponible aux Etats-Unis dès 41 990 dollars. En Europe, il faudra se tourner vers les modèles les plus coûteux au départ. Les premières livraisons auront lieu dès le deuxième ou troisième trimestre 2021. Tesla devrait tenir les délais grâce à sa Gigafactory berlinoise, et le fait que la Model Y a peu de pièces détachées.

Voici les prix des différents Tesla Model Y :

Tesla Model Y Standard sans options : à partir de 41 990 $ (disponible depuis peu aux Etats-Unis mais encore indisponible en France)

à partir de 41 990 $ (disponible depuis peu aux Etats-Unis mais encore indisponible en France) Tesla Model Y Grande Autonomie : à partir de 63 000 €

à partir de 63 000 € Tesla Model Y Performance : à partir de 70 000 €

Tesla étend donc encore son catalogue pour couvrir un autre besoin des consommateurs avec ce SUV qui se positionne, comme la Model 3, dans l'entrée de gamme de la marque. En attendant de voir débarquer le Model Y sur nos routes, nous vous proposons la lecture de notre test de la Tesla Model S, un véhicule plus premium qui nous a conquis.