Peugeot présente l’E-3008, son SUV électrique à l’autonomie XXL

Peugeot vient tout juste de lever le voile sur le E-3008, une réédition 100 % électrique de son célèbre SUV. Au programme, un design totalement remanié, un arsenal d'équipements technologiques et une autonomie particulièrement généreuse de 700 km. En piste.

Chose promise, chose due. Après avoir publié les premières photos officielles du E-3008, Peugeot vient comme prévu de lever le voile sur son SUV 100 % électrique ce mardi 12 septembre 2023. Comme le rappelle la marque au Lion, l'actuel 3008 fait partie de ses bestsellers, avec pas moins de 1 320 000 exemplaires vendus au cours de ses sept années de carrière.

Fort de ce succès, il était donc temps pour la marque de donner une seconde jeunesse à cette valeur sûre de son catalogue. Et forcément, avec son ambition de passer exclusivement à une gamme 100 % électrique d'ici 2030, Peugeot a décidé de décliner pour la 1re fois son SUV dans une motorisation wattée.

Pour le 3008, l'heure est donc au renouveau. D'un point de vue design tout d'abord. En effet, le E-3008 devient ici un SUV compact avec un style Coupé ou Fastback d'après le terme utilisé par Peugeot. On retrouve certains marqueurs, comme ce toit plongeant ou ce coffre placé assez haut. Cette silhouette renforce l'aérodynamisme du véhicule, qui affiche un coefficient de 0,28 Cx.

Un design fastback inédit et innovant

Comme nous l'avons précisé dans notre précédent article, on doit le design de ce E-3008 à deux coups de crayons. A savoir celui de Matthias Hossan, responsable actuel du design de Peugeot, et Gilles Vidal, son prédécesseur qui a rejoint les rangs de Renault en 2020. Dans les faits, Gilles Vidal est le signataire de cette nouvelle ligne. Malgré tout, son remplaçant a apporté sa touche personnelle, matérialisée par la signature lumineuse à trois griffes et cette calandre sans délimitation habillée par un dégradé de la couleur de la carrosserie.

L'arrière profite aussi d'une refonte significative, avec un becquet flottant pensé pour renforcer l'aérodynamisme du véhicule. Notez que le E-3008 ne perd pas en habilité pour les passagers au deuxième rang et en volume de coffre. On pourra toujours profiter de 520 litres, comme sur le premier modèle. D'un point de vue global, le design se veut assez épuré. Pas de pièces chromées sur cette version wattée, Peugeot a préféré opter sur des touches de laque sur certains éléments, comme la jupe avant, le bouclier arrière, les rétroviseurs ou encore les arches de roues et les protections de bas de porte.

Un habitacle 100 % tourné vers la technologie

Afin de séduire les consommateurs, Peugeot a mis le paquet sur les équipements technologiques dans l'habitacle de son SUV électrique. Il faut tout d'abord évoquer son principal argument : ce gigantesque écran panoramique flottant de 21″ I-Cockpit en L. Cette dalle généreuse abrite le combiné tête haute et l'écran central tactile, à l'image de ce que propose Tesla dans sa Model S.

L'ensemble est propulsé par le système d'infodivertissement Peugeot i-Connect, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Sur la version GT de l'E-3008, on pourra également profiter de la navigation connectée et d'un planificateur d'itinéraires. Les commandes vocales sont également de la partie. La partie centrale de la planche de bord accueille quant à elle des i-Toggles, des touches tactiles entièrement personnalisables.

Grâce à elles, l'utilisateur pourra programmer un accès rapide à ses fonctions préférées :

appeler un contact favori

lancer la navigation vers son domicile ou son travail

mettre la radio sur sa station préférée

lancer la climatisation à une température prédéfinie

Le volant compact fait son retour, à la différence près qu'il abrite cette fois-ci de nouvelles commandes physiques capables de détecter automatiquement les doits du conducteur. D'après Peugeot, seule une forte pression pourra déclencher une commande, ce qui permet d'éviter les fausses manipulations. Précisons que le volant est chauffant de série sur le E-3008 GT.

Le nouveau champion de l'autonomie de Peugeot

Comme vous le savez peut-être, ce E-3008 repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Cette base intègre des trains avant et arrière inédits, qui ont la particularité d'abaisser le centre de gravité du véhicule et de renforcer le comportement routier. Au total, Peugeot compte décliner l'E-3008 en trois motorisations zéro émission :

Deux roues motrices : bloc de 157 kW (210 ch), batterie de 73 kWh, autonomie de 525 km

: bloc de 157 kW (210 ch), batterie de 73 kWh, autonomie de 525 km Dual Motor : blocs de 157 kW et 83 kW (soit 240 kW pour 320 ch), batterie de 73 kWh, autonomie de 525 km

: blocs de 157 kW et 83 kW (soit 240 kW pour 320 ch), batterie de 73 kWh, autonomie de 525 km Grande autonomie : bloc de 170 kW (230 ch), batterie de 98 kWh, autonomie de 700 km

Concernant les différentes autonomies, notez bien qu'il s'agit d'estimations fournies par Peugeot. Il faudra attendre l'homologation WLTP pour avoir les chiffres exacts. Mais si les 700 km sont confirmés, cela ferait du E-3008 le champion européen incontesté de l'autonomie sur son segment, devant le futur Scenic E-Tech et ses 610 km. Côté recharge, la E-3008 embarquera de série un chargeur triphasé 11 kW, avec la possibilité d'opter pour du 22 kW en option. Quant à la recharge rapide en courant continu, la puissance pourra monter jusqu'à 160 kW. Soit plus ou moins 30 minutes passées à la borne selon la version.

De ce que l'on sait, ce 3008 électrique sera produit à Sochaux pour une commercialisation prévue en février 2024. Quant à la grille tarifaire, il faudra malheureusement faire preuve de patience. Mais Peugeot étant désormais un constructeur généraliste Premium, on peut s'attendre des prix supérieurs à 50 000 € sur les versions Grande Autonomie et Dual Motor du moins.