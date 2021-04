Super Mario Bros : une cartouche NES vendue 560 000 euros aux enchères, un nouveau record !

Une cartouche NES de Super Mario Bros s'est vendue aux enchères pour la somme de 660 000 dollars, soit 560 000 euros. Grâce à la qualité irréprochable de son emballage et la rareté de l'objet, la cartouche a battu le record détenu par un exemplaire de Super Mario Bros. 3.



Ce vendredi 2 avril 2021, une cartouche de Super Mario Bros sur Nintendo NES s'est arrachée lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions. L'exemplaire, en parfait était de conservation, a été vendu à un collectionneur pour la somme pharaonique de 660 000 dollars, soit l'équivalent de 560 000 euros.

Cette 4 fois plus que le précédent record enregistré une cartouche NES. En novembre dernier, une copie scellée de Super Mario Bros 3 a en effet été vendue pour 156.000 dollars, soit 131 500 euros, dans le cadre d'une autre vente de Heritage Auctions. Les cartouches Super Mario Bros en bon état enchaînent les records au cours des dernières années. En février 2019, un exemplaire de Super Mario Bros, toujours sur NES, a été cédée pour 100 150 dollars (85 000 euros) aux enchères. En juillet 2020, ce record était battu par une cartouche de Super Mario Bros sortie en 1985. Ce exemplaire est parti pour 114 000 dollars, soit 96 000 euros.

Une copie extrêmement rare de Super Mario Bros sur NES

Pour expliquer le succès rencontré par la cartouche lors de la vente aux enchères, Heritage Auctions pointe d'abord du doigt son excellent état de conservation. “C'est la meilleure copie scellée en plastique avec une languette en carton perforé que nous ayons jamais mis en vente” note la maison d'enchères américaine. Pour espérer revendre vos anciens jeux à bon prix dans plusieurs dizaines d'années, on vous conseille d'en prendre le plus grand soin (et de ne pas ouvrir le blister).

“C'est aussi la plus ancienne copie scellée de Super Mario Bros. que nous ayons jamais eu l'occasion d'offrir. Il ne s'agit que de la quatrième version de Super Mario Bros. jamais produite, et sa fenêtre de production est remarquablement courte” poursuit Heritage Auctions. La maison d'enchères rappelle que la console NES est sortie entre le milieu et la fin de 1986 et que les jeux lancés à l'époque ne disposaient pas de la mention “Game Pak NES-GP”, évoquant le support de stockage des logiciels de la Nintendo Entertainment System. Cette mention est apparue début 1987.