Microsoft rachète Bethesda, le studio derrière Doom, The Elder Scrolls et Fallout !

Après plusieurs mois de silence, Microsoft a officiellement dévoilé la date de sortie de la Xbox Series X et Xbox Series S. Les deux consoles seront disponibles le 10 novembre 2020 et seront respectivement proposées à 499 € et 299 €. Les précommandes seront ouvertes dès le 22 septembre 2020.

On pensait que Microsoft nous avait tout dit… Pas du tout, puisque le géant américain vient d'annoncer une nouvelle sans précédent : Microsoft vient de racheter ZeniMax Media et par extension sa filiale Bethesda Softworks. Autant le dire tout de suite, cette annonce a eu l'effet d'un raz-de-marée dans l'industrie vidéoludique.

Un rachat d'un montant faramineux

Selon les informations de nos confrères du site Bloomberg, la transaction atteint les 7,5 milliards de dollars, une bagatelle comparée aux 2,5 milliards de dollars qu'avait déboursés Microsoft pour acquérir Mojang Studios (Minecraft) en 2014. Avec cette opération, la division gaming de la firme de Redmond s'octroie les services de tous les studios appartenant à Bethesda.

Et il y a du beau monde entre Arkane, les papas de Dishonored et du récent Deathloop annoncé sur PS5, mais aussi id Software, les créateurs de Doom et Doom Eternal. On retrouve également MachineGames (Wolfenstein), Bethesda Game Studios (Fallout, The Elder Scrolls), Tango Gameworks (The Evil Within 1 et 2), Alpha Dog (Wraithborne) ou Roundhouse Studios (Prey).

Tous les jeux des studios Bethesda rejoignent le Xbox Game Pass

Les 2300 employés de Bethesda Softworks rejoignent donc la famille Xbox, et toutes leurs productions actuelles et futures vont venir grossir le catalogue du Xbox Game Pass. Et c'est ici où se situe tout le génie de Microsoft. “Nous ajouterons les franchises iconiques de Bethesda au Xbox Game Pass pour console et PC”, écrit le patron d'Xbox Phil Spencer dans un communiqué officiel.

Ces licences seront incluses dans le Xbox Game Pass dès la sortie de la Xbox Series X et Series S le 10 novembre 2020. Microsoft s'assure ici un catalogue de choix pour les abonnés au service gaming de Microsoft. Attention toutefois, Microsoft n'a pas clairement annoncé sa stratégie concernant les licences Bethesda : seront-elles exclusives à l'écosystème Microsoft (Xbox et PC) ou ses jeux continueront-ils de sortir sur les autres plateformes ? Si l'on se fie à ce qu'a fait Microsoft avec Mojang Studios (Minecraft), les jeux Bethesda ont de grandes chances pour devenir des exclus Microsoft.

