En ce 2 janvier 2024, l'heure est au bilan concernant les ventes de voitures électriques en France. Si Tesla domine toujours le haut du classement avec la Model Y et la Model 3, certains modèles inattendus sont parvenus à tirer leur épingle du jeu.

Comme le laissaient présager les résultats des ventes enregistrés en novembre 2023, cette année a été un excellent cru pour le marché de l'automobile en France. Pour cause, si l'on en croit le dernier bilan publié par le site La Plateforme Automobile ce 1er janvier 2024, 1 774 729 voitures neuves ont trouvé preneur dans l'Hexagone durant l'année écoulée. Ce qui représente une hausse conséquente de 16,1 % par rapport à 2022, une année marquée par les pénuries mondiales de semi-conducteurs et de puces électroniques.

Bien entendu, le secteur doit ce regain de santé en majeure partie aux ventes de véhicules électrique et hybrides. Concernant les modèles 100 % wattés, nous sommes aujourd'hui à 16,8 % de parts de marché contre 13,3 % l'an passé. En d'autres termes, un véhicule neuf vendu sur six est électrique aujourd'hui. La fin d'année a d'ailleurs été marquée par un dernier bond des ventes, motivé on l'imagine par la fin du bonus écologique sur certains modèles, comme la Model 3 ou la Dacia Spring.

Tesla toujours en tête, MG fait son entrée

Mais justement, quels ont été les modèles électriques les plus prisés par les Français en 2023 ? Sans surprise, Tesla occupe toujours la 1re place avec le Model Y. En effet, le SUV électrique a comptabilisé au total 37 127 immatriculations. A lui seul, il représente 12,4 % du marché hexagonal de l'électrique. En toute logique, le Model Y devrait poursuivre sur cette lancée en 2024, le SUV étant toujours éligible au nouveau bonus écologique (sa production étant localisée à la Gigafactory de Berlin) contrairement à la Model 3.

Sur la seconde marche du podium, on retrouve celle qui été la voiture électrique la moins chère de France en 2021 : la Dacia Spring. Avec 29 761 ventes au total, le SUV électrique low-cost a terminé l'année en beauté, profitant ici encore de la perte de son bonus écologique ce 15 décembre 2023. La médaille de bronze revient ensuite à la Tesla Model 3. La berline électrique, qui pour rappel a fait son retour dans une version restylée en novembre 2023, s'est écoulée à 24 539 exemplaires.

On notera l'arrivée surprise dans ce TOP 10 de la MG4. La citadine du constructeur chinois, qui a elle aussi perdu son bonus à l'achat, a séduit les automobilistes avec son ticket d'entrée abordable, fixé à 29 990 euros. Par ailleurs, la compacte a également attiré des ménages plus modestes, via son offre de leasing social à 100 euros par mois. Elle se retrouve de fait à la 6e place du classement juste derrière la Fiat 500e et la Peugeot e-208, deux modèles du groupe Stellantis.

Le TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en 2023

Voici sans plus attendre le TOP 10 des modèles électriques les plus vendus en France en 2023 :

Tesla Model Y : 37 127 exemplaires

: 37 127 exemplaires Dacia Spring : 29 761 exemplaires

: 29 761 exemplaires Tesla Model 3 : 24 539 exemplaires

: 24 539 exemplaires Fiat 500e : 23 189 exemplaires

: 23 189 exemplaires Peugeot e-208 : 22 698 exemplaires

: 22 698 exemplaires MG4 : 20 072 exemplaires

: 20 072 exemplaires Renault Megane E-Tech : 17 623 exemplaires

: 17 623 exemplaires Renault Twingo électrique : 8 503 exemplaires

: 8 503 exemplaires Mini électrique : 7 634 exemplaires

: 7 634 exemplaires Renault Zoé : 5 990 exemplaires

Pour rappel, acheter une voiture électrique devrait coûter plus cher en 2024. En effet, le montant du bonus écologique pour les ménages les plus aisés devrait être revu à la baisse, pour passer de 5 000 euros à 4 000 euros par voiture. Le surbonus de 7 000 euros, accordé aux foyers aux revenus les plus modeste, devrait lui être maintenu. En revanche, cela ne devrait pas être le cas de l'aide de 1 000 euros octroyée pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion.