Asus ROG Ally : cette nouvelle fonctionnalité booste drastiquement les performances en jeu

Dans sa dernière mise à jour, le ROG Ally intègre une nouvelle fonctionnalité au sein de u pilote graphique AMD. Baptisée Fluid Motion Frames, son fonctionnement se rapproche de celui du FSR. On vous explique comment l’activer sur votre machine.

La ROG Ally a été un succès inattendu pour ASUS, qui pensait tester un marché qui s’avère bien plus porteur que prévu. Aussi, le constructeur a d’ores et déjà annoncé qu’un nouveau modèle est en cours de fabrication, qui viendrait s’aligner sur les standards du Steam Deck OLED. Mais cela ne veut pas dire que le modèle actuel est laissé à l’abandon. À vrai dire, une récente mise à jour vient même booster les performances de la console.

Mais pour comprendre comment cela fonctionne, il faut revenir plusieurs mois en arrière. En janvier dernier, AMD déploie une nouvelle technologie baptisée AFMF, pour AMD Fluid Motion Frames. Pour faire simple, il s’agit d’une technologie de génération d’images relativement similaire au FSR, augmentant ainsi le frame rate en jeu et rendant l’expérience globale plus fluide. Essentiel sur une machine portable, donc.

Comment activer l’AFMF pour booster les performances de votre ROG Ally

Avant toute chose, il faut préciser que si ressemble avec le FSR il y a, l’AFMF reste malheureusement moins puissant que son comparse, et ce pour une raison simple : contrairement au FSR, l’AFMF n’est pas directement intégré dans le jeu. Aussi, la technologie a surtout pour but de compenser l’absence de support pour le FSR sur certains jeux, en proposant une solution intermédiaire. Autrement dit, la qualité d’image sera moins bonne, laissant ça et là quelques artefacts visuels.

Malgré ces petits défauts, l’AFMF reste une solution de choix pour améliorer les performances de sa machine sur les jeux qui en ont besoin. D’après AMD, il est même possible de doubler les FPS d’un jeu en couplant la technologie avec le FSR. Or, depuis hier, l’Asus ROG Ally est le premier PC handheld à proposer cette fonctionnalité. Si vous en possédez un, c’est donc l’occasion ou jamais de relancer quelques jeux trop gourmands.

Néanmoins, veillez d’abord à respecter certaines conditions explicitées par AMD pour tirer pleinement parti de sa technologie. Avant d’activer l’AFMF, vérifiez donc les paramètres suivants sur votre jeu :

Le jeu doit atteindre les 60 FPS minimum

Le taux de rafraîchissement de l’écran doit atteindre les 120 Hz

Le jeu doit être en plein écran (non fenêtré)

(non fenêtré) La synchronisation verticale doit être désactivée

Une fois que toutes ces conditions sont remplies, il ne vous reste plus qu’à activer l’option depuis les paramètres du pilote AMD. Voici la marche à suivre :

Vérifiez que vous avez installé la dernière mise à jour disponible sur votre ROG Ally Si tel est votre cas, ouvrez ensuite l’application AMD Software depuis le bureau de Windows 11 Rendez-vous dans l’onglet Jeux, puis dans Graphismes Activez l’option AMD Fluid Motion Frames

Nul besoin ensuite de redémarrer votre console, il suffit de lancer le jeu de votre choix pour constater immédiatement les bénéfices. Si toutefois les artefacts sont trop nombreux et que vous souhaitez désactiver l’option, il vous suffit de revenir en arrière dans le même menu. Notez que la marche à suivre est la même sur Windows.