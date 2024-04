Ce célèbre jeu Sega va avoir droit à sa propre série animée, les joueurs nostalgiques seront ravis

Golden Axe, le classique de l'arcade de Sega, est en train d'être transformé en série comique animée par Comedy Central. Il s’agit d’une excellente nouvelle, puisque le jeu avait marqué son époque.

La chaîne s'est associée à Sega pour donner vie au beat-'em-up médiéval fantastique Golden Axe dans un “hommage hilarant et affectueux” en 10 épisodes. La série suivra le trio de guerriers classique – Ax Battler, Tyris Flare et Gilius Thunderhead, alors qu'ils tentent une fois de plus de sauver le pays de Yuria de l'emprise néfaste de la vipère de la mort. Mais cette fois, ils seront rejoints par un aventurier inexpérimenté nommé Hampton Squib, qui a rêvé toute sa vie de partir en quête.

Joe Chandler, vétéran d'American Dad, sera le directeur de la série et coécrira le premier épisode avec Mike McMahan, créateur de Star Trek : Lower Decks. Ils ont réuni un casting vocal de premier plan, digne de la franchise légendaire, comprenant Matthew Rhys (The Americans) dans le rôle du nain de combat grincheux Gilius, Danny Pudi (Community) dans celui de l'infortuné Hampton Squib, Liam McIntyre (Spartacus) dans celui de l'honorable barbare Ax Battler, Lisa Gilroy dans celui de la féroce sorcière Tyris Flare, et Carl Tart (The Ghost and Molly McGee) dans celui de la panthère humanoïde Chronos ‘Evil' Lait.

Golden Axe arrive sur le petit écran

L'adaptation animée représente le dernier effort en date de Sega pour faire revivre sa vaste bibliothèque de jeux emblématiques sur tous les supports. Après l'immense succès des films Sonic the Hedgehog, Sega a déjà mis au point des adaptations de Streets of Rage, Space Channel 5 et Comix Zone. Pour les joueurs nostalgiques, vous pouvez vous tourner vers la mini-console Sega Genesis/Mega Drive récemment annoncée qui inclut Golden Axe 2, et sachez que le jeu est déjà aussi présent sur le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Mais transposer le chaos viscéral, à défilement latéral et en coopération du jeu de hack-and-slash fantastique de Golden Axe dans une comédie animée irrévérencieuse est un territoire assez inexploré. Avec Sega étroitement impliqué et des talents comme Chandler à la tête de la création, il y a certainement un potentiel pour que cette série soit un succès médiatique mixte, en partie nostalgique, en partie réimaginée, et totalement consciente d'elle-même.

Un Golden Axe animé pourrait évoquer l'esprit ludique des parodies fantastiques des années 80/90 comme Princess Bride s'il parvient à trouver l'équilibre entre l'hommage révérencieux et l'humour intelligent.