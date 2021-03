Call of Duty Warzone ne pèse que 30 Go, enfin un peu d’air pour télécharger plus de jeux

Call of Duty Warzone est toujours ultra populaire, un an après sa sortie. Cependant, le poids du jeu est un problème, puisqu'il dépasse les 100 Go. Activision va enfin se pencher sur le problème et sortir un patch réduisant considérablement la taille du Battle Royale.

Call of Duty Warzone est le Battle-Royale de la franchise. Sorti il y a un an comme un mode free-to-play de Modern Warfare, il a joui d’une énorme popularité, bien aidé par le premier confinement. Depuis, il continue de faire la joie des fans… sauf en ce qui concerne la taille de ses fichiers qui dépassent les 100 Go sur toutes les plateformes. Il en devient même compliqué de l’installer sur une « vieille » PS4.

Activision a finalement décidé d’agir. Enfin, aurait-on envie de dire. Dès aujourd’hui, une nouvelle mise à jour devrait être disponible sur votre plateforme, si ce n’est pas déjà le cas. Selon le site officiel, cette réduction a été permise par l’optimisation des fichiers du jeu. Bien entendu, la taille du titre va changer selon la plateforme sur laquelle vous jouez, mais dans tous les cas, il vous faudra environ 30 Go pour en profiter avec Modern Warfare. Voici le nouvel espace nécessaire requis pour Call of Duty Warzone :

PS5 : 10,9 Go (Warzone)/ 30,6 (Warzone et Modern Warfare)

PS4 : 10,9 Go (Warzone)/ 30,6 (Warzone et Modern Warfare)

Xbox Series X/S : 14,2 Go (Warzone)/ 33,6 (Warzone et Modern Warfare)

Xbox One : 14,2 Go (Warzone)/ 33,6 (Warzone et Modern Warfare)

PC : 11,8 Go (Warzone)/ 30,6 (Warzone et Modern Warfare)

Call of Duty va revenir à la seconde guerre mondiale

Attention cependant, il faudra télécharger une grosse mise à jour pour profiter de cette optimisation de fichiers. Elle oscille entre 52 Go et 58 Go selon les plateformes. Mais après ça, nous serez plus à l’aise sur votre SSD ou HDD avec Warzone installé dessus.

Pour rappel, Warzone est disponible en free-to-play et vit en parallèle de la série « classique ». Le prochain opus de cette dernière fait d’ailleurs déjà parler de lui, puisqu’on commence à évoquer un retour à la seconde guerre mondiale dès la fin de cette année. Pour rappel, la licence nous avait déjà fait revivre le débarquement de Normandie et la Libération dans l’épisode WWII sorti en 2017.

