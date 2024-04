Doom 2 : ce record vieux de 26 ans tombe enfin après un nombre d’essais hallucinant

Un speedrunner a battu un record sur le jeu Doom 2. Cela faisait 26 ans que personne n'avait réussi à faire mieux que le tenant du titre, et pour cause : le nouveau a à peine fait mieux.



Le jeu de tir à la première personne Doom a défini un genre dont on parle encore aujourd'hui, les fameux “Doom like“. La série est d'ailleurs loin d'être à l'arrêt puisque son dernier volet Doom Eternal, acclamé par la critique, est sorti en 2020. De leur côté, les bricoleurs s'amusent à faire tourner le premier opus sur tout et n'importe quoi. La réussite la plus folle étant probablement cette version jouable sur une calculatrice alimentée par des patates. La communauté des speedgamers, ces joueurs qui cherchent à finir le jeu (ou un niveau) le plus vite possible, est également très active sur le jeu.

Parmi les records légendaires, on trouve celui réalisé par Thomas Pilger en 1998 sur Doom II : Hell on Earth. Il arrive à boucler le 1er niveau en 5 secondes seulement. Techniquement, il a mis 5,97 secondes, mais Doom 2 n'affiche pas les centièmes. Il faut savoir qu'Entryway, c'est le nom du niveau, est connu pour être très court. N'importe qui peut accéder à sa sortie en 30 secondes sans forcer. Mais malgré cette facilité apparente, personne n'arrive à battre le record de Pilger. Jusqu'à aujourd'hui.

Ce record sur Doom 2 tombe 26 ans après avoir été établi

À cause de la manière dont Doom 2 compte le temps, il est impossible de gagner quelques dixièmes de secondes seulement et il faut donc obligatoirement finir le niveau en moins de 5 secondes. Pendant 26 ans, les speedrunners vont s'acharner, partager leurs idées et tenter d'aller toujours plus vite. Finalement, fort(e) de tout ce savoir accumulé, c'est 4shockblast qui crée l'exploit le 6 avril 2024 avec 4,97 secondes au compteur. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Lire aussi – Doom : un fan ajoute du ray tacing au jeu culte, le résultat est époustouflant

Ce n'est pas très impressionnant à première vue, et pourtant, il ou elle a dû utiliser une technique extrêmement difficile à réaliser : le “Thing Running”. Ça consiste à rebondir sur l'un des ennemis au début du niveau pour accélérer légèrement le passage dans le virage à suivre. Infime, mais suffisant. Si vous voulez tenter de battre ce nouveau record, armez-vous de patience. 4shockblast a essayé 100 000 fois avant d'y arriver.