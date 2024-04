Voiture électrique : il manque énormément de bornes de recharge en Europe, ce rapport tire la sonnette d’alarme

Selon une étude de l'association des constructeurs européens d’automobiles, le nombre de bornes de recharge en Europe est largement insuffisant. Il est urgent d'accélérer la cadence pour faire face au nombre grandissant de voitures électriques en circulation.

L'année 2035 est encore loin, mais elle s'approche inexorablement. Ce n'est pas une date anodine puisque qu'elle signe la fin des ventes de véhicules thermiques en Europe. Une affaire complexe qui a connu plusieurs rebondissements malgré l'absence d'opposition des fabricants d'automobiles. Pour y arriver, il n'y a pas de secret : il faut favoriser l'adoption massive des voitures électriques. En France, c'est en bonne voie puisque que le pays a dépassé le cap des 1 million de “wattures” en circulation.

Nos voisins européens ne sont pas en reste. Entre 2017 et 2023, les ventes de tels véhicules ont été multipliées par 18. Un chiffre encourageant qui cache une réalité plus problématique, à savoir qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge sur le Vieux Continent pour répondre à une demande de plus en plus forte. Selon un rapport de l'ACEA, l'association des constructeurs européens d’automobiles, leur nombre a augmenté 3 fois moins vite que celui des voitures électriques vendues. Ça ne va pas aller en s'arrangeant si rien n'est fait rapidement.

Pour suivre l'augmentation du nombre de véhicules électriques en Europe, il faut beaucoup plus de bornes de recharge

“Nous sommes très préoccupés par le fait que le déploiement des infrastructures n’a pas suivi le rythme des ventes de voitures électriques à batterie ces dernières années. Qui plus est, ce « déficit d’infrastructures » risque de se creuser à l’avenir – bien plus que ne l’estime la Commission européenne“, s'inquiète Sigrid de Vries, directrice générale de l’ACEA. Elle rappelle que la Commission attend 3,5 millions de bornes de recharge en Europe d'ici 2030. Mais il en faudrait 8,8 millions pour l'association.

Lire aussi – La fin des voitures thermiques en Europe pourrait coûter très cher selon ce rapport, dans tous les sens du terme

Pour y arriver, il devrait donc y en avoir 1,2 million de plus par an. Sachant qu'il n'y en a eu que 150 000 nouvelles en 2023, on comprend pourquoi le rapport est alarmant. L'ACEA pense que la Commission sous-estime les besoins. Elle se baserait sur une consommation moyenne trop basse, tout en oubliant d'inclure les hybrides ou les utilitaires électriques qui ont eux aussi ont besoin de recharger leur batterie. Sigrid de Vries appelle l'Europe à réagir en urgence si elle veut tenir ses engagements en matière de décarbonation des routes.