Top des meilleurs jeux solo 2021 sur consoles et PC

Malgré l'essor des Battle Royale et des jeux multijoueurs, les jeux solo ont encore de beaux jours devant eux. Ils tirent leur épingle du jeu grâce à leur ambiance, leur scénario ou leurs mécaniques de gameplay. Seulement, il est possible d'être perdu devant cette offre pléthorique. Retrouvez dans cette sélection les meilleurs jeux solo à faire en 2021 sur consoles et PC.

En 2021, il suffit de regarder la page d'accueil de Twitch pour comprendre l'engouement des jeux multijoueurs et des Battle Royale. GTA Online, Fortnite, Rocket League, League Of Legends, Call Of Duty : Warzone, ces titres réunissent tous les jours des centaines de milliers de téléspectateurs.

Pour autant, le jeu solo n'est pas mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ces dernières années, des studios talentueux ont révélé d'ingéniosité et de créative pour nous offrir des expériences solo à couper le souffle, que ce soit sur consoles ou sur PC. Qu'importe votre plateforme, vous trouverez forcément un titre à même de vous épater. Et comme il est parfois difficile de faire son choix parmi cette offre pléthorique, on vous facilite la tâche avec cette sélection des meilleurs jeux solo à faire en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

Les meilleurs jeux solo sur PS4 et PS5

Durant ces sept ans de carrière, la PS4 a accueilli de nombreux chefs d'œuvre. Des jeux solo d'ailleurs pour une grande majorité. Espérons que la PS5, disponible depuis le 19 novembre 2020, bénéficie d'un catalogue aussi prestigieux. Pas d'inquiétude toutefois, de nouveaux jeux solo vont arriver prochainement sur la nouvelle console de Sony, à l'instar de Returnal (30 avril 2021), Rachet & Clank : Rift Apart (11 juin 2021) et DeathLoop (21 mai 2021).

Ghost Of Tsushima

Dernier né des créateurs de la saga Infamous, Ghost of Tshshima est l'une des dernières grandes exclusivités de la PS4, jouable depuis peu en 4K et 60 FPS sur PS5. Dans la peau d'un samouraï déchu appelé Jin Sakaï, vous serez amené à vous battre pour libérer l'île de Tsushima de l'emprise de l'armée mongole. Malgré quelques mécaniques de gameplay répétitives (inhérentes aux jeux en monde ouvert), le jeu de Sucker Punch marque les esprits par sa direction artistique de toute beauté, sa bande-son tantôt poétique tantôt épique, et ses combats au sabre jouissifs et particulièrement bien chorégraphiés. Un hommage somptueux à Akira Kurosawa, réalisateur du mythique “Les 7 Samouraïs“.

The Last of Us : Part 2

Impossible de réaliser un classement des meilleurs jeux solo sans évoquer The Last of Us : Part 2. Une chose est certaine, le titre de Naughty Dog ne laisse pas indifférent, certains fans étant allés jusqu'à menacer de mort le directeur artistique et les équipes du jeu. Pourtant, ce sont justement ces choix scénaristiques qui font de The Last of Us : Part 2 un grand jeu. Un jeu qui restera dans les mémoires pour nous avoir mis mal à l'aise, pour nous avoir dérangés, pour nous avoir fait pleurer et nous avoir terrorisés ! Le titre n'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, et il faudra avoir le cœur bien accroché pour voir l'épilogue de la quête vengeresse d'Ellie.

Demon's Souls (PS5 seulement)

Demon's Souls fait partie des rares exclusivités PS5 actuelles. Le studio BluePoint Games (visiblement spécialisé dans la refonte graphique de classiques du jeu vidéo), qui a officié sur le remake du légendaire Shadow of The Colossus, redonne un sacré coup de jeune à Demon's Souls, sorti initialement en 2009 sur PS3. Ce jeu marque le commencement de la saga des “Souls” de FromSoftware, et il faut dire que c'est un plaisir de (re)découvrir cette aventure mortelle et exigeante dans un si bel écrin. Le jeu profite d'une direction artistique incroyable, sublimée en 4K 60 FPS. Rajoutez à cela des combats prenants et intenses, et un sound design de pure folie (à faire avec un casque), et vous obtenez l'un des meilleurs jeux de la PS5. Pour l'instant.

Control

Control est un OVNI, comme l'était Alan Wake avant lui. Ce jeu d'action à la 3e personne, développé par Remedy Entertainment (les papas de Max Payne) vous invite à découvrir le monde étrange du Bureau, une agence fédérale ultra secrète chargée de s'occuper des affaires surnaturelles. La véritable force de Control, en plus de ses affrontements grisants, est sa direction artistique folle faisant la part belle au brutalisme (un style architectural populaire entre les années 50 et 70) . Voyez-vous, la “Vieille Maison“, le bâtiment dans lequel vous évoluez, est en constante mutation. Le jeu s'amuse donc avec nos sens en bouleversant l'organisation des pièces en temps réel. Un TPS déroutant, disponible depuis peu sur PS5 dans une version optimisée.

Les meilleurs jeux solo sur Xbox One, Xbox Series X et PC

À l'instar de la PS4, la Xbox One a elle aussi eu son lot de jeux solo de qualité. Et grâce au Xbox Game Pass, il est désormais possible de profiter de ces excellents titres à moindre prix, que vous soyez sur PC, Android, Xbox One ou Xbox Series X. Et depuis le rachat de Zenimax Media par Microsoft, les abonnés au service peuvent désormais profiter d'une vingtaine de jeux Bethesda ! L'occasion de découvrir plusieurs pépites à faire en solo !

