Salon auto de Munich 2023 : dates, nouvelles voitures électriques attendues, on fait le point

Après une première édition 2021 en demi-teinte, le salon auto de Munich revient pour une seconde mouture en 2023. Les annonces de véhicules électriques des constructeurs allemands (et de quelques autres nationalités) seront forcément scrutées de très près, et nous avons déjà une bonne idée de qui sera présent à l'événement, et pour y dire quoi.

La rentrée sera marquée par le salon automobile de Munich 2023, qui devrait imposer la tendance d'une bonne partie du secteur pour les années à venir. Dates à retenir, prix d'entrée pour les visiteurs, aperçu des nouveautés qui seront présentées : découvrez tout ce que nous savons déjà à propos de ce rendez-vous iconique de l'industrie automobile.

Le salon auto de Munich 2023, c'est quoi ?

L'Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) est le plus grand salon automobile au monde en termes de superficie. Il se tient tous les ans, durant les années impaires, en alternance avec le salon auto de Paris. Il est organisé par l'Union de l'industrie automobile (VDA) allemande et fait partie du calendrier d'événements officiel de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). Depuis 1951, il se tenait à Francfort et était donc surnommé salon auto de Francfort. Depuis l'édition 2021, il est désormais installé à Munich, au parc des expositions de la ville, et l'on parle donc de salon auto de Munich. Il s'agit avant tout de mettre en avant les constructeurs automobiles de l'industrie allemande, mais les fabricants chinois s'y invitent aussi de plus en plus. Renault (France), Cupra (Espagne), Ford (États-Unis) et Tesla (États-Unis) seront aussi présents. Au contraire, les Japonais, Toyota et Nissan en tête, font l'impasse. Et forcément, le marché de l'électrique prend à chaque édition toujours plus de place.

Le salon auto de Munich 2023 ouvrira ses portes au public du 5 au 8 septembre 2023. Une journée dédiée à la presse est prévue le 4 septembre 2023, et les professionnels sont invités à rester sur le salon jusqu'au 10 septembre 2023.

Quel est le prix des tickets du salon auto de Munich 2023 ?

Vous souhaitez assister au salon auto de Munich 2023 ? Voici les tarifs pratiqués par l'IAA cette année :

Ticket 1 jour au choix : 159 euros

Ticket 2 jours au choix (consécutifs ou non) : 309 euros

Ticket valide tous les jours du 5 au 8 septembre : 449 euros

Des tarifs réduits (notamment pour les étudiants) et de groupe sont aussi proposés selon les cas. Il est également possible de payer 4 euros de plus par ticket pour participer à l'initiative GoGreen et contribuer aux projets de protection du climat de l'organisme partenaire myclimate, basé en Suisse. Les tickets incluent l'accès aux transports en commun munichois pour les jours de visite (zone M-6).

Quelles sont les nouveautés attendues au salon auto de Munich 2023 ?

La fréquentation de l'IAA s'est effondrée ces dernières années, et le passage de Francfort à Munich n'a pas permis d'endiguer ce phénomène, bien au contraire. Malgré cette perte d'intérêt pour le salon (et il est loin d'être le seul dans ce cas), de nombreuses nouveautés y seront annoncées. Voici un avant-goût de ce à quoi il faut s'attendre.

Opel

Le mastodonte Stellantis ne fera pas le déplacement en Allemagne, nous privant ainsi de marques importantes comme Peugeot, Citroën, Fiat ou Chrysler. Seul Opel, la caution germanique du groupe multinational, sera présent, avec trois premières mondiales. L’Astra Sports Tourer Electric sera de la partie. Il s'agit de la première fois que la compacte d'Opel bénéficie d'une version 100 % électrique. L'Opel Corsa Electric est la citadine la plus vendue en Allemagne ces deux dernières années, un modèle remis au goût du jour sera présenté à l'occasion du salon. Elle est annoncée “plus efficiente, plus puissante et disposant d’une autonomie encore plus importante qu’auparavant”, plus de détails seront partagés à Munich. Enfin, la troisième première mondiale promise est une surprise : “Opel va frapper un grand coup”, assure Stellantis. Il devrait s'agir d'un concept, peut-être concernant l'Opel Manta-e prévue pour l'horizon 2025.

BMW

BMW va mettre en avant un nouveau modèle pour sa fameuse Serie 5, qui sera également déclinée en version électrique avec l'i5. Il ne faut pas s'attendre à une génération de rupture ici, le constructeur allemand mise encore sur la continuité avec sa plateforme modulaire CLAR (Cluster Architecture), introduite en 2015. Nous devrions par contre entendre parler du concept BMW Neue Klasse, dont une commercialisation n'interviendra pas avant 2025. Nous n'en savons pas beaucoup à son sujet puisqu'elle n'a fait qu'une discrète apparition au dernier CES de Las Vegas pour présenter son pare-brise en réalité augmentée. Il s'agira d'une famille de véhicules exclusivement électriques, basés sur de toutes nouvelles fondations, et le premier modèle attendu est une berline s'inspirant de la Série 3.

BMW's color-changing E Ink i Vision Dee concept car at #ces2023 is so fucking wild. Absolutely insanely awesome! On @inversedotcom via @jlgolson "Vaporware or not, all I know is: I want it." SAME!https://t.co/kEIZtj0uSI Video cred: @jiwilde pic.twitter.com/ilWxmZXbAs — Ray Wong (@raywongy) January 5, 2023

Volkswagen

Volkswagen s'est déjà montré très actif côté électrique au cours de ces derniers mois et n'aura donc peut-être pas grand chose à montrer sur ce segment. On devra sans doute se contenter de la Volkswagen ID.7 GTX, la version sport de la berline. En ce qui concerne le thermique, deux possibilités se dégagent : la nouvelle Volkswagen Passat SW devrait faire parler d'elle, et elle pourrait être accompagnée du nouveau Volkswagen Tiguan.

