Xbox prépare son propre casque VR, mais il y a une mauvaise nouvelle

Si vous rêvez d'une véritable expérience de réalité virtuelle sur les consoles Xbox, le nouveau partenariat récemment annoncé par Microsoft avec Meta pourrait être une bonne nouvelle.

Meta et Microsoft viennent officiellement d’annoncer collaborer à la création d’un casque VR Xbox. Mais malheureusement pour les amateurs de jeux VR, cette collaboration n'apportera pas le support d'un casque immersif à la plateforme Xbox elle-même. Du moins, pas encore.

Au lieu de cela, Microsoft et Meta se sont associés pour créer une version spéciale, en édition limitée, du casque VR Quest de Meta, qui portera la marque Xbox et comportera des bonus. Comme Meta l'a annoncé, les deux sociétés « collaborent à nouveau pour créer une édition limitée du Meta Quest, inspirée par la Xbox ». Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les entreprises s’associent sur la VR.

Un casque VR Xbox mais pas pour la Xbox ?

Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement ? D'après Mark Zuckerberg, PDG de Meta, ce casque Quest personnalisé sera livré avec des manettes Xbox et un abonnement Game Pass. Cela permettra aux utilisateurs de se lancer facilement dans le “cloud gaming” sur un “grand écran” virtuel dès le départ.

En revanche, tout rêve d'enfiler le casque pour se plonger dans les versions VR de Halo, Gears ou Forza devra être mis en suspens. Ce dispositif co-brandé équivaut essentiellement à un nouvel habillage sur le thème de la Xbox pour le matériel Quest existant de Meta, avec quelques extras sympathiques destinés à la communauté des joueurs. Il ne s’agit donc pas d’un casque destiné à la Xbox.

Il y a plus de dix ans, le géant du logiciel a réalisé un prototype de matériel VR “Kinect Glasses” interne pour la console Xbox One originale, mais le concept a été mis de côté. Il a même vanté les mérites de la Xbox One X mise à jour comme étant suffisamment puissante pour l'intégration de la RV, avant que ces plans ne s'évanouissent également.

Bien qu’il ne soit pas exactement ce qu’attendaient les joueurs, ce nouveau casque permettra probablement à Xbox de s'implanter dans l'espace VR en pleine croissance avec un minimum de frais de recherche et développement. Dans le même temps, Meta obtiendra le type de légitimité de jeu grand public que la marque peut encore avoir du mal à obtenir auprès de certains publics.