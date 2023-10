Citroën ë-C3 : une voiture électrique abordable avec plus de 300 km d’autonomie

Attendue l'année prochaine, la Citroën ë-C3 viendra se frotter à la Dacia Spring. Avec un prix à partir de 23 300 euros avant bonus écologique, elle devrait proposer un niveau d'équipement élevé et une autonomie annoncée de 320 km.

Citroën vient de dévoiler la nouvelle ë-C3. Comme prévu, il s'agit d'une petite citadine électrique qui se veut plus accessible, sans pour autant négliger son équipement et ses prestations. Celle-ci vient succéder à la Citröen C3 qui représente le modèle le plus vendu de la marque aux chevrons avec une part de marché de 11 % sur le segment des citadines en Europe, et même 29 % de ses ventes.

La nouvelle Citröen ë-C3 reprend globalement la silhouette de la C3 qui est commercialisée en Inde. Non sans lui offrir des lignes plus modernes en troquant ses courbes pour des lignes plus droites et directement inspirées du concept Citroën Oli, et une garde au sol réhaussée comme c'est la tendance actuellement (163 mm contre 135 mm pour la C3 de génération précédente).

Un intérieur zen

La Citroën ë-C3 inaugure un nouvel habitacle baptisé C-Zen Lounge. Ce dernier se veut spacieux et moderne, avec un grand parebrise et un tableau de bord horizontal qui s'étire visuellement sur toute la largeur de la voiture électrique. Outre l'intégration des buses d'aération verticales caractéristiques de Citroën, elle se voit diviser en deux niveaux distincts avec l'écran d'infodivertissement d'une part, et une section légèrement incurvée et habillée de tissu. Réglable en hauteur et en inclinaison, le nouveau volant multifonction est également plus petit.

Le confort a toujours été le crédo de Citroën, et la ë-C3 n'est pas en reste. Plus longue de 19 mm et plus large de 6 mm par rapport à la C3 précédente, la voiture électrique offre un habitacle plus spacieux. L'espace aux coudes des passagers arrière est supérieur de 19 mm et celui des passagers avant de 21 mm par rapport à la moyenne du segment annonce Citroën. De plus, les passagers assis à l'arrière bénéficieront d'un espace supplémentaire au niveau des genoux avec une banquette 60-40 de série sur la version “Max”. Le coffre affiche un volume de 310 litres et des espaces de rangement sont prévus dans les panneaux de porte.

Un système de suspensions inédit pour une citadine électrique

La Citroën ë-C3 tente aussi de faire la différence en matière de confort en proposant non seulement les fameux sièges Citroën Advanced Comfort, mais aussi son système de suspension exclusif à double butées hydrauliques progressives. Inédit sur le segment des citadines, ce dernier utilise deux butées à chaque coin du véhicule – une pour la compression et l'autre pour la décompression ou la détente), conjointement à l'amortisseur et au ressort plutôt que des butées mécaniques.

Le système de suspension à double butées hydrauliques fonctionne en deux étapes. Pour une compression et une décompression légère, le ressort et l’amortisseur contrôlent ensemble les mouvements verticaux, sans l’aide des butées hydrauliques. En cas de chocs importants, ils travaillent alors de concert avec les butées hydrauliques de compression ou de décompression, afin de ralentir progressivement le mouvement et éviter les secousses en fin de course. Au final, à l'inverse de la butée mécanique qui absorbe l’énergie et la restitue en partie sous forme de choc, la butée hydraulique absorbe et dissipe cette énergie pour offrir un plus grand confort aux occupants.

A lire également : Citroën présente le Type Holidays, un van électrique rétro au confort moderne

Un écran ou un support pour smartphone dans la Citroën ë-C3

La Citroën ë-C3 marque également une rupture de taille pour la marque, en abandonnant le combiné d'instrument au profit du seul écran d'infodivertissement justement. Pour autant et contrairement à la Tesla Model 3, Citroën propose un petit affichage tête haute Citroën Head-Up Display. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un système de projection sur le pare-brise, celui-ci reflète les informations du véhicule sur une zone noire brillante, qui est située directement dans le champ de vision du conducteur. Ce faisant, cette solution a l'avantage d'éviter la duplication des informations, comme c’est traditionnellement le cas avec un système d’affichage tête haute associé à un combiné d’instruments.

