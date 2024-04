BYD s’attaque à la Tesla Model S Plaid avec une berline de luxe aux performances monstrueuses

BYD, l'un des principaux constructeurs chinois de voitures électriques, et accessoirement concurrent féroce de Tesla, vient de présenter la Yangwang U7. Derrière ce nom se cache une berline électrique de luxe aux dimensions XXL et aux performances impressionnantes. On fait le point sur les promesses du constructeur.

Doucement, mais sûrement, BYD commence à se faire un nom sur le marché français. La marque chinoise propose d'ores et déjà six modèles dans son catalogue hexagonal qui couvre d'ailleurs la plupart des catégories. Nous avons bien évidemment la petite Dolphin, une citadine compacte plutôt honnête dans sa proposition, mais aussi la BYD Seal et BYD Han pour les berlines, ou encore la BYD Seal U pour les amateurs de SUV électrique.

Bien entendu, le leader mondial des batteries électriques cherche également à s'imposer sur le segment des grandes berlines de luxe et des limousines wattées, avec en ligne de mire la Tesla Model S Plaid. Et justement, le constructeur vient tout juste de dévoiler à l'occasion du salon de l'automobile de Pékin la Yangwang U7, une voiture impressionnante par bien des aspects.

Un monstre de puissance

Ainsi, pour espérer rivaliser avec les 1020 chevaux et les trois moteurs de l'américaine, cette gigantesque berline (5,265 mètres de long pour quasiment 2 mètres de large et 3,160 mètres d'empattement) embarque “sous le capot” quatre moteurs pour une puissance estimée de 1300 chevaux rien que ça (960 kW) ! Ces caractéristiques lui permettent selon les dires de la marque d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et d'afficher une vitesse de croisière de 270 km/h. Sur ces deux points précis, la Model S Plaid reste toujours devant avec son 0 à 100 km/h effectuée en 2,1 secondes et ses 322 km/h de vitesse max.

Qu'à cela ne tienne, la Yangwang U7 compte se démarquer sur d'autres terrains. Ainsi, la berline se targue de proposer le coefficient de traînée aérodynamique le plus bas au monde, à savoir 0,195 Cx à une vitesse de 120 km/h. Pour rappel, le Cx de la Model S Plaid est de 0,208. Ses suspensions risquent également d'attirer l'attention. A l'image de la future Nio ET9 qui est capable d'utiliser ses suspensions pour faire vibrer la voiture, celles de la U7 sont aussi totalement indépendantes les unes des autres.

Dans une vidéo promotionnelle (disponible ci-dessus), on comprend mieux l'intérêt de cette technologie, qui garantit une stabilité hors du commun et la suppression de toutes les aspérités de la route. En d'autres termes, aucune secousse à prévoir à bord pour les passagers. Par ailleurs, les suspensions disposent d'un mécanisme de récupération d'énergie. A l'image du freinage régénératif, les suspensions pourront donc alimenter la batterie lorsqu'elles sont en action.

Concernant l'autonomie et la puissance de recharge, il faudra patienter un peu malheureusement. BYD a préféré garder ces informations sous silence pour l'instant. Selon de précédentes fuites, la Yangwang U7 serait dotée d'une batterie LFP de 135,5 kWh ! De quoi proposer une autonomie conséquente de 800 km en cycle chinois CLTC. Quant au prix et la disponibilité en Europe, le flou demeure également. On sait qu'elle sera lancée dans l'Empire du Milieu au second semestre 2024, à un prix probablement supérieur à un million de yuans, soit près de 130 000 euros. On peut donc facilement tabler sur un tarif nettement plus important sur le marché français.

Source : Weibo