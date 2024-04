Xbox va bientôt supprimer toutes vos vieilles captures d’écran, voici comment les sauvegarder

Si vous êtes un joueur Xbox passionné qui aime capturer et sauvegarder des moments de jeu mémorables, sachez que Microsoft a annoncé qu'à partir du 30 mai 2024, les captures de jeu et les captures d'écran datant d'au moins 90 jours et stockées sur le réseau Xbox seront automatiquement supprimées.

En septembre dernier, Microsoft annonçait vouloir commencer les suppressions de vieilles captures d’écran Xbox datant de plus de 90 jours, mais il semble que l’entreprise a reporté le plan, donnant aux utilisateurs plus de temps pour sauvegarder leurs précieux clips et images de jeu.

Selon une nouvelle notification partagée sur Reddit, Xbox a réaffirmé son intention de supprimer les anciennes captures de ses serveurs à partir du 30 mai de l'année prochaine. Alors que certains s'attendaient à ce que la purge ait déjà eu lieu en janvier, la nouvelle date donne aux joueurs une fenêtre généreuse pour sauvegarder leurs souvenirs de jeu.

Comment sauvegarder vos précieuses captures d’écran sur Xbox ?

Il est important de noter que cette suppression n'affectera que les captures téléchargées sur le réseau en ligne de la Xbox, et non celles stockées localement sur votre console. Toutefois, étant donné que les données locales peuvent également disparaître de manière inattendue, il est conseillé de sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver.

Pour sauvegarder vos captures, suivez les étapes suivantes :

Allez dans “Mes jeux et applications”

Sélectionnez “Apps”.

Choisissez “Captures”

Ici, vous pouvez déplacer vos captures vers OneDrive, une clé USB externe ou un espace de stockage local.

Vous pouvez également modifier l'emplacement par défaut des futures captures de jeu afin qu'elles soient automatiquement enregistrées sur OneDrive ou sur un disque dur, pour que rien ne soit oublié. Sachez toutefois que la version gratuite de OneDrive est limitée à 5 Go. Si l'idée que Xbox efface vos exploits de jeu peut sembler décevante, la motivation est probablement de libérer de l'espace sur le serveur et de rationaliser l'infrastructure de stockage. Les clips et les captures d'écran peuvent s'accumuler rapidement, en particulier pour les joueurs assidus. Heureusement, il vous reste donc un peu plus d’un mois pour faire vos sauvegardes.