Steam : attention, ces jeux ne seront plus remboursés si vous y jouez trop

Steam vient de modifier sa politique de remboursement concernant les jeux en early access. Désormais, ces derniers sont également soumis à la limite de 2 heures de jeu pour être éligible à un remboursement.

Comme des milliers de joueurs, vous vous êtes peut-être rués sur l’early access de Hadès 2 ou de No Rest for the Wicked. Il se peut même que vous y ayez déjà passé de nombreuses heures, en pensant pouvoir vous faire rembourser par Steam en cas de besoin. En effet, il est tout à fait possible de se faire rembourser un jeu sur Steam, à condition de cocher quelques cases : il faut avoir acheté le titre il y a moins de 14 jours et y avoir joué moins de deux heures.

Or, il existait jusqu’à maintenant une zone grise concernant les jeux en early access. Depuis la mise en place de sa politique de remboursement, Steam comptabilise les heures de jeu uniquement après la sortie officielle de ce dernier, soit avec en version 1.0. Autrement dit, il est tout à fait possible de jouer des centaines d’heures à un jeu en early access, puis de se le faire rembourser à sa sortie — à condition d’y avoir joué moins de deux heures à compter de cette date.

Sur le même sujet — Steam Families est là : voici comment partager gratuitement vos jeux avec vos amis

Steam serre la vis sur ses conditions de remboursement

Mais ce temps est désormais révolu. Dans une récente mise à jour de sa politique de remboursement, Steam referme la brèche en annonçant que les deux heures de jeu seront comptabilisées même si le titre est encore en early access.

« Lorsque vous achetez un titre sur Steam avant la date de sortie, la limite de deux heures de jeu pour les remboursements s’appliquera (sauf pour les tests bêta), mais la période de 14 jours pour les remboursements ne commencera pas avant la date de sortie », explique la plateforme. « Par exemple, si vous achetez un jeu en accès anticipé ou en accès avancé, tout temps de jeu sera pris en compte dans la limite des deux heures de remboursement. »

Attention donc à ne pas être trop gourmand sur les jeux concernés. Si toutefois vous souhaitez vous faire rembourser un jeu en y ayant jouer moins de deux heures, vous pouvez suivre notre guide qui explique la démarche pas à pas.