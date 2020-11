C’est officiel, la PS5 est enfin disponible en France !

C'est aujourd'hui que sort la PS5 en France et ailleurs en Europe. Après de longs mois d'attente et une semaine après le reste du monde, la console next gen de Sony est enfin disponible pour le prix de 499 euros et 399 euros pour la Digital Edition. Le constructeur a annoncé il y a quelques jours que la PS5 ne sera pas vendue en magasin, il faudra donc vous rendre le site d'un revendeur en ligne pour vous la procurer, si vous ne l'avez pas déjà précommandée.

La voilà enfin. Cela fait des mois que Sony nous abonde d'informations sur la PS5, vantant tantôt des temps de chargement de folie, tantôt des performances de jeu inédites. Nombreux sont donc les joueurs européens à attendre de mettre la main sur la console next gen. C'est désormais possible, puisque celle-ci est disponible depuis aujourd'hui sur les plateformes de e-commerce. En effet, a annoncé plus tôt ce mois-ci que la PS5 ne se trouvera pas en magasin et se vendra exclusivement en ligne durant les premiers jours.

Il faudra débourser 499 euros pour se la procurer, ou 399 euros si vous optez pour la Digital Edition sans lecteur Blu-Ray. Il y a fort à parier qu'il faudra également vous armer de patience. En effet, Sony a enregistré un nombre de précommandes record et la pénurie s'est faite sentir pendant plusieurs semaines. Pas de panique cependant : la Fnac, Auchan et Cdiscount on confirmé avoir des consoles en stock ce 19 novembre. Leur vente ne fera sûrement l'affaire que de quelques minutes, mieux vaut donc se connecter dès l'heure d'ouverture.

La PS5 disponible dès 10h à la Fnac et peut-être dès minuit sur Cdiscount

Parmi les revendeurs français, seule la Fnac a annoncé une heure d'ouverture des ventes : top départ lancé à 10h sur son site, pour des commandes pouvant être récupérées en magasin. Quant à Cdiscount, Boulanger, Leclerc et Auchan, aucune information n'a été communiquée à ce sujet. La PS5 pourrait dont être mise en ligne pendant la nuit. Amazon a de son côté précisé que la console serait disponible dès 13h sur sa plateforme.

L'entrée dans le gaming nouvelle génération suscite l'impatience chez de nombreux joueurs. Nul doute que les stocks seront rapidement réapprovisionnés pour les moins chanceux n'ayant pas pu se procurer la console. Avec ses performances 4K, sa belle ludothèque et la rétrocompatibilité avec (quasiment) tous les titres PS4, cette dernière a de belles heures de jeu devant elle.