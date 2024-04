Nintendo Switch : ce bug très pénible disparaît enfin grâce à la dernière mise à jour

Nintendo déploie la version 18.0.1 du système d'exploitation de sa console Switch. Elle met fin à un bug gênant pouvant empêcher certains de profiter pleinement de leurs jeux.



La Nintendo Switch a 7 ans déjà. Sortie en mars 2017, la console depuis déclinée sous une version OLED et une version 100 % portable Lite n'est pas obsolète pour autant. Grâce à des années de mises à jour, son système est désormais mature et tourne globalement sans accroc. Mais au-delà de certains points qui semblent encore loin de faire l’unanimité comme le magasin virtuel eShop, jugé trop lent, on voit parfois surgir des bugs plus ou moins handicapants.

L'un des plus récents l'était fortement. À cause de lui, de nombreuses personnes ne pouvaient pas profiter pleinement de leur jeux nécessitant une connexion à Internet. Et pour cause : il leur était impossible de se connecter au Wi-Fi, la console ne trouvant pas le réseau auquel ils cherchaient à accéder. Nous pouvons parler au passé dans la mesure où un correctif est disponible dès maintenant.

La dernière mise à jour de la Nintendo Switch corrige un bug gênant

Voilà ce que l'on peut lire sur la page du support de Nintendo à propos de la mise à jour 18.0.1 déployée le 22 avril 2024 :

Correction d'un problème où certains points d'accès sans fil ne peuvent pas être trouvés lors de la configuration d'un nouveau réseau sans fil. Si vous ne parvenez pas à mettre à jour vers la version 18.0.1 en raison du problème, modifiez temporairement les paramètres de sécurité de votre réseau sans fil pour utiliser uniquement “WPA2 (AES)” afin que vous puissiez vous connecter sans fil pour télécharger et installer la mise à jour du système. Après la mise à jour vers la version 18.0.1, restaurez les paramètres de sécurité de votre réseau à leur état précédent .

lors de la configuration d'un nouveau réseau sans fil. Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Le constructeur japonais donne heureusement une méthode pour se connecter à Internet malgré le bug et télécharger la mise à jour. Normalement, la Switch vous dira d'elle-même qu'il faut l'installer. Si ce n'est pas le cas, allez dans le menu Paramètres de la console puis Console > Mise à jour de la console.