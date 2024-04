Razer présente la Kishi Ultra, la manette mobile ultime qui peut aussi servir sur PC

Razer vient de dévoiler une nouvelle version de sa manette mobile : la Kishi Ultra. En plus d’embarquer des nouveautés comme des LEDs et une ergonomie repensée, elle est aussi compatible pour le jeu PC. Un pad tout en un.

Razer revient avec une nouvelle version de sa manette mobile Kishi : la Razer Kishi Ultra. Ce pad mobile reprend le format de la gamme, c’est-à-dire des sticks asymétriques et un emplacement pour placer son téléphone au milieu, tout en améliorant grandement sa formule au passage.

Pour ce modèle Ultra, Razer a revu sa copie en profondeur. Premièrement, le format permet désormais de jouer non seulement sur téléphone, mais aussi sur tablette jusqu’à 8 pouces. Ici, ce sont avant tout les possesseurs d’iPad Mini qui sont visés. Plus encore, il est possible de la brancher en USB Type-C à votre PC ! Un vrai plus qui la rend extrêmement polyvalente. Cerise sur le gâteau, elle embarque un mode Virtual Controller pour jouer au pad même quand le titre lancé n’est pas compatible.

La Razer Kishi Ultra veut être la manette mobile ultime

Pour cette version Ultra, Razer a repris l’ergonomie de ses manettes consoles comme la Wolverine V2, que ce soit au des poignets, des boutons de façade, des gâchettes mais aussi de la croix directionnelle. Côté ergonomie, on peut également signaler la présence d’un retour haptique (déjà présent sur la Kishi Pro) qui apporte plus d’immersion, mais aussi l’arrivée de deux bandes LEDs RGB entièrement personnalisables via l’application Nexus. De quoi faire le kéké partout, tout le temps !

A lire aussi – Test Razer Edge : une console portable loin d’être rasoir

La Kishi Ultra se branche via USB Type-C à votre smartphone. En plus de cela, on note la présence d’un port supplémentaire pour la connecter au PC ou la recharger, ainsi qu'un port Jack 3.5 mm.

La Razer Kishi Ultra veut donc être la manette mobile ultime. Pour cela, il faudra vérifier en test, mais sur le papier, elle a toutes les armes en main pour séduire. La Kishi Ultra est disponible à partir d’aujourd’hui au prix de 169 euros. Un tarif élevé pour un pad mobile, mais il faut garder à l’esprit qu’elle veut être bien plus en remplaçant votre controlleur sur PC.