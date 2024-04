Voitures électriques : connaissez-vous vraiment toutes les règles qui s’appliquent aux places réservées ?

C'est devenu un problème récurrent pour une majorité de propriétaires de voitures électriques : constater que les places dotées de bornes de recharge sont squattées pour rien, soit par des véhicules thermiques ou des VE qui ont choisi d'en faire leur emplacement attitré… Attention, cette pratique est punie en France.

Avec la multiplication des voitures électriques sur les routes, les emplacements réservées à la recharge ont fleuri un peu partout dans les zones commerciales, les centre-villes, etc. Seulement, il n'est pas rare de voir ces places squattées par des véhicules thermiques, voire même par des propriétaires de VE qui ont tendance à oublier qu'il s'agit d'une zone réservée à la recharge, et non réservée au stationnement des voitures électriques. De quoi irriter les conducteurs de VE qui cherchent désespérément à faire le plein d'électrons alors que leur batterie est presque à plat.

Or, peu de gens le savent, mais ces stationnements abusifs sont réprimandés par la loi en France. En effet, selon l'article R417-10 du Code de la Route, “est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques”.

A lire également : Voiture électrique – cette start-up a une idée géniale pour multiplier les bornes de recharge en ville

Squatter une place réservée à la recharge des voitures électriques peut coûter cher

Concrètement, quelles sont les sanctions encourues pour les automobilistes qui prennent leurs aises sur ses aires réservées aux VE ? Ils risquent d'écoper d'une contravention de seconde classe, soit une amende forfaitaire de 35 euros. La punition est la même pour les véhicules thermiques comme pour les VE stationnées qui ne sont pas actuellement en charge.

Notez que la facture peut passer à 22 euros si vous payez immédiatement… Ou grimper à 75 euros en cas de paiement tardif. Et en cas de récidive, la somme peut atteindre 150 euros ! En outre, “lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré les injonctions des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrite”, précise le même article du Code de la Route.

Pour rappel, l'enlèvement d'un véhicule est fixé à 127,65 euros d'après un arrêté ministériel publié au Journal Officiel le 29 février 2024. Quant aux frais de gardiennage, ils coûteront à minima 6,75 € par jour. Mais attention, si vous résidez dans des grandes villes de plus de 400 000 habitants comme Lyon, Marseille ou Toulouse, les frais sont encore plus élevés ! Les frais de gardiennage s'élèvent à 10 € par jour dans ces métropoles. Paris décroche la palme avec un enlèvement facturé à 150 € et des frais de gardiennage pouvant grimper jusqu'à 29 € par jour. De quoi y réfléchir à deux fois avant de squatter une place réservée à la recharge des voitures électriques.