Tesla intègre enfin les feux de route adaptatifs via une mise à jour gratuite

Via une simple mise à jour logicielle gratuite, Tesla vient d'ajouter une fonctionnalité inédite à de nombreux véhicules électriques de sa gamme, à savoir les feux de route matriciels adaptatifs. Un ajout bienvenu qui renforce drastiquement la sécurité en conduisant la nuit tombée.

Comme vous le savez probablement, Tesla a pris pour habitude depuis des années maintenant de proposer à ses utilisateurs des fonctionnalités inédites ou des améliorations diverses à distance via des mises à jour logicielles.

Dernièrement, le constructeur américain a publié la fameuse mise à jour annuelle Holiday 2023. Ce nouveau patch a apporté de nombreuses modifications comme l'intégration surprise d'Apple Podcasts, l'affichage des radars sur l'application GPS ou encore les appels d'urgence automatique.

Or, nous venons d'apprendre que Tesla a déployé une nouvelle mise à jour logicielle. Grâce à elle, la marque américaine ajoute gratuitement une fonctionnalité inédite sur les véhicules électriques de sa gamme, à savoir les feux de route matriciels adaptatifs.

Les feux de routes matriciels adaptatifs, c'est quoi ?

Pour les néophytes, les phares LED matriciels se sont démocratisés depuis quelques années maintenant sur des modèles électriques haut de gamme comme l'ID. 3 de Volkswagen ou encore la Ioniq 6 de Hyundai par exemple. Quel est leur intérêt ? Concrètement, les phares matriciels n'éclairent pas comme des feux standards avec de deux “gros” faisceaux lumineux. Couplée à une caméra dédiée et un logiciel spécifique, cette technologie exploite de nombreux faisceaux pour adapter l'éclairage des feux de route selon les situations.

Les phares matriciels se révèlent extrêmement pratiques de nuit notamment, puisqu'ils garantissent un éclairage optimale (en maintenant les feux de route activés) tout en évitant d'éblouir les autres automobilistes (que ce soit dans un virage ou sur une portion à double sens).

Enfin une réalité chez Tesla grâce à cette mise à jour

Si Tesla avait bel bien équipé ces voitures de phares LED matriciels depuis quelques années, le constructeur n'avait jamais exploité les capacités de cette technologie pour proposer de l'éclairage adaptatif. En effet, les Matrix LED servaient seulement à se donner en spectacle avec la fameuse fonctionnalité Light Show, mais c'est tout.

Mais comme dit plus haut, les choses ont changé depuis cette récente mise à jour repérée par le site Not a Tesla App. Comme le précise la note de version, “les feux de route s'ajustent désormais pour réduire l'éblouissement pour les autres conducteurs et cyclistes. En détectant les autres usagers de la route et en atténuant l'éclairage au niveau de chaque pixel, les feux de route peuvent rester activés plus longtemps, permettant une meilleure visibilité de nuit”. Pour l'instant, seule la dernière version de la Model 3 lancée en novembre 2023 peut bénéficier de cette avancée. Reste à espérer que Tesla pousse cette mise à jour sur les autres modèles équipés de phares LED matriciels.