L'écran flottant d'infodivertissement de la Citroën ë-C3 prend place au centre du tableau de bord. Légèrement orienté vers le conducteur, il bénéficie d'une dalle couleur de 10,25 pouces pour afficher des widgets inspirés du monde du smartphone pour accéder aux applications. Livré de série sur la version “Max”, il intègre une connexion Wi-Fi et offre la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Avec la finition “You”, la Citroën ë-C3 doit se contenter de la Smartphone Station qui est proposée de série. Il s'agit d'un support intégré pour smartphone afin d'utiliser une nouvelle application dédiée grâce au NFC. Le conducteur a alors accès à des raccourcis vers le téléphone, la radio, la navigation et l'application musicale, tout en profitant des commandes au volant de la Citroën ë-C3.

Jusqu'à 320 km d'autonomie pour la Citroën ë-C3

La Citroën ë-C3 est équipée d'un moteur électrique de 83 kW, soit 113 ch. Forcément les performances sont modestes avec le 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et une vitesse de pointe de 135 km/h. Ce qui suffit néanmoins pour un usage quotidien tant pour une conduite urbaine que péri-urbaine.

Et pour la première fois dans le groupe Stellantis, la plateforme qui a été conçue spécialement pour les véhicules électriques utilise une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) d'une capacité de 44 kWh. Ainsi équipée, la Citroën ë-C3 peut théoriquement parcourir jusqu'à 320 km WLTP.

La citadine électrique accepte une puissance de recharge de 100 kW en courant continu (DC), ce qui lui permet de passer de 20 à 80 % de capacité en 26 minutes. Elle est équipée de série avec un chargeur embarqué de 11 kW grâce auquel il sera possible de passer là encore de 20% à 80% en 2h50 sur une borne triphasée, ou en 4h10 sur une Wallbox monophasée de 7 kW. Notez que le câble Mode 3 est fourni dès l'entrée de gamme.

Enfin, si elle se destine avant tout à un usage urbain, la Citroën ë-C3 pourra bien évidemment s'aventurer au-delà, d'autant que la marque propose l'application e-ROUTES, qui fait partie de l'offre de services connectés “Connect Plus”. Offerte pendant un an, son prix n'a pas encore été communiqué pour le moment, le constructeur se contentant d'évoquer un tarif mensuel modique. Celle-ci permet de planifier les trajets en indiquant l'état du trafic mais aussi des bornes de recharge sur le parcours. Le système pourra même indiquer le pourcentage de batterie restant à l'arrivée et proposer un nouvel itinéraire si besoin. À cela s'ajoute l'application MyCitroën afin de gérer les horaires de charge, préchauffer ou climatiser le véhicule et vérifier le niveau de la batterie à distance.

Des aides à la conduite pour la Citroën ë-C3

On aurait pu croire qu'une citadine électrique aurait fait l'impasse sur les aides à la conduite qui sont généralement réservées aux segments supérieurs. Il n'en sera rien pour la Citroën ë-C3 qui embarque plusieurs technologies, à commencer par l'Active Safety Brake. Il s'agit d'un système de freinage d'urgence qui fonctionne entre 5 et 135 km/h, de jour comme de nuit. Bien utile en ville, celui-ci contribue à limiter les blessures des occupants du véhicule ainsi que des piétons et des cyclistes.

Par ailleurs, le Frein de Stationnement Electrique (EPB) est appliqué automatiquement lorsque le moteur de la Citroën ë-C3 s'arrête, pour ensuite se desserrer lorsque l'on appuie sur l'accélérateur. Le conducteur peut aussi actionner l'EPB manuellement à l'aide d'un levier de commande qui est situé sur la console centrale. Dans le même ordre d'idée, l'aide au démarrage en côte retient la Citroën ë-C3 pendant plusieurs secondes sur les pentes supérieures à 3 %, de sorte à éviter que le véhicule ne recule au moment de redémarrer.

