Animal Crossing New Horizons : déjà 13,41 millions de jeux vendus sur Switch, un énorme carton

Animal Crossing signe le meilleur démarrage pour un jeu de la Nintendo Switch. En six semaines, il s’en est vendu plus de 13 millions d’exemplaires dans le monde. Pratiquement 12 millions d’entre eux ont été écoulés avant la fin du mois de mars. Actuellement, Animal Crossing se positionne en septième place des jeux Switch les plus vendus.

La licence Animal Crossing ne cesse d’être un succès critique et commercial. Sur smartphone, alors que le Play Store et l’App Store foisonnent de jeux qualitatifs dans toutes les catégories, Pocket Camp présente de très bons chiffres, aussi bien en termes d’audience que de revenus. Selon SensorTower, l’application a été téléchargée près de 45 millions de fois sur Android et iOS confondus. Elle génère plusieurs millions de dollars chaque mois en achats intégrés.

Le mois d’avril a été particulièrement dynamique pour Pocket Camp avec 7,9 millions de dollars générés et 7,1 millions de téléchargements. Un dynamisme dû à deux facteurs. Le premier est le confinement et le chômage partiel : les joueurs ont eu plus de temps pour jouer. Et donc dépenser. Le second facteur est la sortie en mars dernier de New Horizons, l’opus pour la Nintendo Switch que vous pouvez retrouver dans notre sélection. Ce jeu connaît un succès fulgurant et cela a eu un impact sur Pocket Camp.

Les chiffres d’Animal Crossing New Horizons sont tellement impressionnants qu’ils ont été cités par Nintendo lors de sa conférence financière organisée cette semaine pour présenter ses résultats sur le premier trimestre 2020. Nous avons d’ores et déjà évoqué certains chiffres de cette présentation, notamment le volume de ventes de la Switch qui dépasse les chiffres de la Gamecube et de la Nintendo 64 réunis. La firme japonaise a indiqué que 13,41 millions de copies du jeu ont été écoulées sur les six premières semaines qui ont suivi sa sortie le 20 mars.

Le meilleur lancement de la Switch

Animal Crossing New Horizons devient le meilleur lancement d’un jeu Switch, devant le duo Pokemon Epée / Bouclier, même si ce dernier conserve le titre de meilleur lancement sur le premier week-end avec 6 millions d’exemplaires vendus en deux jours. La très grande majorité de ces jeux ont été vendus sur les dix derniers jours du mois de mars : 11,77 millions d’exemplaires. Mais, malgré le confinement établi dans de nombreux pays, le jeu a continué de se vendre avec 1,5 million de copies supplémentaires sur le mois d’avril.

Au 31 mars 2020, Animal Crossing se positionnait en septième position des jeux les plus vendus sur la console. Mario Kart 8 Deluxe reste numéro 1, avec 24,77 millions de copies, suivi de Super Smash Bros Ultimate, Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokemon Epée / Bouclier, Pokemon Let’s Go Pikachu / Evee et Animal Crossing. Il devance Splatoon 2 et Super Mario Party. Ce sont là les jeux Switch vendus à plus de 10 millions d’exemplaires.