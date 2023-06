Star Wars Outlaws : date de sortie, gameplay, planètes, tout savoir sur le nouveau jeu d’Ubisoft

Star Wars Outlaws est l’un des prochains jeux vidéo Star Wars à arriver sur nos consoles. Un titre ambitieux et prometteur, pourtant encore bien mystérieux. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur cette aventure inédite.

Des jeux Star Wars, il y en a eu un paquet. Des bons, des moins bons… mais jamais encore un jeu tiré de la licence n’avait été développé par Ubisoft. L’erreur sera bientôt corrigée avec Star Wars Outlaws. Dévoilé lors du Summer Game Fest 2023, il promet une plongée au cœur du monde criminel et mise sur un monde ouvert.

Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau titre d’ampleur. Date de sortie, histoire, plateformes, on vous dit tout. Chewie, mets la gomme !

Quand sortira Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws sortira en 2024. Ubisoft n’a pas donné de date précise et il faudra attendre un peu avoir d’avoir plus d’infos. On ne sait même pas si le jeu arrivera plutôt en début ou en fin d’année.

Sur quelles plateformes sortira Star Wars Outlaws ?

Pour le moment, Ubisoft n’a pas communiqué les plateformes concernées par Star Wars Outlaws. A en juger par la séquence de gameplay dévoilée au Summer Game Fest, le titre a toutes les chances d’être exclusif aux consoles « new gen », c’est-à-dire à la PS5 et à la Xbox Series X/S. Une sortie sur PC serait aussi à envisager.

Quel sera le prix de Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws n’a pas encore de prix, mais il devrait être vendu comme un AAA classique, c’est-à-dire à 80 euros sur consoles et 70 euros sur PC. On peut aussi s'attendre à des éditions Deluxe et Collector… comme d'habitude.

Qui développe Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est développé par Massive Entertainment, un studio suédois qui appartient à Ubisoft depuis 2008. Le développeur basé à Malmö s’est fait connaître à la fin des années 1990 avec le jeu Ground Control, un RTS en 3D de bonne facture, puis a connu le succès avec World in Conflict en 2007.

Mais c’est en 2016 que Massive devient un studio de premier plan avec The Division, jeu de tir multijoueur, puis avec sa suite en 2019. The Division est désormais une licence phare d'Ubisoft et les développeurs ont la confiance de l'éditeur. Il était tout naturel qu'ils se voient confier ce jeu Star Wars.

Quel est le système de jeu de Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est un jeu d’action à la troisième personne qui veut mêler plusieurs gameplay différents. La vidéo dévoilée lors de l'Ubisoft Forward 2023 nous montre une phase d'infiltration dans une base ennemie. Évidemment, il est possible d’assommer les ennemis par-derrière, mais aussi de faire appel à Nix, la petite créature qui accompagne le joueur, pour les distraire. Si les choses dégénèrent, il suffit de sortir le blaster dans des séquences d’action qui semblent classiques, mais efficaces.

Outlaws se déroule dans un monde ouvert et de ce fait, Massive a eu la bonne idée de varier les gameplay. L’exploration est mise en avant avec des planètes immenses qu’il sera possible de parcourir en Motojet. Plus encore, un système de prime, qui ressemble à celui des étoiles de GTA, est présent, ce qui suggère qu’il serait possible d’outrepasser la loi pour arriver à ses fins. Pour un jeu nommé « Outlaws », c’est un minimum !

Passer d’une planète à l’autre se fait sans temps de chargement (ou très courts et camouflés). Bien entendu, notre héroïne dispose de son vaisseau personnel pour voyager. Pendant les trajets, les combats spatiaux sont de mise. A vous de faire du “piou piou” contre les TIE Fighters de l'Empire !

Quelle sera l’histoire de Star Wars Outlaws ?

Star Wars Oulaws se déroule entre L’Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. On y incarne Kay Vess, une jeune vaurienne en quête d'une vie meilleure.

Pas de détail sur le scénario en lui-même, mais la bande-annonce et la séquence de gameplay ont donné quelques indices. Premièrement, il devrait avoir un lien avec Han Solo, que l’on voit dans le trailer d’annonce. Pour rappel, le contrebandier est à ce moment prisonnier dans la carbonite, trônant dans le palais de Jabba le Hutt. Outlaws pourrait nous raconter une histoire inédite sur le sujet.

Deuxièmement, on aperçoit le syndicat des Pykes, une organisation criminelle d’ampleur que nous avons déjà vu dans The Clone Wars ou encore The Book of Boba Fett. L’Empire, qui est alors plus fort que jamais est aussi de la partie.

Combien de planètes pourra-t-on explorer dans Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws permettra d’explorer plusieurs planètes de l’univers Star Wars. La séquence de gameplay nous en a confirmé deux : Toshara et Akiva. Non seulement ce seront des planètes ouvertes, mais leur orbite pourra être arpentée avec le vaisseau.

La bande-annonce montre d’autres planètes emblématiques de la licence, mais on ne sait pas pour l’instant si nous pourrons les explorer pleinement ou si elles ne seront présentes qu'en cinématique. On peut apercevoir Canto Bight, déjà vu dans l’Épisode VIII, ou encore Kijimi (Épisode IX).

Un plan nous montre même une planète qui ressemble à… Tatooine. Ça a beau être un trou perdu, c’est le centre de l’univers scénaristique de Star Wars. Sa présence serait donc logique.

Quels sont les autres jeux Star Wars de prévus dans le futur ?

Outlaws n’est pas le seul jeu Star Wars de prévu. Lucasfilm compte bien exploiter sa licence jusqu’à plus soif avec l'aide de studios qui ont fait leurs preuves. Plusieurs projets d’ampleur sont actuellement en développement, les voici :

Star Wars Eclipse

Ce titre est encore assez nébuleux. Tout juste sait-on qu’il prendra place pendant l’ère de la Haute République (avant l’Épisode I) et qu’il est développé par le studio Quantic Dream. Eclipse n'est pas attendu avant plusieurs années.

Knights of the Old Republic Remake

Knights of the Old Republic est un jeu culte signé Bioware et il va prochainement bénéficier d'un remake. Si nous n’avons encore aucune image de gameplay, de nombreuses rumeurs évoquent un développement douloureux, certains ont même parlé d’annulation. Toutefois, Embracer Group a indiqué que le projet était toujours d’actualité et qu'il a juste changé de studio.

Un FPS et un RTS Star Wars par Respawn

Respawn Entertainment, déjà derrière les Star Wars Jedi, est à la manœuvre derrière deux nouveaux titres. On ne sait rien à leur sujet, si ce n’est qu’il y a un FPS et un RTS.

La suite de Jedi Survivor

Aucune annonce officielle, mais le réalisateur de Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, Stig Asmussen, a indiqué que la saga avait été pensée comme une trilogie. Nous devrions donc avoir cette suite un jour ou l’autre. Bien entendu Respawn devrait toujours être à la réalisation. Cela ferait donc trois jeux Star Wars en développement au sein du studio.

Un jeu Star Wars par Amy Henning

Amy Henning est une créatrice importante dans le monde du jeu vidéo. On lui doit notamment la saga Legacy of Kain ou Uncharted. Son prochain projet est un jeu Star Wars pour le compte de Skydance New Media. Il n’y a aucune information sur le sujet.

Bien évidemment, nous continuerons à mettre ce dossier à jour en fonction des nouvelles informations sur Star Wars Outlaws !