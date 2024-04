Vision Pro : Apple aurait réduit la production, un aveu d’échec ?

Après des débuts en fanfare, le très attendu casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple semble connaître quelques turbulences. Il pourrait bien faire partie des échecs commerciaux du géant américain.

Selon un nouveau rapport d'investisseur de l'influent analyste Ming-Chi Kuo, le géant de la technologie a considérablement réduit ses prévisions de livraison à court terme pour Vision Pro en raison d'une baisse de la demande. Kuo affirme qu'Apple a réduit ses prévisions de ventes de Vision Pro 2024 à seulement 400 000 à 450 000 unités. Cela représente près de la moitié de l'estimation précédente du “consensus du marché” de 700 000 à 800 000 casques que, selon Kuo, les investisseurs prévoyaient pour cette année seulement.

Ces objectifs revus à la baisse interviennent avant même qu'Apple n'a même pas encore lancé le Vision Pro à 3 499 dollars en dehors des États-Unis. Selon les sources de la chaîne d'approvisionnement de Kuo, la baisse de la demande intérieure a conduit Apple à « réduire les commandes… ce qui signifie que la demande sur le marché américain a chuté bien au-delà des attentes ».

Le Vision Pro pourrait être un échec cuisant pour Apple

L'annonce de ce recul de la production pourrait sonner le glas de la première grande incursion d'Apple dans le domaine du matériel informatique spatial. Malgré des critiques élogieuses sur les prouesses techniques du Vision Pro, il semble que le prix exorbitant de l'appareil et l'absence de cas d'utilisation convaincants aient étouffé l'enthousiasme du grand public dès le départ.

Les adeptes de la première heure, désireux d'être à la pointe de la technologie, ont largement alimenté les premières ventes lors du lancement. Mais Apple semble aujourd'hui préoccupé par le maintien de la dynamique, et Kuo estime que l'entreprise pourrait même retarder ou reconsidérer les plans d'un casque de suivi moins coûteux après 2025.

La nouvelle des difficultés commerciales apparentes du Vision Pro pourrait également avoir des ramifications plus larges pour l'ensemble de l'écosystème des composants AR/VR. L'analyste Kuo mentionne spécifiquement les impacts potentiels pour les composants spécialisés tels que les écrans microOLED. En l'absence d'une demande soutenue de la part d'Apple et d'autres grandes marques, les principaux fournisseurs pourraient donner la priorité à d'autres marchés et à d'autres technologies au détriment de l'AR/VR.

Les rapports faisant état de réductions de production et de ventes en demi-teinte soulèvent donc des questions légitimes quant au caractère révolutionnaire de la première incursion d’Apple dans le secteur de la réalité mixte. Il reste à voir si le casque trouvera ou non son public en dehors des États-Unis. Pour rappel, on sait que le Vision Pro devrait être lancé dès cet été en France.