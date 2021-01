Xbox Game Pass : Control et The Medium arrivent bientôt sur le service

Le Xbox Game Pass va prochainement voir arriver des titres forts sur son service dédié au PC. En effet, le jeu Control, développé par Remedy, sera disponible dès cette semaine. The Medium, sur lequel mise beaucoup Microsoft en ce début d’année, sera lui jouable dès la fin du mois.

Le Xbox Game Pass permet de jouer à un large catalogue de jeux pour 10 euros ou 13 euros par mois (selon les offres). Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes en fonction des plateformes et certains sont disponibles sur consoles et absents sur PC, et inversement. C’était le cas pour Control, présent uniquement sur Xbox et xCloud. Il sera finalement jouable sur PC dans quelques jours

En effet, Microsoft a annoncé l’arrivée du jeu sur son application PC dès cette semaine. Il ne faudra pas attendre longtemps, puisqu’il sera disponible le jeudi 21 janvier. Pour rappel, Control est le dernier né du studio finlandais Remedy, créateur de Max Payne, d'Alan Wake ou plus récemment de Quantum Break.

Le mois de janvier verra également l’arrivée d’un autre titre fort sur le Game Pass, aussi bien sur PC que sur consoles : The Medium. Ce jeu d’horreur, qui rappelle furieusement Silent Hill, nous mettra aux commandes de Marianne, une médium capable de voyager entre deux mondes. Un jeu à réserver à un public averti. Un titre exclusif qui devra porter le service en ce début d’année et qui sera disponible en boite et sur le Game Pass le 28 janvier.

Le Xbox Game Pass, l’arme de guerre de Microsoft

Le Game Pass est au centre de la politique de Microsoft et se doit d’être le moteur de cette nouvelle génération de consoles. Le but assumé est d’attirer le plus d’abonnés possible, que ce soit sur PC ou Series X, en enrichissant le catalogue de jeux déjà sortis, mais aussi de titres nouveaux. Ainsi, on peut s’attendre à ce que les grosses exclus soient accessibles Day One sur le Game Pass, toutes plateformes confondues. Ce sera par exemple le cas de Stalker 2, la chose ayant été confirmée par le studio GSC.

Cependant, le revers de la médaille est que les titres tiers du service peuvent disparaître du jour au lendemain, laissant le joueur le bec dans l’eau. Par exemple, le 1er février prochain, des titres comme Gris ou Final Fantasy XV ne seront plus disponibles. Il faut donc se dépêcher de les finir.