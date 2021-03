Xbox Game Pass : 20 jeux Bethesda sont désormais disponibles sur le service

Microsoft s’est offert Bethesda et pour fêter l’événement, une petite conférence virtuelle a été organisée. Pendant le stream, le président de la division Xbox Phil Spencer a annoncé l’arrivée de 20 gros titres de Bethesda sur le Game Pass dès aujourd’hui.

C’est fait. Microsoft a officiellement racheté le studio Bethesda -et toutes les licences qui vont avec- après le dernier feu vert de l’Union Européenne. Désormais, le célèbre développeur vit sous le giron de la firme de Redmond. Pour fêter ça, une conférence en ligne a été organisée le 11 mars et ça a été l’occasion pour Phil Spencer, le patron de la division Xbox, d’annoncer l’arrivée de 20 jeux Bethesda sur le Game Pass.

Il ne vous faudra pas attendre longtemps avant de lancer l’un de ces vingt titres, puisqu’ils sont d’ores et déjà disponible sur le service ! Voici la liste des jeux jouables dès maintenant avec un abonnement :

Dishonored Definitive Edition

Dishonored 2

DOOM (1993)

DOOM 2

DOOM 3

DOOM 64

DOOM Eternal

The Elder Scrolls 3 Morrowind

The Elder Scrolls 4 Oblivion

The Elder Scrolls 5 Skyrim

The Elder Scrolls Online

The Evil Within

Fallout 4

Fallout 76

Fallout New Vegas

Prey

RAGE 2

Wolfenstein The New Order

Wolfenstein The Old Blood

Wolfenstein Youngblood

Jouables sur Xbox, PC et cloud

Une sacrée liste qui comprend aussi bien des jeux récents, comme DOOM Eternal (qui était déjà disponible sur consoles) ou RAGE 2, mais aussi des classiques comme le Doom de 1993, Fallout New Vegas (2010) ou encore Morrowind (2003). On peut regretter l'absence de certains titres légendaires (et très vieux), comme Daggerfall, mais ils arriveront peut-être un jour.

Quasiment tous les titres de la liste ci-dessus sont disponibles aussi bien sur Xbox que sur PC en passant par xCloud. Il n’y en a en réalité que quatre exceptions : New Vegas (uniquement jouable sur Xbox), Morrowind, Oblivion et The Elder Scrolls Online (tous trois non disponibles sur votre smartphone Android via le Cloud).

Une bien belle collection qui n’est que la première étape dans le plan de Microsoft concernant Bethesda. A termes, le géant de Redmond compte bien mettre tous ses futurs jeux sur le Game Pass et même développer des exclusivités. Un bouleversement important dans le petit monde du jeu vidéo.