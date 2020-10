PS5 : Ghost of Tsushima sera jouable en 60 FPS grâce au Game Boost

Ghost of Tsushima, la dernière exclusivité de la PS4, va évidemment profiter de la rétrocompatibilité sur PS5. Mais ce n'est pas tout. Grâce au Game Boost, les joueurs pourront (re)vivre la vengeance de Jin Sakaï en 60 images en seconde sur la nouvelle console de Sony.

Les développeurs de Sucker Punch ne sont pas prêts d'abandonner leur dernière création : Ghost Of Tsushima. Une mise à jour majeure du jeu doit justement être déployée le 16 octobre prochain avec de nombreux ajouts à la clé. On note par exemple l'intégration d'un mode Nouvelle Partie + particulièrement attendu, de nouvelles teintures pour vos armures, des charmes inédits, un nouveau cheval et un marchand supplémentaire.

Néanmoins, la véritable star de ce patch reste le lancement du mode Legends, un mode multijoueur coopératif inédit pour Ghost of Tsushima. Dans ce mode qui fait la part belle aux combats et à l'esprit d'équipe, les joueurs pourront choisir entre quatre classes de personnages parmi le samouraï, le chasseur, le ronin ou l'assassin. Chacun d'entre eux dispose de techniques et d'avantages qui leur sont propres. Pour l'instant, on n'en sait encore très peu sur le mode Legends, mais il s'annonce particulièrement prometteur.

Ghost of Tsushima sur PS5 en 60 FPS

Et cerise sur le gâteau, Sucker Punch a annoncé hier soir Twitter que Ghost of Tsushima sera bel et bien disponible sur PS5 au lancement le 19 novembre 2020 grâce à la rétrocompatibilité. Mais ce n'est pas tout, puisque les développeurs ont également confirmé que le jeu profitera du Game Boost pour tourner en 60 images par seconde.

Une excellente nouvelle pour les joueurs qui voudront vivre ou revivre la quête de vengeance de Jin Sakaï dans les meilleures conditions. Le studio n'a pas précisé en revanche si le titre allait profiter d'un affichage en 4K ou bien en 1080p. Enfin dernière bonne nouvelle, sachez qu'il sera possible de transférer vos sauvegardes PS4 sur PS5, vous permettant donc de conserver votre progression.

Pour rappel, Ghost of Tsushima est la dernière grande exclusivité de la PS4. Les développeurs Sucker Punch, qui avaient donc offert les premières cartouches de la PS4 il y a 7 ans avec Infamous : Second Son, viennent donc fermer la bouche et clore cette génération. Vous pouvez retrouver notre test complet de Ghost of Tsushima, qui s'impose comme un excellent titre, avec des mécaniques certes très classiques, mais pourvu d'une ambiance incroyablement réussie et maîtrisée.

Source : Android Central