Doom Eternal

id Software signe ici un opus magistral. C'est simple, Doom Eternal fait mieux que son aîné sur tous les points ! Les combats sont toujours aussi jouissifs, brutaux, véloces et exigeants. Les exécutions encore plus violentes et savoureuses. Et que dire de la bande-son signée par Mick Gordon, qui soutient avec brio ces combats particulièrement tendus contre des hordes de démons. Il faudra rajouter à cela une direction artistique de haut vol, une plus grande variété des environnements que sur le précédent épisode, et une durée de vie plus que correcte (entre 15 et 20 heures selon votre efficacité). Un must-have.

Desperados 3

Dans ce jeu d'infiltration tactique se déroulant au Far West, vous serez amené à contrôler quatre personnages au sein d'environnements ouverts à objectifs multiples. Tout le sel de ce Desperados 3, c'est justement la liberté d'action qui vous est offerte. En s'appuyant sur les compétences extrêmement variées de chaque membre de votre équipe, il est possible de diversifier les approches à l'envie. Et rien de plus satisfaisant de voir que votre plan a marché comme sur des roulettes. Un titre trop méconnu à essayer d'urgence sur le Game Pass.

Ori and the Will of The Wisps

Déjà couronné de succès avec Ori and the Blind Forest, le studio Moon Studios a réussi l'exploit de faire encore mieux que le premier volet. Ori and The Will of the Wilsps est un jeu d'action aventure rare, sublimé par une direction artistique exceptionnelle, des combats plus pêchus, des boss tous plus impressionnants les uns que les autres, et une BO à tomber par terre. Le jeu réussit l'exploit de ne jamais nous ennuyer en se renouvelant constamment. La recette parfaite d'un Metroïdvania ? Peut-être bien.

Star Wars : Jedi Fallen Order

En parallèle du lancement d'Apex Legends, les développeurs de chez Respawn Entertainment travaillaient également sur un jeu d'aventure estampillé Star Wars. Ce jeu, il s'agit de Star Wars : Jedi Fallen Order. Si l'on devait résumer, nous n'avions pas eu d'aussi bon jeu Star Wars en solo depuis un certain Jedi Knight 2 sorti en 2002 ! Dans la peau d'un jeune padawan survivant de l'ordre 66, vous allez avoir pour mission de reconstruire l'ordre Jedi, rien que ça. Rien que pour les excellents combats au sabre laser et l'utilisation des pouvoirs de la Force, ce titre vaut le coup d'oeil. Notez qu'il est disponible depuis en version optimisée sur PS5 et Xbox Series X.

Les meilleurs jeux solo sur Nintendo Switch

Hadès

Vous n'avez pas encore fait Hadès, sacré “Meilleur jeu de l'année” aux Bafta 2020, mais qu'est-ce que vous attendez !? Ce jeu de rôle et d'action en 3D isométrique est un chef-d'œuvre comme on en voit peu. Beau à s'en damner, le jeu n'oublie pas d'offrir un gameplay jouissif et facile à prendre en main, sans oublier une narration extrêmement soignée, portée par des doublages de grande qualité. Rajoutez à cela la possibilité de créer des builds surpuissants avec les pouvoirs des différentes divinités de la mythologie grecque, et vous obtenez l'un des meilleurs représentants du genre Rogue-Lite. Si ce n'est le meilleur.

Animal Crossing : New Horizons

Sorti juste avant le premier confinement en février 2020, Animal Crossing : New Horizons s'est rapidement imposé comme une véritable bouffée d'oxygène. Le jeu vous invite à façonner votre petit coin de paradis. Aménagez votre île à l'envie (une fois que vous aurez remboursé votre prêt astronomique auprès de Tom Nook), devenez amis avec les habitants, fabriquez les objets de vos rêves, pêchez, capturez de nombreuses créatures, et visiter les îles des autres joueurs pour trouver de l'inspiration. Le jeu se renouvelle sans cesse grâce aux différents évènements saisonniers et au catalogue des objets (qui contient des milliers de références).

Monster Hunt Rise

Après un passage remarqué sur PS4 avec Monster Hunter World, la saga phare de Capcom est revenue en force ce 26 mars 2021 sur Nintendo Switch avec Monster Hunt Rise. Le jeu reprend la formule bien connue (de la chasse aux monstres en solo ou à plusieurs) en l'agrémentant de nouvelles fonctionnalités bien senties, comme le Filoptère, un grappin qui ajoute une grande variété de mouvements et d'actions. Les builds possibles sont toujours aussi nombreux et jouissifs, le casting des montres est au poil, et bonne surprise, le jeu tourne sans accro sur la console hybride de Nintendo.

Bravely Default 2

Fans de JRPG old school, vous serez comblé avec Bravely Default 2. Développé par les équipes à l'origine du premier opus et de l'excellent Octopath Traveler, Bravely Default 2 offre l'un des meilleurs systèmes de combat au tour par tour et un scénario habilement écrit. Les joueurs se régaleront à expérimenter les différentes combinaisons de classes et de compétences possibles, tandis que la direction artistique vous laissera pantois. Seules ombres au tableau : quelques baisses de framerate à signaler de temps en temps, et un aliasing beaucoup trop prononcé.

Voilà pour cette courte sélection des meilleurs jeux solo à faire sur console et sur PC. Notez que nous avons privilégié des titres récents, mais bien évidemment certains titres méritent encore de votre attention malgré leur âge, à l'instar de The Witcher 3 : Wild Hunt, The Legend Zelda Breath of The Wild ou encore Dishonored 2. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos jeux solos préférés !