Sur route, le conducteur de la Citroën ë-C3 pourra profiter de la reconnaissance des panneaux de vitesse qui permet de consulter la limitation de vitesse actuelle directement sur l'affichage tête haute Citroën Head Up Display. Outre la lecture des panneaux, le système exploite aussi les données relatives aux limitations de vitesse qui sont contenues dans le système de navigation. Si besoin, le conducteur peut aussi activer le régulateur-Limiteur de vitesse.

À cela s'ajoute l'alerte active de franchissement involontaire de ligne qui va aider le conducteur de la Citroën ë-C3 à se positionner correctement à l'aide des marquages au sol. Cette ADAS peut corriger la trajectoire en douceur lorsque la voiture dérive, ou alerter le conducteur en cas de déviation à faible vitesse. L'alerte active de franchissement involontaire de ligne fonctionne entre 60 et 180 km/h. Bien entendu, elle est désactivée lorsque les clignotants sont utilisés.

Autre assistance qu'on espère peu invasive, l'alerte attention conducteur informe le conducteur si la trajectoire du véhicule est hasardeuse. Dans un premier temps, le système détecte d'abord les oscillations de la Citroën ë-C3 et alerte le conducteur par des notifications sonores et visuelles. Puis une alerte supplémentaire est émise avec le message « Conduite dangereuse » dès que quatre oscillations sont détectées. Dans le même ordre d'idée, l'alerte Coffee Break conseille de faire une pause après 2 heures de conduite continue à plus de 65 km/h, avant d'être répétée toutes les heures en l'absence de stop. Ceci étant, il faudra bien s'arrêter pour recharger la batterie de la Citroën ë-C3.

Enfin, on citera également la commutation automatique des feux de route à l'aide de la caméra montée sur le pare-brise pour passer automatiquement des feux de croisement aux feux de route lorsque des véhicules venant en sens inverse sont détectés, l’aide au stationnement arrière avec avertisseur sonore, et la caméra de recul quand le véhicule est équipé de l'écran d'infodivertissement de 10,25 pouces en option.

Citroën ë-C3, à partir de 23 300 €

Basée sur une plateforme modulable conçue dès l'origine pour la motorisation 100 % électrique, la Citroën ë-C3 sera commercialisée à partir de 23 300 euros avant bonus écologique. Deux finitions “You” et “Max” seront proposées. La première est dotée de plusieurs équipements de série :

les phares avant à LED

les suspensions Citroën Advanced Comfort

le système de freinage d'urgence

le nouveau système d'affichage tête haute Citroën Head Up Display

le support de téléphone My Citroën Play with Smartphone Station en guise de système d'infodivertissement

les rétroviseurs électriques

l’Aide au stationnement arrière

le régulateur-limiteur de vitesse

la la climatisation manuelle

6 airbags

La finition “Max” correspond au haut de gamme. Elle comprend de série :

des jantes en alliage de 17 pouces diamantées

la peinture Bi-ton avec toit contrasté

des barres de toit décoratives

l'écran tactile couleur de 10,25 pouces avec CarPlay et Android Auto

les sièges Citroën Advanced Comfort Seats

les essuie-glaces automatiques

les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants

le volant effet cuir

la deuxième rangée de sièges rabattables 60/40

le réglage du siège du conducteur

des feux arrière à LED

des vitres arrière surteintées

la climatisation automatique

la navigation 3D

la recharge du smartphone sans fil

une caméra de recul

un rétroviseur électrochrome

des vitres arrière électriques

Cinq coloris seront disponibles au lancement de la Citroën ë-C3 : blanc, noir, gris, rouge et bleu. Le toit Bi-ton, de la finition “Max” pourra de série être en noir ou en blanc. Conçue en France dans le studio Automotive Design Network de Citroën à Velizy-Villacoublay près de Paris, la Citroën ë-C3 sera fabriquée en Europe dans l'usine de Stellantis Trnava en Slovaquie. Elle sera commercialisée au deuxième trimestre 2024. Enfin, une autre version encore plus abordable de la Citroën ë-C3 est attendue en 2025. Celle-ci affichera une autonomie de 200 km, mais aussi un prix encore plus abordable de 19 990 euros.