Recharger votre voiture électrique coûtera plus cher à partir de février 2024

Mauvaise nouvelle si vous roulez en véhicule électrique : le prix de la recharge va connaître une augmentation assez significative dès le 1er février 2024. On vous explique tout.

On a beau nous promettre des batteries de voitures électriques révolutionnaires qui se chargeront en 10 minutes ou qui feront baisser le prix des véhicules, il y a quelques chose qui ne changera pas. À un moment ou un autre, il faudra passer à la borne de recharge pour mettre de l'énergie à l'intérieur. Et en attendant l'arrivée des batteries du futur, on sait déjà qu'alimenter les actuelles va devenir plus cher très vite. Dès le 1er février pour être exact. La raison est simple : le prix de l'électricité augmente à cette date.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a annoncé de manière officielle, tout en soulignant qu'il respecte l'engagement de ne pas excéder les 10 % de hausse. Ce sera le cas pour “97% des ménages français”, précise-t-il. L'augmentation est “difficile, mais nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de productions électriques”. Elle doit également permettre au pays de “sortir définitivement du « quoi qu'il en coûte »”. La facture risque néanmoins d'être salée.

Le prix de la recharge des voitures électriques va augmenter au 1er février 2024

En moyenne, il faudra payer 8,6 % de plus pour les tarifs base et 9,8 % pour les tarifs heures creuses/heures pleines. Dans le cas d'une famille avec 2 enfants chauffant leur maison individuelle à l'électricité, la hausse est “en moyenne de 18 euros par mois“. Ou 5 € pour un ménage qui ne se chauffe par à l'électricité. Forcément, l'augmentation se répercute chez les propriétaires de voitures électriques disposant d'une borne à domicile, où la majorité des rechargements s'effectue.

Lire aussi – Voitures électriques : voici le classement des meilleurs réseaux de recharge en France

Paradoxalement, l'électricité est moins cher qu'avant. Ce n'est pas elle qui est responsable de l'augmentation des tarifs, mais la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement en 2021. Cette année-là, la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) était fixée à 1 € le kWh au lieu de 32 €. Le but : limiter l'impact de la flambée des prix de l'électricité sur le consommateur. À partir du 1er février 2024, cette taxe repasse à 21 € du kWh. Malgré cela, recharger sa voiture électrique chez soi pour rouler 100 km coûtera toujours moins que l'équivalent en essence sur un modèle thermique.

Source : France Info