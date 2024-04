BMW dévoile son i4 2025, un redesign tout en subtilité pour la berline électrique

BMW vient de dévoiler les premiers détails de sa i4 2025, qui promet des mises à jour esthétiques et fonctionnelles subtiles mais importantes. Cette nouvelle version du véhicule électrique intégrera un design avant en noir brillant revisité et un intérieur technoligique aux allures plus sportives.

La BMW i4, modèle initial lancé en 2022, est proposée en entrée de gamme des véhicules électriques de BMW pour concurrencer une certaine Model 3. À l'approche de son lancement officiel prévu pour juillet 2024 en version standard ou Grand Coupé (5 portes), elle promet d'attirer l'attention avec des mises à jour tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette évolution inclut une façade avant totalement repensée, une palette de couleurs plus complète et un habitacle futuriste.

À l'intérieur, la future i4 fait la part belle à la digitalisation avec moins de boutons physiques et plus de commandes tactiles. Le nouveau système iDrive permet des interactions plus fluides et intuitives, essentielle dans un habitacle où le sport et le luxe se rencontrent. Les sièges sport perforés et le nouveau volant en cuir M avec coutures tricolores mettent en valeur ses ambitions sportives.

La BMW i4 2025 devient plus sportive et technologique

L'innovation ne s'arrête pas à l'esthétique pour la BMW i4 2025. En effet, la mise à jour du système d'exploitation BMW 8.5 promet une intégration plus poussée avec l'application My BMW. Cette avancée permet non seulement une amélioration de la navigation grâce à une cartographie plus précise et des commandes vocales réactives, mais aussi une connectivité plus poussée.

Sous le capot, la BMW i4 2025 se décline en quatre variantes, chacune adaptée aux besoins spécifiques des conducteurs: