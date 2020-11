Star Wars Jedi Fallen Order sera gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate dès le 10 novembre

Electronic Arts annonce que Star Wars Jedi : Fallen Order arrivera sur le Xbox Game Pass Ultimate à partir du 10 novembre, soit le jour de la sortie des Xbox Series X et Series S. Le même jour, le jeu arrivera également sur EA Play, l’offre de jeu par abonnement pour PC de l’éditeur américain. Fallen Order ne sera pas accessible aux abonnés Xbox Game Pass pour PC dans un premier temps.

Hier, nous avons publié notre test de la Xbox Series X. Un test où nous avons noté de nombreux points positifs, mais aussi quelques points négatifs. Parmi ces derniers, nous avons relevé qu’aucune exclusivité « next gen » ne sera proposée, alors que la PlayStation 5 en profitera de quelques-unes dès la sortie. En revanche, et c’est le point positif majeur de la Xbox Series X, le catalogue de jeux compatibles est considérable : plusieurs centaines de titres sont jouables sur la console dès le lancement.

Parmi eux, nous retrouvons tous les jeux issus des catalogues de la Xbox originelle et de la Xbox 360 qui ont été optimisés pour la Xbox One (et qui sont, par extension compatible Xbox Series X). Nous retrouvons aussi de nombreux jeux de la Xbox One, dont une partie a été améliorée pour la nouvelle console, et les jeux cross-gen développés pour la Xbox One et la Xbox Series X (comme Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, DiRT 5, etc.).

Fallen Order sur Xbox Game Pass le jour de la sortie de la Xbox Series X

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter d’une centaine de titres dès l’activation de leur abonnement sur la console. Nous en avons intégré quelques-uns dans le test, comme l’excellent Ori and the Will of the Wisps qui se montre fabuleux en 4K@60fps. Et un autre arrivera le jour de la sortie de la console : Star Wars Jedi : Fallen Order. Electronic Arts annonce en effet que son jeu débarquera sur EA Play le 10 novembre prochain. Et puisqu’EA Play est intégré au Xbox Game Pass Ultimate, cela veut dire que les joueurs Xbox pourront profiter du titre dès le premier jour. Sans surcout ni délai supplémentaire.

Information importante à noter : la version PC du Xbox Game Pass n’intègrera pas Fallen Order. Du moins pas dans un premier temps. En effet, Electronic Arts souhaite (assez légitimement) avantager sa propre offre de jeu par abonnement sur ordinateur (EA Play à 5 euros par mois). Pour les titulaires du Xbox Game Pass (PC ou Ultimate), le déblocage du jeu sur Windows ne devrait pas avoir lieu avant le mois de décembre. Rappelons enfin que Fallen Order arrivera sur Google Stadia le 24 novembre.

Star Wars Jedi : Fallen Order est un jeu canonique dont l’histoire se déroule entre l’épisode 3 (La revanche des Sith) et l’épisode 4 (Un nouvel espoir). Un padawan Jedi (contrôlé par le joueur) échappe à l’ordre 66. Il devra alors poursuivre seul sa formation tout en combattant l’Empire de Darth Sidius. Le jeu a reçu un accueil très favorable avec une note de 80 sur 100 sur Metacritic (79 sur PS4, 81 sur PC et Xbox One).

Source : The Verge