Audi

Prévu pour être lancé en 2024, l'Audi Q6 e-tron est un véritable serpent de mer, mais il devrait bientôt sortir de l'eau et profiter du salon de l'auto de Munich pour se mettre en avant. Le SUV électrique est conçu sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée en partenariat avec Porsche, autre marque haut de gamme de l'écosystème Volkswagen. Il s'agira d'ailleurs du premier véhicule commercialisé basé sur cette plateforme, en attendant d'être rejoint par la Porsche Macan électrique. Au programme de l'Audi Q6 e-tron : système électrique 800 volts, batterie 100 kWh, autonomie de 500 kilomètres… et bientôt plus d'informations à se mettre sous la dent.

Mercedes-Benz

EQA, EQB, EQV… Mercedes-Benz va donner plus de précisions et montrer plus en détails les nouvelles versions de ces trois gammes de véhicule électrique. En attendant, nous venons d'essayer la Mercedes EQE SUV, n'hésitez pas à jeter un œil à notre test.

Mais ce n'est pas le plus excitant que nous attendons de la part du constructeur allemand lors de ce salon de Munich. Un nouveau concept devrait en effet être dévoilé, fondé sur la dernière plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), dont les débuts sont annoncés pour 2024. MMA est pensée pour les voitures 100 % électriques et hybrides. Le modèle attendu devrait être une berline remplaçant la Classe A, vouée à disparaître.

Par ailleurs, une nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé fera son apparition. Misant sur son look sportif et ses performances détonantes, elle sera déclinée en deux versions, dont la plus puissante propose un moteur V8 biturbo de quatre litres à quatre ou six cylindres et dépassant les 800 CV. Une transmission automatique à neuf rapports est aussi au menu.

Renault

Renault est le seul représentant français de ce salon de l'auto de Munich 2023, et il ne vient pas pour faire de la figuration. Le constructeur va y présenter son nouveau modèle de Scénic, qui va profondément bouleverser la gamme, qui a failli disparaitre. Fini le monospace, la prochaine génération de Scénic mise sur un format crossover compact, entre le SUV et la berline. Elle passe aussi au tout électrique, aucune version thermique ou hybride du véhicule n'étant prévue. Elle se base sur la même plateforme CMF-EV (Common Module Family pour véhicules électriques) que la Megane E-Tech, mais vise une cible encore plus familiale.

On reste dans les poids lourds avec le Renault Rafale, un SUV coupé qui vient se positionner sur un créneau laissé libre depuis l'abandon des Talisman, qui n'ont jamais réussi à trouver leur public. Avec ses petits airs de Peugeot 3008, ce Rafale bénéficie de la plateforme CMF-CD, que l'on connait pour les Austral et les Espace. Une première version hybride de 200 ch (autonomie annoncée de jusqu'à 1100 kilomètres selon le protocole WLTP) devrait être lancée, avant l'apparition d'un modèle hybride rechargeable à 300 ch quelques mois plus tard. Le système OpenR fait son retour pour l'écran central. Les Renault Clio restylée et Renault Arkana restylé pourraient aussi s'inviter à l'événement.

Mini

Une nouvelle génération de la cultissime Mini Cooper va être lancée à Munich, après de longs mois d'effets d'annonce et de suspense. La gamme va conserver son identité de voiture compacte 3 portes, avec une nouveauté importante : la version électrique ne sera pas une simple reprise du modèle thermique et jouit d'une conception qui lui est propre. Deux variantes électriques seront proposées, les Cooper E et Cooper SE, affichant respectivement 300 et 400 kilomètres d'autonomie, confirmant que l'on reste sur une citadine.

Celui-là n'aura rien de “mini” en termes de taille, le Countryman va aussi se montrer outre-Rhin. Pour la première fois, un modèle électrique sera mis à disposition sur cette gamme de SUV compact, partageant un même socle technique que la BMW iX1. Il devrait s'agir de la Mini Countryman la plus imposante jamais commercialisée.

Smart

Smart se réinvente. Spécialiste pendant longtemps des compactes et des citadines, le constructeur change de stratégie depuis qu'il est pris en main par Mercedes-Benz en partenariat avec le groupe chinois Geely. Plus tôt cette année, la marque dévoilait son nouveau SUV coupé électrique smart #3, qui sera la tête d'affiche du fabricant lors du salon allemand. Ce sera l'occasion d'enfin connaître les spécifications de ce modèles, encore inconnues jusqu'ici.

Tesla

Tesla n'est pas un habitué des salons automobiles. Son image et sa force de communication lui permettent de passer outre ce genre d'événements pour réaliser ses annonces dans son coin. Ce fut d'ailleurs une surprise quand le fabricant a communiqué sur sa venue à Munich. On ne sait pas très bien ce qu'il vient y faire, mais il ne devrait pas s'agir d'une très grosse annonce, concernant le Cybertruck par exemple. Il faut plutôt s'attendre à des informations sur la Tesla Model 3 restylée, dont la production aurait d'ailleurs déjà débuté en Chine.

BYD

Les ambitions des fabricants chinois sont de plus en plus élevées en Europe, en témoigne la présence de BYD à Munich. La marque tentera d'attirer les foules avec son Seal U, un SUV électrique offrant jusqu’à 500 km d’autonomie. La Song L, un crossover, pourrait aussi être montré en bonne et due forme, après une première présentation succinte et des visuels camouflés. Contrairement au Seal U, celui-ci repose sur une plateforme conçue exclusivement pour des véhicules électriques.